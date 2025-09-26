VIDEO
image

Báo in Người Lao Động 26-9: Ứng phó mưa bão dồn dập

Quí Phong - Vệ Loan -

26/09/2025 00:00

(NLĐO) - Quốc hội phải gắn bó máu thịt với nhân dân; Tạo nền tảng để TP HCM phát triển lâu dài… là những nội dung đáng chú ý khác

Báo in Người Lao Động 26-9: Ứng phó mưa bão dồn dập - Ảnh 1.

Báo Người Lao Động số ra ngày 26-9-2025.

+ Quốc hội phải gắn bó máu thịt với nhân dân (trang 2)

Bên cạnh việc nâng cao tính nhân dân, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh cần nâng cao tính Đảng trong hoạt động của Quốc hội

+ Thực hiện cam kết về tài chính khí hậu (trang 16)

Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh cần thực hiện đầy đủ, kịp thời các cam kết về tài chính khí hậu, đặc biệt là nguồn lực cho việc chuyển đổi công bằng

+ Bảo đảm lợi ích chính đáng của người dân (trang 6)

Theo Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang, một trong những nhiệm vụ trọng tâm sắp tới là xử lý những tồn tại trước đây nhằm bảo đảm lợi ích chính đáng của người dân

+ Tạo nền tảng để TP HCM phát triển lâu dài (trang 6)

TP HCM sẽ quy hoạch lại không gian phát triển sau sáp nhập, đẩy mạnh giải phóng mặt bằng để hoàn thiện hạ tầng

+ Động lực cho tăng trưởng GDP 8,3%-8,5%: Vượt qua thách thức cuối năm (trang 10)

Cần một mô hình tăng trưởng xuất khẩu mới, đặt trọng tâm vào việc nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và tính tự chủ, thay vì chỉ mở rộng quy mô

+ Chấn chỉnh trật tự giao thông bằng công nghệ (trang 12)

Camera AI là giải pháp công nghệ đột phá, giúp tự động hóa việc xử phạt vi phạm và hướng tới mạng lưới giám sát toàn diện nhằm nâng cao ý thức và an toàn giao thông

+ Trường lớp quá tải, sĩ số học sinh tăng cao (trang 14)

Nhiều cơ sở giáo dục ở TP HCM đang quá tải về sĩ số, trường lớp, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dạy và học

+ Ứng phó mưa bão dồn dập (trang 3)

Ngoài bão số 10 (Bualoi), dự kiến trong tháng 10 và tháng 11-2025, trên biển Đông nhiều khả năng xuất hiện một số cơn bão mạnh

 

    Thông báo