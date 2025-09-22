Báo in Người Lao Động 22-9: Đề xuất mở rộng 18 đoạn cao tốc Bắc - Nam

Báo Người Lao Động số ra ngày 22-9-2025.

+ Chuyến công tác mang ý nghĩa đặc biệt (Trang 16)

Việt Nam đóng góp tích cực, thực chất vào các hoạt động và ưu tiên lớn của Liên hợp quốc cũng như cộng đồng quốc tế

+ Loạt đòn bẩy cho doanh nghiệp tư nhân bứt phá (Trang 3)

Bộ Tài chính đã đề xuất hàng loạt cơ chế, chính sách tạo "cú hích" cho doanh nghiệp tư nhân phát triển mạnh mẽ thời gian tới

+ Đề xuất mở rộng 18 đoạn cao tốc Bắc – Nam (Trang 2)

Bộ Xây dựng dự kiến mở rộng 1.144 km trên tuyến cao tốc Hà Nội - TP HCM lên 6 làn xe, hoàn thành trong giai đoạn 2026 - 2030

+ Cô giáo khiếm thị gieo mầm hy vọng (Trang 14)

Nếu nói cô giáo khiếm thị Phạm Thị Huế dạy tiếng Anh giỏi thôi thì chưa đủ, điều đặc biệt chính là cách cô gieo tri thức bằng tình yêu và sự kiên nhẫn

+ Ba phương án bảo đảm mỹ quan đô thị (Trang 5)

Việc quản lý trật tự xây dựng và đô thị khi được thực hiện tốt sẽ là yếu tố góp phần lớn bảo đảm mỹ quan đô thị tại TP HCM

+ Khởi nghiệp từ vỏ, hạt sầu riêng (Trang 11)

Bên cạnh sự bùng nổ của diện tích sầu riêng và doanh thu xuất khẩu hàng tỉ USD mỗi năm, ngành hàng này cũng thải ra lượng vỏ và hạt khổng lồ cần xử lý

+ "Tử chiến trên không" cuốn hút người xem (Trang 8)

So với các tác phẩm về không tặc gây tiếng vang của điện ảnh quốc tế, "Tử chiến trên không" chưa thể gọi là tiệm cận hay bứt phá, song phim đã tạo được sức hấp dẫn riêng

+ Chân sút nước ngoài lấn lướt tại V-League (Trang 9)

Năm cầu thủ tạm dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới" V-League qua 4 vòng đấu đều là những chân sút nước ngoài