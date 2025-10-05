VIDEO
Báo in ngày 5-10: Cấp tập mở sàn tiền số

Vĩnh Tùng - Chi Phan -

(NLĐO) - Chưa khi nào thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam lại chứng kiến sự sôi động khi có nhiều doanh nghiệp nhập cuộc, kéo dòng vốn vào thị trường này

Báo in ngày 5-10: Cấp tập mở sàn tiền số - Ảnh 1.

Bìa báo Người Lao Động số ra ngày 5-10-2025

Ngoài ra, Báo Người Lao Động còn có một số thông tin hấp dẫn khác

Phục vụ nhân dân vô điều kiện (trang 2): Tổng Bí thư Tô Lâm

đánh giá chủ trương đưa công an chính quy về xã thực sự phát huy hiệu quả. Công an thực sự gần dân, sát dân, sống cùng dân, giúp dân, phục vụ nhân dân vô điều kiện.

Về chơi xứ dừa, quá đã (trang 5): Vĩnh Long hiện là tỉnh có diện tích dừa lớn nhất nước. Đồng bào Kinh và Khmer ở đây đều trồng dừa, nhưng ở vùng đông đồng bào Khmer sinh sống đã đưa cảm xúc về dừa trọn vẹn nhất.

Tình đất, tình người với Hoàng Sa (trang 7): Từ bao đời, tình cảm của người vùng Ba Làng An với Lý Sơn luôn bền chặt, gắn bó, hun đúc qua hành trình chinh phục biển khơi và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Ấn tượng Hội sách Côn Đảo (trang 8): Báo Người Lao Động đã trao tặng đặc khu Côn Đảo công trình "Đường cờ Tổ quốc, đường hoa Côn Đảo" trị giá 1 tỉ đồng.

Tivi, tủ lạnh cỡ lớn hết thời (trang 10): Tồn kho tivi, tủ lạnh kích thước lớn đang tăng cao buộc nhà bán lẻ phải chấp nhận giảm giá mạnh, dù vậy vẫn rất khó giải phóng hàng tồn đời quá cũ.

Hết lòng phụng sự cộng đồng (trang 11): Vĩnh Khánh và Hà Chi có sáng kiến thiết thực, thể hiện trách nhiệm xã hội, tinh thần phụng sự cộng đồng ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG MỚI CỦA TP HCM (*): "Thủ phủ" công nghệ, tài chính (trang 13): Loạt kế hoạch mới đang được triển khai giúp TP HCM có cơ hội trở thành trung tâm công nghệ, tài chính khu vực.

Quan sát và bình luận: Chính phủ Mỹ đóng cửa tới bao giờ? (trang 16): Nước Mỹ sau gần 7 năm lại lâm vào cảnh chính phủ đóng cửa - một thực tế không tránh khỏi và gần như không thể sớm chấm dứt

