Báo in ngày 28-12: Thái Lan – Campuchia ngừng bắn





Báo in ngày 28-12

Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước (trang 2): Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định tôn vinh để lan tỏa, nhân những gương sáng cho mọi người noi theo, để tinh thần cống hiến được hội tụ và lan tỏa sâu rộng.

Phát triển công nghiệp đường sắt hiện đại (trang 3): Cùng với những quyết sách đã được Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội ban hành, Chính phủ đã ban hành Đề án đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đường sắt Việt Nam.

Nơi sắc màu thay tiếng nói (trang 5): Giữa căn phòng nhỏ trong một con hẻm ở TP HCM, sắc màu hóa thành âm thanh, mở lối cho những phận người câm lặng

TỔNG KẾT CÔNG TÁC HĐND TP HCM KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026. Dấu ấn "chưa từng có tiền lệ (trang 6): HĐND TP HCM đã khẳng định vai trò nòng cốt trong việc cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các cơ chế đặc thù mà Quốc hội giao.

TẬP SÁCH CỦA TS TRẦN DU LỊCH: Khơi dậy niềm tin, khát vọng đổi mới (trang 8): Tập sách của TS Trần Du Lịch không chỉ hữu ích với giới chuyên môn mà còn đem đến giá trị thiết thực cho công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Hoàng Đức xứng đáng đoạt Quả bóng vàng Việt Nam 2025? (trang 9): Chủ nhân Quả bóng vàng 2025 đã được xác định trong đêm Gala trao giải hôm 26-12 nhưng vẫn còn những tranh luận về việc ai mới thật sự xứng đáng.

Hình thành hệ sinh thái phát triển AI an toàn (trang 11): Việt Nam sẵn sàng trở thành quốc gia AI trong tương lai với việc hình thành hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo.

"Bác sĩ" không áo blouse (trang 14): Dù chưa qua trường lớp y khoa, song với tấm lòng thương người vô điều kiện, một người đàn ông ở Gia Lai đã tận tụy chăm sóc bệnh nhân phong suốt 20 năm qua.

