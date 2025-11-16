Báo in Người Lao Động 17-11: Dồn sức chăm lo Tết chu đáo, nghĩa tình

Báo Người Lao Động số ra ngày 17-11-2025

+ Đẩy mạnh kết nối với 3 điểm đến chiến lược

Đây là năm thứ hai liên tiếp, Việt Nam được mời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới

[Trang 16]

+ Kiểm soát viên chức khi góp vốn, điều hành doanh nghiệp

Mở rộng quyền cho viên chức trong hoạt động nghề nghiệp nhưng phải có cơ chế kiểm soát chặt chẽ để tránh lợi dụng chức vụ

[Trang 3]

+ Nông sản Việt rộng cửa vào Mỹ

Sau thời gian thâm nhập, trái cây Việt Nam đã có chỗ đứng tại thị trường Mỹ, không chỉ tiêu thụ trong cộng đồng người dân châu Á mà còn bán ở siêu thị dành cho người bản địa

[Trang 2]

+ Dồn sức chăm lo Tết chu đáo, nghĩa tình

Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, về tổng thể, các chương trình, nguồn lực và đối tượng chăm lo dịp Tết năm nay đều quy mô hơn hẳn những năm trước

[Trang 7]

+ Chặn đứng ý đồ lợi dụng thiên tai để chống phá

Khi cả nước đang hướng về đồng bào vùng bão lũ, khi hàng trăm ngàn cán bộ, chiến sĩ đang nỗ lực giúp dân thì các thế lực thù địch lại lợi dụng thiên tai để tung tin bịa đặt, chống phá

[Trang 6]

+ Kỳ vọng mùa hoa kiểng Tết

Dù đang đối mặt nhiều khó khăn bởi triều cường thất thường và thời tiết bất lợi, nhà vườn ĐBSCL vẫn trông chờ vụ hoa kiểng Tết năm nay thành công

[Trang 15]

+ Khởi nghiệp F&B: Tránh "mở vội, đóng nhanh"

Thị trường kinh doanh ẩm thực (F&B) tại Việt Nam được xem là "miền đất hứa" với các nhà khởi nghiệp trẻ, song không phải ai cũng dễ dàng thành công

[Trang 11]

+ Bị tận diệt, chim hoang dã ngày càng vắng bóng

Hoạt động mua bán chim trời hoang dã đã và đang diễn ra công khai trên mạng xã hội, kết nối cả "chợ mạng" với quán nhậu

[Trang 12]