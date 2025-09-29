Báo in Người Lao Động 29-9: Khai phóng sức bật cho siêu đô thị

Bìa báo in Người Lao Động số ra ngày 29-9

+ Công an Nhân dân vì Đảng, vì dân



Tổng Bí thư Tô Lâm vừa có bài viết quan trọng về lực lượng Công an Nhân dân. Báo Người Lao Động trân trọng trích đăng bài viết này

[Trang 6]

+ Khai phóng sức bật cho siêu đô thị

TP HCM đang nắm giữ những lợi thế, cơ hội hiếm có để vươn mình thành siêu đô thị kinh tế, tài chính, khoa học - công nghệ hàng đầu khu vực và thế giới

[Trang 5]

+ Nhiều quy định mới có hiệu lực từ tháng 10-2025

Học sinh vi phạm không còn bị kỷ luật đuổi học; xóa bỏ cơ chế nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng; cho phép phụ nữ độc thân thụ tinh trong ống nghiệm... là những quy định có hiệu lực từ tháng 10-2025

[Trang 12]

+ Gấp rút ứng phó bão số 10 và mưa lũ

Nhiều địa phương ở miền Trung khẩn trương nỗ lực phòng chống bão số 10 và nguy cơ ngập lụt diện rộng do hoàn lưu bão

[Trang 3]

+ LẠI LÝ HUYNH - rạng danh cờ tướng Việt

Lại Lý Huynh đã xuất sắc bước lên bục chiến thắng cao nhất Giải Vô địch cờ tướng thế giới 2025 ngay tại Trung Quốc

[Trang 9]

+ Nhóm nhạc ngôi sao có "sớm nở tối tàn"?

Việc ra đời của hàng loạt nhóm nhạc gồm toàn nghệ sĩ ngôi sao trong thời gian gần đây khiến người hâm mộ bất ngờ, thích thú lẫn băn khoăn

[Trang 8]

+ Bảo đảm điều kiện học tập, ngăn chặn "loạn thu"

Hiện trạng cơ sở vật chất, trường lớp và lạm thu đầu năm học mới đang khiến dư luận chú ý, phóng viên Báo Người Lao Động đã trao đổi với TS Nguyễn Thị Nhật Hằng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, về vấn đề này

[Trang 14]

+ Iran và phương Tây thêm căng thẳng

Iran đã triệu hồi đại sứ tại Anh, Pháp và Đức về nước để tham vấn sau khi bị Liên hợp quốc tái áp đặt lệnh trừng phạt

[Trang 16]