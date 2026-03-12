VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Video
image

Báo in Người Lao Động 13-3: Chuyện bé xé ra... tù tội

Quý Phong - Lê Duy -

Đẩy nhanh kết nối với sân bay Long Thành; Siết chặt kỳ thi tốt nghiệp THPT; Ưu tiên hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế… là những thông tin đáng chú ý khác.

Video liên quan

Chứng khoán, vàng, dầu biến động, cơ hội nào cho nhà đầu tư?

Chứng khoán, vàng, dầu biến động, cơ hội nào cho nhà đầu tư?

Video 12/03/2026
CLIP: Công an Đồng Tháp bắt giữ 1 đối tượng cướp giật, 1 đối tượng truy nã

CLIP: Công an Đồng Tháp bắt giữ 1 đối tượng cướp giật, 1 đối tượng truy nã

Pháp luật 10/03/2026
VIDEO: Con đường hoa kèn hồng lãng mạn tại TPHCM

VIDEO: Con đường hoa kèn hồng lãng mạn tại TPHCM

Video 12/03/2026

+ SẴN SÀNG CHO NGÀY HỘI NON SÔNG [Trang 2]

Lần đầu tiên, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được khai thác triệt để khi lập danh sách cử tri

+ ĐẨY NHANH KẾT NỐI VỚI SÂN BAY LONG THÀNH [Trang 5]

Hàng loạt dự án đường sắt đô thị và đường bộ đang được thúc đẩy nhằm tăng cường kết nối giữa TP HCM với sân bay quốc tế Long Thành

Báo in Người Lao Động 13-3: Chuyện bé xé ra... tù tội - Ảnh 1.

Bìa Báo Người Lao Động ra ngày 13-3-2026

+ SIẾT CHẶT KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT [Trang 3]

Thí sinh nên lựa chọn môn thi tự chọn vừa phù hợp với năng lực vừa gắn với tổ hợp xét tuyển của ngành, trường đại học mà mình mong muốn

+ ƯU TIÊN HỖ TRỢ HỘ KINH DOANH KÊ KHAI thuế [Trang 11]

Cơ quan thuế sẽ tăng cường hỗ trợ hộ kinh doanh trong giai đoạn đầu chuyển từ thuế khoán sang kê khai

+ CHỨNG KHOÁN CẦN THÊM ĐỘNG LỰC PHỤC HỒI [Trang 10]

Ba ngày sau cú giảm lịch sử hơn 115 điểm hôm 9-3, giới đầu tư chứng khoán trong nước vẫn chưa hết hoang mang

+ SÂN KHẤU TP HCM TỪNG BƯỚC CHUYỂN MÌNH [Trang 8]

Trong dòng chảy của công nghiệp văn hóa toàn cầu, sân khấu TP HCM đang bước vào giai đoạn chuyển động mạnh mẽ. Các nhà hát công lập, sân khấu xã hội hóa và những không gian sáng tạo độc lập đang tạo nên hệ sinh thái sân khấu năng động nhất cả nước

+ CHUYỆN BÉ XÉ RA... TÙ TỘI [Trang 12]

Xã hội hiện đại với hàng loạt áp lực khiến ngưỡng chịu đựng của nhiều người ngày càng thấp. Không ít người chỉ vì chuyện "hơn thua" ngoài đường mà tự tước đi sự tự do của chính mình khiến gia đình và người thân ngỡ ngàng

+ XẢ DẦU DỰ TRỮ CHƯA ĐỦ TRẤN AN THỊ TRƯỜNG [Trang 16]

Trong điều kiện bình thường, khoảng 20 triệu thùng dầu đi qua eo biển Hormuz mỗi ngày, tương đương 20% mức tiêu thụ toàn cầu

Mời bạn đọc ký gói đọc báo Người Lao Động E-Paper tại đây.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo