Cận cảnh dự án treo gần 20 năm giữa trung tâm Thủ Dầu Một

Nguyễn Tiến -

(NLĐO) - Dự án khu dân cư gần 25 ha giữa trung tâm Thủ Dầu Một bỏ hoang gần 20 năm, người dân mòn mỏi chờ tái định cư

Mới đây, tại buổi làm việc với phường Thủ Dầu Một, ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM - yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, xử lý dứt điểm dự án khu dân cư Thế kỷ 21 (sau này đổi tên thành Công viên Phú Cường) kéo dài gần 20 năm giữa trung tâm đô thị.

Ghi nhận của phóng viên ngày 18-5, khu đất rộng gần 25 ha nằm gần giao lộ Đại lộ Bình Dương và đường Yersin hiện vẫn trong tình trạng hoang hóa. Bên trong dự án, cỏ dại mọc um tùm, nhiều khu vực trở thành nơi tập kết rác thải, vật liệu xây dựng.

Xen giữa những bãi đất trống là các căn nhà cũ kỹ, xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều căn tường bong tróc, mái tôn hoen gỉ, nền nhà thấp hơn mặt đường nên thường xuyên bị ngập khi mưa lớn.

Một số tuyến đường nội bộ hư hỏng, lầy lội khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Người dân cho biết suốt nhiều năm qua, họ gần như không thể sửa chữa, xây mới nhà cửa do nằm trong vùng quy hoạch dự án.

Bà Huỳnh Thị Tiến, người dân sống trong khu vực dự án, cho hay gia đình bà đã sống trong cảnh chờ đợi mòn mỏi suốt nhiều năm. “Dự án bị bỏ không nhiều năm nay khiến cuộc sống của gia đình tôi ngày càng khó khăn. Mới đây, nghe thông tin trên báo chí, TPHCM sẽ sớm tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh dự án, tôi nghe cũng mừng” - bà Tiến chia sẻ.

Theo bà Tiến, nhiều hộ dân trong khu vực muốn sửa chữa nhà cửa để ổn định sinh hoạt nhưng đều e ngại vì liên quan quy hoạch. Trong khi đó, cơ sở hạ tầng xuống cấp nhưng chưa được đầu tư cải tạo đồng bộ.

Cách đó không xa, căn nhà tình nghĩa của ông Nguyễn Văn Lộc, cựu chiến binh sống trong vùng dự án, cũng đã xuống cấp theo thời gian. Ông cho biết gia đình chỉ sửa chữa tạm bợ vì liên quan dự án kéo dài. “Nhà nước cũng hỗ trợ gia đình, cấp cho căn nhà tình nghĩa. Tuy nhiên, khi xuống cấp không được sửa chữa gì nhiều, nếu sửa chữa thì phải ký cam kết. Chính quyền cũng giải thích do vướng mắc dự án. Chỉ mong sao dự án được sớm triển khai để tôi có thể đi nơi khác cất nhà, ổn định cuộc sống” - ông Lộc nói.

Trong khi đó, ông Lê Quang Minh (71 tuổi) cho hay nhiều năm nay, gia đình ông phải sống trong căn nhà xuống cấp nhưng không thể xây mới. “Ở đây không được sửa chữa nhà. Tôi phải mua đồ về sơn nhà lại, chỉnh trang sơ sơ để có nơi trú mưa, nắng. Tôi mong dự án sớm đẩy nhanh để có thể đi nơi khác cất nhà sinh sống” - ông Minh bày tỏ.

Dự án có diện tích gần 25 ha, triển khai từ năm 2006, do Công ty TNHH Xây dựng Đầu tư kinh doanh địa ốc Tân Vũ Minh làm chủ đầu tư.

Dự án này ảnh hưởng 117 hộ dân, trong đó 87 hộ đã bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, nhiều năm qua, người dân vẫn chưa được bố trí tái định cư ổn định.

Đến năm 2016, dự án bị UBND tỉnh Bình Dương cũ thu hồi do chủ đầu tư không đủ năng lực thực hiện. Dù vậy, hàng loạt vướng mắc liên quan quy hoạch, đền bù, tái định cư và xử lý các chi phí đầu tư cũ khiến khu đất vàng giữa trung tâm Thủ Dầu Một tiếp tục bị bỏ hoang suốt nhiều năm.

Ngoài tình trạng nhà cửa xuống cấp, khu vực này còn phát sinh tình trạng mua bán, chuyển nhượng đất trái phép. Chính quyền địa phương mới đây đã phải cắm biển cảnh báo để ngăn chặn vi phạm.

Tại buổi làm việc với phường Thủ Dầu Một, ông Võ Văn Minh cho rằng dự án nằm ngay trung tâm đô thị nhưng kéo dài nhiều năm chưa xử lý xong, gây lãng phí lớn về quỹ đất và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.

Lãnh đạo HĐND TPHCM yêu cầu địa phương phối hợp các sở, ngành khẩn trương rà soát lại quy hoạch, xây dựng chủ trương đầu tư mới để sớm triển khai lại dự án, giải quyết dứt điểm những tồn đọng kéo dài nhiều năm qua.

