VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Video
image

Báo in ngày 16-11: Ưu tiên mọi nguồn lực để phát triển giáo dục

Vĩnh Tùng - Vệ Loan -

(NLĐO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tập trung nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ở tất cả các cấp học theo hướng thực chất, đi vào chiều sâu

Video liên quan

Báo in ngày 11-11: Khi chuỗi thực phẩm ngoài vòng kiểm soát

Báo in ngày 11-11: Khi chuỗi thực phẩm ngoài vòng kiểm soát

Video 11/11/2025
Báo in ngày 12-11: Tăng lương tối thiểu vùng từ 1-1-2026 - đã tính đến bối cảnh kinh tế - xã hội

Báo in ngày 12-11: Tăng lương tối thiểu vùng từ 1-1-2026 - đã tính đến bối cảnh kinh tế - xã hội

Video 12/11/2025
Báo in Người Lao Động 14-11: Bí ẩn hệ thống Mailisa

Báo in Người Lao Động 14-11: Bí ẩn hệ thống Mailisa

Video 14/11/2025
Báo in ngày 15-11: Báo động - kho máu y tế TP HCM đang cạn

Báo in ngày 15-11: Báo động - kho máu y tế TP HCM đang cạn

Thời sự 15/11/2025
Báo in ngày 16-11: Ưu tiên mọi nguồn lực để phát triển giáo dục - Ảnh 1.

Báo Người Lao Động số ra ngày 16-11-2025.

Mời bạn đọc đăng ký gói đọc Báo Người Lao Động E-Paper tại đây.

Tiếp nối mạch nguồn dân chủ của đất nước (trang 2): Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp vào ngày 15-3-2026 sẽ thành công tốt đẹp, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân tộc.

TP HCM ưu tiên phát triển mạng lưới giao thông xanh (trang 3): TP HCM đã chuẩn bị và sắp tới sẽ giống như "đại công trường" với nhiều dự án như trung tâm tài chính quốc tế, đường vành đai, đường cao tốc, cảng biển; ưu tiên phát triển mạng lưới giao thông xanh.

Dẻo thơm hạt lúa, lấp lánh tình người (trang 5): Thu về giữa đại ngàn Trường Sơn bằng sắc vàng lúa rẫy chín tới. Ở lưng chừng núi, những dáng người thoăn thoắt tuốt hạt sau quá trình phát, đốt, chọc, trỉa.

Mở lối nghề nghiệp cho lao động trẻ (trang 6): Job Link 2025 ghi nhận nhiều bạn trẻ định hướng rõ nghề nghiệp, tìm được việc làm phù hợp, trong khi doanh nghiệp tiếp cận đúng nguồn ứng viên.

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA VIỆT NAM: Hành trình kết nối quá khứ và tương lai (trang 8): Công nghiệp văn hóa không chỉ là tạo ra sản phẩm giải trí. Đó còn là chiến lược phát triển sức mạnh mềm quốc gia, biến văn hóa trở thành động lực kinh tế và niềm tự hào dân tộc.

Tín hiệu mới cho thị trường xe hybrid (trang 10): Nếu có thêm dòng hybrid nội địa, cục diện thị trường ô tô Việt Nam sẽ tiếp tục được tái định hình.

Đất chia đôi, con đứng ở đâu? (trang 15): Ly hôn tuổi 65, tranh chấp 2.000 m2 đất. Tòa tuyên vô hiệu giấy cam kết tài sản của vợ, phơi bày bi kịch gia đình.

Quan sát và bình luận: Thắng thua chỉ là tương đối (trang 16): Nhìn bề ngoài, Đảng Cộng hòa và Tổng thống Donald Trump thắng lớn, còn Đảng Dân chủ thảm bại. Nhưng không hẳn là vậy!

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo