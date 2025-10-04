VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Video
image

Báo in Người Lao Động 4-10: Tín hiệu vui cho 84.000 hộ dân

Quí Phong - Vệ Loan -

04/10/2025 00:00 GMT+7

(NLĐO) - Khẩn trương ứng phó bão số 11; Giúp công nhân tránh xa tín dụng đen; Mất ngủ kéo dài âm thầm sinh bệnh tật... là những nội dung đáng chú ý khác

Video liên quan

Báo in Người Lao Động 29-9: Khai phóng sức bật cho siêu đô thị

Báo in Người Lao Động 29-9: Khai phóng sức bật cho siêu đô thị

Video 29/09/2025
Báo in ngày 30-9: 41 quyết sách phát triển TP HCM

Báo in ngày 30-9: 41 quyết sách phát triển TP HCM

Video 30/09/2025
Báo in ngày 2-10: Hướng về đồng bào vùng bão

Báo in ngày 2-10: Hướng về đồng bào vùng bão

Video 01/10/2025
Báo in ngày 3-10: Bảo hiểm nhân thọ vẫn còn chật vật

Báo in ngày 3-10: Bảo hiểm nhân thọ vẫn còn chật vật

Thời sự 03/10/2025
img

Báo Người Lao Động số ra ngày 4-10-2025.

Mời bạn đọc đăng ký gói đọc Báo Người Lao Động E-Paper tại đây.

+ Kiện toàn nhân sự, xác định mục tiêu phát triển mới (Trang 2)

Nhiều tỉnh, thành phố vừa tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ với tinh thần dân chủ, trí tuệ; đặt ra những mục tiêu, phương hướng mới để bứt phá trong nhiệm kỳ tới

+ Khẩn trương ứng phó bão số 11 (Trang 3)

Bộ Chính trị yêu cầu Chính phủ cân đối ngân sách hỗ trợ các địa phương, trước mắt tập trung khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra

+ Hơn 20 năm bền bỉ "thương và ráng" (Trang 15)

Châu Thành Toàn và các nhóm tình nguyện do anh dẫn dắt đã thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa, để lại dấu ấn với người khuyết tật và cộng đồng

+ Tín hiệu vui cho 84.000 hộ dân (Trang 5)

Giải quyết trở ngại cho các dự án không chỉ là tin vui với hàng ngàn khách hàng mà còn đóng góp nhiều vào nguồn thu ngân sách của TP HCM

+ Giúp công nhân tránh xa tín dụng đen (Trang 7)

Tổ chức Công đoàn và các doanh nghiệp đã kịp thời giúp người lao động không vướng phải tín dụng đen

+ Tái định vị thị trường bảo hiểm nhân thọ (Trang 11)

Nhiều tranh chấp giữa khách hàng và công ty bảo hiểm trong thời gian qua chủ yếu phát sinh từ hành vi của đại lý

+ Mất ngủ kéo dài âm thầm sinh bệnh tật (Trang 14)

"Căn bệnh thời đại" này là tác nhân gây ra các bệnh tim mạch, huyết áp, nhồi máu cơ tim, đột quỵ...; tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông, tai nạn lao động

+ Thí điểm xử phạt lao động công ích khi vi phạm giao thông? (Trang 12)

UBND TP HCM vừa giao các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất bổ sung hình thức xử phạt mới đối với người vi phạm giao thông, như lao động công ích. 


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo