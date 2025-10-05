Báo in Người Lao Động 6-10: Bão lũ cấp tập, dồn sức đương đầu

Bìa báo Người Lao Động số ra ngày 6-10-2025

+ Quý IV/2025, đồng loạt tăng tốc

Các bộ, ngành, địa phương được giao những nhiệm vụ quan trọng, cụ thể nhằm bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội bền vững, nâng cao hiệu quả quản lý và hội nhập quốc tế

+ Siêu đô thị bứt phá, vươn tầm

Từ vai trò trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, TP HCM đang khẳng định vị thế mới là hạt nhân của vùng đô thị - công nghiệp - cảng biển - dịch vụ, qua đó trở thành "siêu đô thị quốc tế" của Đông Nam Á, lọt vào tốp 100 thành phố đáng sống nhất thế giới.

+ E-Paper Báo Người Lao Động: Thêm tiện ích, nhiều ưu đãi

Sau hơn 1 tháng ra mắt, E-Paper Báo Người Lao Động đã kết nối hiệu quả báo in truyền thống tới độc giả trong và ngoài nước

+ Bão lũ cấp tập, dồn sức đương đầu

Hoàn lưu bão số 11 (Matmo) khá rộng, dự báo gây mưa lớn ở các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lào Cai, Cao Bằng…

+ Sớm giới hạn mức tiêu thụ nhiên liệu ô tô

Nhiều quốc gia đã áp dụng mức tiêu thụ nhiên liệu ô tô rất khắt khe nhằm mục tiêu giảm phát thải, bảo vệ môi trường

+ Nâng tầm thương hiệu sản phẩm OCOP

Sản phẩm OCOP (chương trình "Mỗi xã một sản phẩm") tại ĐBSCL ngày càng khẳng định uy tín trên thị trường nhưng cần giải quyết nhiều việc để nâng tầm thương hiệu

+ Kỹ xảo điện ảnh - kỳ công và tâm huyết

Phim "Tử chiến trên không" cần hơn 60 cảnh quay kỹ xảo điện ảnh, trong khi phim "Mưa đỏ" cần đến 700 cảnh

+ Khởi động mùa Giải Nobel 2025

Lễ trao giải diễn ra ngày 10-12. Trong đó, Giải Nobel Hòa bình được trao tại Na Uy, còn các giải khác được trao ở Thụy Điển

