Thời sự

Báo in ngày 27-9: Ứng phó bão Bualoi: Cần nhanh hơn bình thường

Văn Quyên - Thanh Long

Theo kịch bản dễ xảy ra nhất, Bắc Bộ, Thanh Hóa, Quảng Trị sẽ có mưa rất lớn, bão có thể gây nguy cơ đa thiên tai: gió mạnh, mưa lớn, lũ

Báo in ngày 27-9: Ứng phó bão Bualoi: Cần nhanh hơn bình thường- Ảnh 1.

Báo in ngày 27-9

Bố trí đủ cán bộ chuyên môn về cơ sở trước ngày 15-10

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo hướng dẫn hoàn thiện quy hoạch phát triển tỉnh, xã, phường, đặc khu hoàn thành trước ngày 30-10 (Trang 3)

Đề nghị kỷ luật và kỷ luật nhiều cán bộ lãnh đạo

Bộ Chính trị, Ban Bí thư kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Trang 2)

Ứng phó bão Bualoi: Cần nhanh hơn bình thường

Theo kịch bản dễ xảy ra nhất, Bắc Bộ, Thanh Hóa, Quảng Trị sẽ có mưa rất lớn, bão có thể gây nguy cơ đa thiên tai: gió mạnh, mưa lớn, lũ (Trang 3)

Báo in ngày 27-9: Ứng phó bão Bualoi: Cần nhanh hơn bình thường- Ảnh 2.

Ứng phó bão Bualoi: Cần nhanh hơn bình thường

Khai mở động lực mới cho tăng trưởng GDP

Nhiều giải pháp đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 8,3% - 8,5% trong năm 2025 đã được cơ quan quản lý, các chuyên gia và doanh nghiệp thảo luận sôi nổi (Trang 10)

Mổ xẻ những rào cản

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các lĩnh vực sẽ góp phần rất lớn vào mục tiêu tăng trưởng GDP 8,3%-8,5% năm 2025 (Trang 11)

Trao quyền tuyển sinh cho trường đại học

Mỗi trường ĐH có chủ trương tuyển sinh riêng và mỗi phương thức xét tuyển đều có giá trị riêng, phù hợp với đặc thù của nhóm ngành nhất định do đó nên trao quyền tuyển sinh cho trường (Trang 14)

Báo in ngày 27-9: Ứng phó bão Bualoi: Cần nhanh hơn bình thường- Ảnh 3.

Trao quyền tuyển sinh cho trường đại học

Nữ giáo viên "đặc biệt" Nguyễn Thị Thảo Sương

Nhiều năm qua, cô giáo Nguyễn Thị Thảo Sương luôn trăn trở tìm cách để những học sinh khó khăn tiếp tục con đường học tập (Trang 15)

Để mỗi con đường là một câu chuyện

Việc chuẩn hóa tên đường tạo thuận lợi cho quản trị đô thị, cuộc sống người dân, đồng thời góp phần giáo dục lòng yêu nước (Trang 12)

Lời biện minh và chân tướng của cựu Tổng Giám đốc SJC

Từng là một "nữ tướng" quyền lực, cựu Tổng Giám đốc SJC Lê Thúy Hằng đối mặt với phiên tòa bằng những lời khai thì thầm và những lý lẽ "khéo léo" để tự gỡ tội (Trang 13)

Hướng đến sống thiện, sống đẹp

Tôn giáo và nghệ thuật là hai hình thái ý thức xã hội quan trọng, cùng hướng đến lý tưởng Chân - Thiện - Mỹ (Trang 8)

Làm giàu vốn sống sau thất nghiệp

Trong thời gian thất nghiệp, người lao động cần điều chỉnh lại định hướng, trang bị thêm kỹ năng trước khi quay lại thị trường lao động (Trang 6)

Báo in ngày 27-9: Ứng phó bão Bualoi: Cần nhanh hơn bình thường- Ảnh 4.

Làm giàu vốn sống sau thất nghiệp

Du lịch xanh, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn

Du lịch có trách nhiệm và hướng tới Net-Zero là tương lai của ngành (Trang 9)

Mỹ tiếp tục tung đòn thuế quan

Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn tin tưởng biện pháp thuế quan sẽ giúp giảm thâm hụt ngân sách, đồng thời thúc đẩy sản xuất trong nước (Trang 16)

Báo in ngày 27-9

Báo in ngày 21-9: Bao giờ thỏa giấc mơ an cư?

Báo in ngày 21-9: Bao giờ thỏa giấc mơ an cư?

(NLĐO) - Giá nhà leo thang, trong khi thu nhập không theo kịp khiến giấc mơ an cư ngày càng xa tầm với của nhiều người dân

Báo in Người Lao Động 22-9: Đề xuất mở rộng 18 đoạn cao tốc Bắc - Nam

(NLĐO) - Chuyến công tác mang ý nghĩa đặc biệt; "Tử chiến trên không" cuốn hút người xem; Khởi nghiệp từ vỏ, hạt sầu riêng… là những nội dung đáng chú ý khác

Báo in ngày 25-9: Để người cao tuổi bớt cô đơn

(NLĐO) - Sống ở viện dưỡng lão không còn là điều nhạy cảm như trước mà nơi đây mang lại sự an toàn, giúp người cao tuổi sống vui cùng cháu con

mưa lớn báo in bão Bualoi
