Báo in Người Lao Động 24-11: TP HCM cần cơ chế đột phá, vượt trội

Bìa báo in Người Lao Động số ra ngày 24-11

+ Thúc đẩy hợp tác quốc tế về AI [Trang 16]

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ 3 ưu tiên chiến lược để góp phần tạo ra một tương lai công bằng, bình đẳng và công lý

+ TP HCM cần cơ chế đột phá, vượt trội [Trang 2]

Nghị quyết 98/2023 chỉ đề cập các cơ chế đặc thù trong phạm vi TP HCM trước khi sáp nhập. Bây giờ, với TP HCM mới, cần phải sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung cho cả một siêu đô thị đặc biệt

+ Hợp tác khai thác 2 động lực phát triển mới [Trang 3]

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2025 được định hướng trở thành sự kiện thường niên trong khu vực, tạo cơ hội thúc đẩy hợp tác, quảng bá, nâng tầm siêu đô thị TP HCM

+ Miền Trung cần lắm những tấm lòng sẻ chia [Trang 12]

Sau 72 giờ bị mưa lũ cô lập trên mái nhà, nhiều người bật khóc khi thấy lực lượng cứu nạn cứu hộ. Rồi đây lũ rút, họ trắng tay... Chưa bao giờ khúc ruột miền Trung phải oằn mình trước trận lũ lịch sử khốc liệt đến thế. Ngay lúc này, miền Trung cần lắm những tấm lòng sẻ chia.

+ Giải Golf "Vòng tay yêu thương": Sân chơi nhiều ý nghĩa [Trang 9]

144 golfer sẽ tham gia Giải Golf "Vòng tay yêu thương" do Báo Người Lao Động tổ chức vào tháng 12-2025 để cùng chia sẻ tình yêu thương với cộng đồng

+ Sức hút từ bất động sản xanh [Trang 10]

Khách thuê bất động sản xanh sẵn sàng trả phí cao hơn 7%-15% để cải thiện hình ảnh thương hiệu, uy tín và khả năng huy động vốn

+ Rộn ràng khởi nghiệp ở vùng cao [Trang 11]

Làn sóng khởi nghiệp không chỉ phát triển ở đô thị hay nông thôn mà còn mở rộng lên vùng cao - nơi vốn có nhiều đặc sản

+ Doanh nghiệp liên tục đặt hàng nhân lực kỹ thuật [Trang 14]

Không còn quan niệm học kỹ thuật ra trường "chỉ làm thợ", sinh viên tốt nghiệp nhóm ngành này đang được doanh nghiệp săn đón

Mời bạn đọc ký gói đọc báo Người Lao Động E-Paper tại đây.



