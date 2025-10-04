Báo in Người Lao Động 4-10: Tín hiệu vui cho 84.000 hộ dân

Báo Người Lao Động số ra ngày 4-10-2025.

Mời bạn đọc đăng ký gói đọc Báo Người Lao Động E-Paper tại đây.

+ Kiện toàn nhân sự, xác định mục tiêu phát triển mới (Trang 2)

Nhiều tỉnh, thành phố vừa tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ với tinh thần dân chủ, trí tuệ; đặt ra những mục tiêu, phương hướng mới để bứt phá trong nhiệm kỳ tới

+ Khẩn trương ứng phó bão số 11 (Trang 3)

Bộ Chính trị yêu cầu Chính phủ cân đối ngân sách hỗ trợ các địa phương, trước mắt tập trung khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra

+ Hơn 20 năm bền bỉ "thương và ráng" (Trang 15)

Châu Thành Toàn và các nhóm tình nguyện do anh dẫn dắt đã thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa, để lại dấu ấn với người khuyết tật và cộng đồng

+ Tín hiệu vui cho 84.000 hộ dân (Trang 5)

Giải quyết trở ngại cho các dự án không chỉ là tin vui với hàng ngàn khách hàng mà còn đóng góp nhiều vào nguồn thu ngân sách của TP HCM

+ Giúp công nhân tránh xa tín dụng đen (Trang 7)

Tổ chức Công đoàn và các doanh nghiệp đã kịp thời giúp người lao động không vướng phải tín dụng đen

+ Tái định vị thị trường bảo hiểm nhân thọ (Trang 11)

Nhiều tranh chấp giữa khách hàng và công ty bảo hiểm trong thời gian qua chủ yếu phát sinh từ hành vi của đại lý

+ Mất ngủ kéo dài âm thầm sinh bệnh tật (Trang 14)

"Căn bệnh thời đại" này là tác nhân gây ra các bệnh tim mạch, huyết áp, nhồi máu cơ tim, đột quỵ...; tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông, tai nạn lao động

+ Thí điểm xử phạt lao động công ích khi vi phạm giao thông? (Trang 12)

UBND TP HCM vừa giao các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất bổ sung hình thức xử phạt mới đối với người vi phạm giao thông, như lao động công ích.



