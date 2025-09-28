Báo in ngày 28-9

Rau sạch còn ít, vì sao? (trang 2): Nguyên nhân chính dẫn đến rau và các nhóm cây trồng theo tiêu chuẩn VietGAP đạt thấp là do chi phí sản xuất theo tiêu chuẩn này cao, nông dân ngại tham gia.

Tổng lực ứng phó bão số 10 (trang 3): Bão số 10 (Bualoi) di chuyển nhanh, cường độ mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng và có thể gây tác động đa thiên tai.

Du lịch xanh là "chìa khóa vàng" cho phát triển bền vững (trang 3): Nhiều doanh nghiệp, tổ chức trong lĩnh vực du lịch - khách sạn đã đặt ra các tiêu chí xanh để nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Những "chuyến đò"chan chứa yêu thương (trang 4): Trong những ngày tháng 9, khi cả nước hân hoan bước vào năm học mới, có một lớp học âm thầm thắp lên hy vọng cho trẻ em nghèo, mồ côi tại TP HCM.

Làng xà nu thay da đổi thịt (5): Thôn Xốp Dùi đang đổi thay mạnh mẽ với những vườn sâm Ngọc Linh tiền tỉ của những người từng trải qua 2 cuộc kháng chiến trường kỳ.

TP HCM KHÔNG NGỪNG NỖ LỰC ĐI LÊN (*) Vững vai trò tiên phong (trang 6): Đảng bộ TP HCM khẳng định vai trò lãnh đạo, đưa thành phố đạt những thành tựu có ý nghĩa lịch sử, đóng góp quan trọng vào tiến trình đổi mới, phát triển đất nước.

Kiên cường nơi đầu sóng (trang 7): Trên vùng biển rộng lớn, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 không chỉ chắc tay súng nơi đầu sóng ngọn gió, mà còn đi đầu trong giáo dụcpháp luật, siết chặt kỷ luật, xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện.

Ứng dụng gọi xe tăng tốc "điện hóa" (trang 10): Các hãng xe công nghệ đang rốt ráo chuyển đổi sang xe điện nhằm chủ động đáp ứng lộ trình hạn chế xe xăng tại đô thị lớn.

Đứng dậy để bước tiếp (trang 11): Nhiều bạn trẻ không ngần ngại rẽ hướng để tìm kiếm con đường phù hợp với bản thân thay vì lựa chọn giải pháp an toàn.

Quan sát và bình luận: Lời chào cao hơn mâm cỗ (trang 16): Ông Lee Jae Myung thể hiện sự khác biệt với mọi đề nghị hòa bình lâu nay từ phía Hàn Quốc với Triều Tiên là hòa bình giữa hai quốc gia có chủ quyền trên bán đảo Triều Tiên chứ không phải hòa bình trên bán đảo nhờ thống nhất giữa hai miền trên bán đảo.