VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Video
image

Báo in Người Lao Động 17-11: Dồn sức chăm lo Tết chu đáo, nghĩa tình

Quí Phong - Duy Phú -

(NLĐO) - Nông sản Việt rộng cửa vào Mỹ; Kiểm soát viên chức khi góp vốn, điều hành doanh nghiệp… là những nội dung đáng chú ý khác

Video liên quan

Báo in ngày 16-11: Ưu tiên mọi nguồn lực để phát triển giáo dục

Báo in ngày 16-11: Ưu tiên mọi nguồn lực để phát triển giáo dục

Video 16/11/2025
Báo in Người Lao Động 14-11: Bí ẩn hệ thống Mailisa

Báo in Người Lao Động 14-11: Bí ẩn hệ thống Mailisa

Video 14/11/2025
Báo in ngày 15-11: Báo động - kho máu y tế TP HCM đang cạn

Báo in ngày 15-11: Báo động - kho máu y tế TP HCM đang cạn

Thời sự 15/11/2025
Báo in Người Lao Động 17-11: Dồn sức chăm lo Tết chu đáo, nghĩa tình - Ảnh 1.

Báo Người Lao Động số ra ngày 17-11-2025

Mời bạn đọc đăng ký gói đọc Báo Người Lao Động E-Paper tại đây.

+ Đẩy mạnh kết nối với 3 điểm đến chiến lược

Đây là năm thứ hai liên tiếp, Việt Nam được mời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới

[Trang 16]

+ Kiểm soát viên chức khi góp vốn, điều hành doanh nghiệp

Mở rộng quyền cho viên chức trong hoạt động nghề nghiệp nhưng phải có cơ chế kiểm soát chặt chẽ để tránh lợi dụng chức vụ

[Trang 3]

+ Nông sản Việt rộng cửa vào Mỹ

Sau thời gian thâm nhập, trái cây Việt Nam đã có chỗ đứng tại thị trường Mỹ, không chỉ tiêu thụ trong cộng đồng người dân châu Á mà còn bán ở siêu thị dành cho người bản địa

[Trang 2]

+ Dồn sức chăm lo Tết chu đáo, nghĩa tình

Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, về tổng thể, các chương trình, nguồn lực và đối tượng chăm lo dịp Tết năm nay đều quy mô hơn hẳn những năm trước

[Trang 7]

+ Chặn đứng ý đồ lợi dụng thiên tai để chống phá

Khi cả nước đang hướng về đồng bào vùng bão lũ, khi hàng trăm ngàn cán bộ, chiến sĩ đang nỗ lực giúp dân thì các thế lực thù địch lại lợi dụng thiên tai để tung tin bịa đặt, chống phá

[Trang 6]

+ Kỳ vọng mùa hoa kiểng Tết

Dù đang đối mặt nhiều khó khăn bởi triều cường thất thường và thời tiết bất lợi, nhà vườn ĐBSCL vẫn trông chờ vụ hoa kiểng Tết năm nay thành công

[Trang 15]

+ Khởi nghiệp F&B: Tránh "mở vội, đóng nhanh"

Thị trường kinh doanh ẩm thực (F&B) tại Việt Nam được xem là "miền đất hứa" với các nhà khởi nghiệp trẻ, song không phải ai cũng dễ dàng thành công

[Trang 11]

+ Bị tận diệt, chim hoang dã ngày càng vắng bóng

Hoạt động mua bán chim trời hoang dã đã và đang diễn ra công khai trên mạng xã hội, kết nối cả "chợ mạng" với quán nhậu

[Trang 12]

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo