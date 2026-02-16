Bé trai suýt mù 2 mắt, được Báo Người Lao Động giúp đỡ giờ ra sao?

Những ngày cận Tết, giữa sắc Xuân rộn ràng, chúng tôi gặp lại bà Đỗ Thị Như (31 tuổi) cùng con trai là bé Lê Đỗ Chí Thiện (12 tuổi; ngụ xã Vĩnh Lợi, TP Cần Thơ) khi 2 mẹ con đang bán trái cây tại chợ phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau.

Bé Thiện giờ là một cậu bé tự tin, lanh lợi hơn lúc xưa

Cách đây 5 năm, Thiện là nhân vật trong bài viết "Vợ chồng nghèo bất lực nhìn con trai 5 tuổi sắp mất luôn 2 mắt" đăng trên Báo Người Lao Động Online vào đầu tháng 3-2020. Thời điểm đó, bệnh về mắt khiến Thiện đối mặt nguy cơ mất thị lực, trong khi gia đình lâm cảnh kiệt quệ, không đủ tiền điều trị.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của bạn đọc và các nhà hảo tâm, gia đình bà Như có điều kiện đưa Thiện đi khám, tái khám định kỳ. Cuộc sống dần bớt chật vật, không còn cảnh vay mượn khắp nơi như trước.

Gặp lại sau 5 năm, cậu bé Thiện rụt rè ngày nào nay đã tự tin, lanh lợi hơn. Thiện đang học lớp 5, Trường Tiểu học Lê Văn Tám, phường Bạc Liêu. Em luôn đạt học lực khá giỏi, dù tuổi thơ từng gắn với những ngày theo cha mẹ mưu sinh.

Trong lúc vắng khách, bà Như xúc động chia sẻ: "Nếu không có sự giúp đỡ của bạn đọc Báo Người Lao Động và các nhà hảo tâm thì không biết gia đình tôi giờ ra sao".

Hiện, gia đình Thiện có một sạp trái cây nhỏ, cách nhà khoảng 60 km, thuận tiện đi lại và gần gũi 2 bên nội ngoại hơn trước. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng tương lai đã mở ra hy vọng mới.

Tranh thủ những ngày nghĩ Tết, bé Thiện ra phụ mẹ bán trái cây

Khi được hỏi về ước mơ, cậu bé 12 tuổi ánh mắt rạng rỡ: "Con muốn làm chú cảnh sát hình sự để bắt cướp". Ước mơ giản dị nhưng đầy quyết tâm của Thiện khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Nhờ sự chung tay của mọi người, gia đình nhỏ của Thiện đã có cuộc sống dần ổn định rất nhiều

Chia tay chúng tôi trong buổi chiều cuối năm, bà Như gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tập thể Báo Người Lao Động, bạn đọc và các nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ gia đình lúc ngặt nghèo, đồng thời chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng.

Ước mơ giản dị của bé Thiện sau này là được làm cảnh sát hình sự

Câu chuyện của Chí Thiện thêm một lần nữa khẳng định sức mạnh của sự sẻ chia, những tấm lòng nhân ái đã góp phần thay đổi cuộc đời một gia đình nhỏ.