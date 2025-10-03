HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Báo in ngày 3-10: Bảo hiểm nhân thọ vẫn còn chật vật

Văn Quyên - Thanh Long

(NLĐO) - Đã đến lúc ngành bảo hiểm tự thanh lọc, đào thải những nhân sự yếu kém để xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp

Báo in ngày 3-10: Bảo hiểm nhân thọ vẫn còn chật vật- Ảnh 1.

Báo in ngày 3-10

Động lực tăng trưởng mới của TP HCM

Để góp phần cùng cả nước đạt tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2026-2030, TP HCM sẽ đột phá vào các ngành công nghệ mũi nhọn như bán dẫn - vi mạch, trí tuệ nhân tạo (AI), sản xuất thông minh, với nền tảng là các nghị quyết trụ cột (Trang 10)

Kiệt quệ sau bão chồng bão

Người dân các xã ven biển ở Hà Tĩnh tất bật dọn dẹp lại nhà cửa sau những gì bão số 10 (Bualoi) gây ra (Trang 3)

Báo in ngày 3-10: Bảo hiểm nhân thọ vẫn còn chật vật- Ảnh 2.

Kiệt quệ sau bão chồng bão

Báo Người Lao Động hỗ trợ nạn nhân lốc xoáy ở Ninh Bình

Chiều 2-10, đại diện Báo Người Lao Động đã đến thăm hỏi và trao tận tay 70 triệu đồng đến các gia đình có người thân thiệt mạng trong trận lốc xoáy kinh hoàng rạng sáng 29-9 ở Ninh Bình (Trang 12)

Chống ngập lụt cho thủ đô

Cần triển khai đồng bộ các giải pháp chống ngập lụt cho thủ đô Hà Nội để ứng phó với thời tiết cực đoan, mưa lớn bất thường (Trang 15)

Báo in ngày 3-10: Bảo hiểm nhân thọ vẫn còn chật vật- Ảnh 3.

Chống ngập lụt cho thủ đô

Bảo hiểm nhân thọ vẫn còn chật vật

Đã đến lúc ngành bảo hiểm tự thanh lọc, đào thải những nhân sự yếu kém để xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp (Trang 11)

Xe máy leo lề: Cần có giải pháp căn cơ

Phạt nguội chỉ là giải pháp tình thế cho tình trạng xe máy leo vỉa hè ở TP HCM, giải pháp triệt để phải đến từ việc cải thiện hạ tầng và nâng cao ý thức (Trang 12)

"Nhánh lan rừng" vẫn mãi ngân vang

Là người nghệ sĩ tài hoa, giàu lòng nhân ái, ông đã dành trọn cuộc đời sáng tác và biểu diễn cho người lính, cho người lao động (Trang 8)

Báo in ngày 3-10: Bảo hiểm nhân thọ vẫn còn chật vật- Ảnh 4.

TP HCM cam kết hợp tác với Cuba

Cuba hết sức coi trọng việc tham khảo và tiếp thu kinh nghiệm thực tiễn của Việt Nam, nhất là trong công cuộc đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội (Trang 16)

Báo in ngày 3-10

Báo in ngày 1-10: Sau bão, lại oằn mình trong lũ

Báo in ngày 1-10: Sau bão, lại oằn mình trong lũ

(NLĐO) - Hoàn lưu bão số 10 đã gây mưa lũ lịch sử tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản

Báo in Người Lao Động 26-9: Ứng phó mưa bão dồn dập

(NLĐO) - Quốc hội phải gắn bó máu thịt với nhân dân; Tạo nền tảng để TP HCM phát triển lâu dài… là những nội dung đáng chú ý khác

Báo in ngày 27-9: Ứng phó bão Bualoi: Cần nhanh hơn bình thường

Theo kịch bản dễ xảy ra nhất, Bắc Bộ, Thanh Hóa, Quảng Trị sẽ có mưa rất lớn, bão có thể gây nguy cơ đa thiên tai: gió mạnh, mưa lớn, lũ

