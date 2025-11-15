Báo in ngày 15-11: Báo động - kho máu y tế TP HCM đang cạn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Báo in ngày 15-11: Báo động - kho máu y tế TP HCM đang cạn

Văn Quyên - Thanh Long

(NLĐO) - Kho máu ở TP HCM hiện chỉ còn một nửa mức an toàn. Sở Y tế kêu gọi người dân hiến máu để bảo đảm cấp cứu và điều trị

Báo in ngày 15-11: Báo động - kho máu y tế TP HCM đang cạn - Ảnh 1.

Báo in ngày 15-11

Tiếp tục hoàn thiện bộ máy chính trị

Tổng Bí thư đóng vai trò quan trọng trong chỉ đạo định hướng, thúc đẩy, truyền cảm hứng và "thực sự là tổng công trình sư" trong cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy (Trang 2)

Báo động: Kho máu y tế TP HCM đang cạn

Kho máu ở TP HCM hiện chỉ còn một nửa mức an toàn. Sở Y tế kêu gọi người dân hiến máu để bảo đảm cấp cứu và điều trị (Trang 3)

Phát triển văn hóa trong kỷ nguyên mới

Khi thể chế mở đường cho sáng tạo, văn hóa sẽ trở thành nguồn năng lượng tinh thần, thúc đẩy kinh tế, giáo dục, du lịch, công nghệ và ngoại giao cùng phát triển hài hòa (Trang 6)

Báo in ngày 15-11: Báo động - kho máu y tế TP HCM đang cạn - Ảnh 2.

Phát triển văn hóa trong kỷ nguyên mới

43 quyết sách thúc đẩy phát triển

HĐND TPHCM thông qua 43 nghị quyết, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong cụ thể hóa tinh thần Đại hội Đảng bộ TP HCM, đồng nghĩa với sớm đưa các chủ trương lớn đi vào cuộc sống. (Trang 5)

Nội tình của ngành trứng

Ngành trứng phát triển tốt nhất trong các ngành chăn nuôi của Việt Nam những năm gần đây nhưng thách thức cũng không ít (Trang 11)

Giao lưu pickleball, sẻ chia với cộng đồng

Sau thành công của giải đấu lần đầu tiên vào tháng 6-2025, Báo Người Lao Động tổ chức sự kiện tranh tài pickleball lần thứ 2 với thông điệp "Vòng tay yêu thương" (Trang 9)

Báo in ngày 15-11: Báo động - kho máu y tế TP HCM đang cạn - Ảnh 3.

Giao lưu pickleball, sẻ chia với cộng đồng

Những cái tên vào vòng đề cử Giải Mai Vàng 31

Giải Mai Vàng lần thứ 31 - 2025 đang bước vào giai đoạn sôi động khi bạn đọc khắp cả nước gửi về những đề cử của mình (Trang 8)

Lan tỏa tri thức, phát triển thể chất cho học trò

Nhiều giáo viên khắp cả nước không chỉ giữ vững tình yêu nghề mà còn nỗ lực vượt qua thử thách, đổi mới phương pháp để mang lại chất lượng giáo dục tốt hơn (Trang 14)

Hào quang ảo, hậu quả thật

Mạng xã hội giúp nhiều người từ vô danh trở thành nhân vật nổi tiếng. Nhưng cũng chính nó, bằng tốc độ lan truyền không kiểm soát, có thể nhanh chóng đẩy "người của công chúng" xuống vực (Trang 15)

Báo in ngày 15-11: Báo động - kho máu y tế TP HCM đang cạn - Ảnh 4.

Hào quang ảo, hậu quả thật

Hoán cải xe máy: Cần một lộ trình thực tế hơn

Đề xuất hoán cải xe máy chạy xăng thành xe điện, nằm trong dự thảo kế hoạch giảm phát thải khí nhà kính của Sở Xây dựng TP HCM, ngay lập tức đã tạo ra một làn sóng tranh luận. (Trang 13)

Phân làn khẩn cấp đường Mỹ Phước - Tân Vạn

Để xóa bỏ hiểm họa tai nạn giao thông trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, Sở Xây dựng TP HCM yêu cầu Becamex Group hoàn tất phân làn trước ngày 15-11 (Trang 12)

Gạo xuất khẩu Việt Nam trước thách thức mới

Hầu hết các nước đều định hướng tự chủ lương thực nên sẽ không nhập khẩu gạo số lượng lớn như trước (Trang 10)

Báo in ngày 15-11

Tin liên quan

Báo in ngày 8-11: Ổn định thị trường sau bão, lũ

Báo in ngày 8-11: Ổn định thị trường sau bão, lũ

(NLĐO) - Các địa phương duy trì giám sát chặt chẽ, bảo đảm hàng hóa thiết yếu được cung ứng đầy đủ sau các đợt bão, lũ

Báo in ngày 9-11: Hôm nay, sự kiện việc làm hấp dẫn chờ đón bạn

(NLĐO) - Các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục tham gia Job Link 2025 mang đến hàng ngàn cơ hội việc làm cho sinh viên và người lao động

Báo in Người Lao Động 10-11: Dốc sức hỗ trợ người dân vùng bão lũ

(NLĐO) - Xuất khẩu hướng tới kỷ lục mới; Cẩn trọng khi chuyển đổi mô hình đại học; “Biến số” vũ khí hạt nhân… là những nội dung đáng chú ý khác

sở y tế báo in cấp cứu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo