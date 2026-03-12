Báo in Người Lao Động 13-3: Chuyện bé xé ra... tù tội

+ SẴN SÀNG CHO NGÀY HỘI NON SÔNG [Trang 2]

Lần đầu tiên, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được khai thác triệt để khi lập danh sách cử tri

+ ĐẨY NHANH KẾT NỐI VỚI SÂN BAY LONG THÀNH [Trang 5]

Hàng loạt dự án đường sắt đô thị và đường bộ đang được thúc đẩy nhằm tăng cường kết nối giữa TP HCM với sân bay quốc tế Long Thành

Báo Người Lao Động ra ngày 13-3-2026

+ SIẾT CHẶT KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT [Trang 3]

Thí sinh nên lựa chọn môn thi tự chọn vừa phù hợp với năng lực vừa gắn với tổ hợp xét tuyển của ngành, trường đại học mà mình mong muốn

+ ƯU TIÊN HỖ TRỢ HỘ KINH DOANH KÊ KHAI thuế [Trang 11]

Cơ quan thuế sẽ tăng cường hỗ trợ hộ kinh doanh trong giai đoạn đầu chuyển từ thuế khoán sang kê khai

+ CHỨNG KHOÁN CẦN THÊM ĐỘNG LỰC PHỤC HỒI [Trang 10]

Ba ngày sau cú giảm lịch sử hơn 115 điểm hôm 9-3, giới đầu tư chứng khoán trong nước vẫn chưa hết hoang mang

+ SÂN KHẤU TP HCM TỪNG BƯỚC CHUYỂN MÌNH [Trang 8]

Trong dòng chảy của công nghiệp văn hóa toàn cầu, sân khấu TP HCM đang bước vào giai đoạn chuyển động mạnh mẽ. Các nhà hát công lập, sân khấu xã hội hóa và những không gian sáng tạo độc lập đang tạo nên hệ sinh thái sân khấu năng động nhất cả nước

+ CHUYỆN BÉ XÉ RA... TÙ TỘI [Trang 12]

Xã hội hiện đại với hàng loạt áp lực khiến ngưỡng chịu đựng của nhiều người ngày càng thấp. Không ít người chỉ vì chuyện "hơn thua" ngoài đường mà tự tước đi sự tự do của chính mình khiến gia đình và người thân ngỡ ngàng

+ XẢ DẦU DỰ TRỮ CHƯA ĐỦ TRẤN AN THỊ TRƯỜNG [Trang 16]

Trong điều kiện bình thường, khoảng 20 triệu thùng dầu đi qua eo biển Hormuz mỗi ngày, tương đương 20% mức tiêu thụ toàn cầu

