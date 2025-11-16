Báo in ngày 16-11: Ưu tiên mọi nguồn lực để phát triển giáo dục

Báo Người Lao Động số ra ngày 16-11-2025.

Tiếp nối mạch nguồn dân chủ của đất nước (trang 2): Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp vào ngày 15-3-2026 sẽ thành công tốt đẹp, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân tộc.

TP HCM ưu tiên phát triển mạng lưới giao thông xanh (trang 3): TP HCM đã chuẩn bị và sắp tới sẽ giống như "đại công trường" với nhiều dự án như trung tâm tài chính quốc tế, đường vành đai, đường cao tốc, cảng biển; ưu tiên phát triển mạng lưới giao thông xanh.

Dẻo thơm hạt lúa, lấp lánh tình người (trang 5): Thu về giữa đại ngàn Trường Sơn bằng sắc vàng lúa rẫy chín tới. Ở lưng chừng núi, những dáng người thoăn thoắt tuốt hạt sau quá trình phát, đốt, chọc, trỉa.

Mở lối nghề nghiệp cho lao động trẻ (trang 6): Job Link 2025 ghi nhận nhiều bạn trẻ định hướng rõ nghề nghiệp, tìm được việc làm phù hợp, trong khi doanh nghiệp tiếp cận đúng nguồn ứng viên.

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA VIỆT NAM: Hành trình kết nối quá khứ và tương lai (trang 8): Công nghiệp văn hóa không chỉ là tạo ra sản phẩm giải trí. Đó còn là chiến lược phát triển sức mạnh mềm quốc gia, biến văn hóa trở thành động lực kinh tế và niềm tự hào dân tộc.

Tín hiệu mới cho thị trường xe hybrid (trang 10): Nếu có thêm dòng hybrid nội địa, cục diện thị trường ô tô Việt Nam sẽ tiếp tục được tái định hình.

Đất chia đôi, con đứng ở đâu? (trang 15): Ly hôn tuổi 65, tranh chấp 2.000 m2 đất. Tòa tuyên vô hiệu giấy cam kết tài sản của vợ, phơi bày bi kịch gia đình.

Quan sát và bình luận: Thắng thua chỉ là tương đối (trang 16): Nhìn bề ngoài, Đảng Cộng hòa và Tổng thống Donald Trump thắng lớn, còn Đảng Dân chủ thảm bại. Nhưng không hẳn là vậy!