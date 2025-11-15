Báo in ngày 15-11: Báo động - kho máu y tế TP HCM đang cạn

Báo in ngày 15-11

Tiếp tục hoàn thiện bộ máy chính trị

Tổng Bí thư đóng vai trò quan trọng trong chỉ đạo định hướng, thúc đẩy, truyền cảm hứng và "thực sự là tổng công trình sư" trong cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy (Trang 2)

Báo động: Kho máu y tế TP HCM đang cạn

Kho máu ở TP HCM hiện chỉ còn một nửa mức an toàn. Sở Y tế kêu gọi người dân hiến máu để bảo đảm cấp cứu và điều trị (Trang 3)

Phát triển văn hóa trong kỷ nguyên mới

Khi thể chế mở đường cho sáng tạo, văn hóa sẽ trở thành nguồn năng lượng tinh thần, thúc đẩy kinh tế, giáo dục, du lịch, công nghệ và ngoại giao cùng phát triển hài hòa (Trang 6)

43 quyết sách thúc đẩy phát triển

HĐND TPHCM thông qua 43 nghị quyết, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong cụ thể hóa tinh thần Đại hội Đảng bộ TP HCM, đồng nghĩa với sớm đưa các chủ trương lớn đi vào cuộc sống. (Trang 5)

Nội tình của ngành trứng

Ngành trứng phát triển tốt nhất trong các ngành chăn nuôi của Việt Nam những năm gần đây nhưng thách thức cũng không ít (Trang 11)

Giao lưu pickleball, sẻ chia với cộng đồng

Sau thành công của giải đấu lần đầu tiên vào tháng 6-2025, Báo Người Lao Động tổ chức sự kiện tranh tài pickleball lần thứ 2 với thông điệp "Vòng tay yêu thương" (Trang 9)

Những cái tên vào vòng đề cử Giải Mai Vàng 31

Giải Mai Vàng lần thứ 31 - 2025 đang bước vào giai đoạn sôi động khi bạn đọc khắp cả nước gửi về những đề cử của mình (Trang 8)

Lan tỏa tri thức, phát triển thể chất cho học trò

Nhiều giáo viên khắp cả nước không chỉ giữ vững tình yêu nghề mà còn nỗ lực vượt qua thử thách, đổi mới phương pháp để mang lại chất lượng giáo dục tốt hơn (Trang 14)

Hào quang ảo, hậu quả thật

Mạng xã hội giúp nhiều người từ vô danh trở thành nhân vật nổi tiếng. Nhưng cũng chính nó, bằng tốc độ lan truyền không kiểm soát, có thể nhanh chóng đẩy "người của công chúng" xuống vực (Trang 15)

Hoán cải xe máy: Cần một lộ trình thực tế hơn

Đề xuất hoán cải xe máy chạy xăng thành xe điện, nằm trong dự thảo kế hoạch giảm phát thải khí nhà kính của Sở Xây dựng TP HCM, ngay lập tức đã tạo ra một làn sóng tranh luận. (Trang 13)

Phân làn khẩn cấp đường Mỹ Phước - Tân Vạn

Để xóa bỏ hiểm họa tai nạn giao thông trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, Sở Xây dựng TP HCM yêu cầu Becamex Group hoàn tất phân làn trước ngày 15-11 (Trang 12)

Gạo xuất khẩu Việt Nam trước thách thức mới

Hầu hết các nước đều định hướng tự chủ lương thực nên sẽ không nhập khẩu gạo số lượng lớn như trước (Trang 10)