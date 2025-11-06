Gỡ vướng cao tốc TP HCM – Thủ Dầu Một - Chơn Thành, Vành đai 4

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Gỡ vướng cao tốc TP HCM – Thủ Dầu Một - Chơn Thành, Vành đai 4

QUỐC BẢO - THANH THẢO

(NLĐO) - Lãnh đạo UBND TP HCM chỉ đạo hàng loạt nội dung quan trọng để thúc đẩy tiến độ giải phóng mặt bằng khu vực tỉnh Bình Dương trước đây.

Văn phòng UBND TP HCM vừa phát đi thông báo kết luận cuộc họp của Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Minh Thạnh về công tác giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm khu vực Bình Dương trước đây.

Đẩy nhanh thu hồi đất

Tại cuộc họp, UBND phường Bình Cơ kiến nghị liên quan đến 32 hộ dân có diện tích đất bị thu hồi để thực hiện dự án thành phần I - giải phóng mặt bằng đường cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, đoạn qua tỉnh Bình Dương - mà diện tích đất còn lại sau thu hồi không có đường đi, đường gom.

- Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Minh Thạnh khảo sát công tác giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 4 (ẢNH: THANH THẢO).

Ông Bùi Minh Thạnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng, UBND phường Bình Cơ rà soát, đề xuất UBND TP HCM xem xét giải quyết các nội dung vượt thẩm quyền.

UBND TP HCM cũng chỉ đạo cụ thể các đơn vị, địa phương giải quyết vướng mắc về thuê đơn vị tư vấn, nguồn kinh phí thuê tư vấn để thực hiện xác định giá đất, thuê tư vấn xác định giá đất bồi thường dự án đi qua nhiều địa phương. Cạnh đó là giải quyết vướng mắc về thiếu nhân sự có chuyên môn tham gia hội đồng thẩm định giá đất, về bồi thường nhà, công trình.

Về dự án thành phần I - giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 (đoạn từ cầu Thủ Biên – sông Sài Gòn), đến nay tiến độ thực hiện trình thẩm định bản vẽ khu vực Bến Cát vẫn còn nhiều hạn chế, rất chậm và không theo đúng yêu cầu, tiến độ đề ra.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Bến Cát nghiêm túc nhìn nhận và xác định trách nhiệm. Song song đó, huy động tối đa mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ.

Đồng thời, đề nghị Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất khu vực Bình Dương phối hợp với UBND các xã, phương liên quan hoàn chỉnh các thủ tục thu hồi diện tích đất Công ty cao su Phước Hòa đã bàn giao (thuộc dự án thành phần I - giải phóng mặt bằng cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành).

Ổn định cuộc sống người dân

Về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố chủ trì, rà soát tổng thể các phương án, chủ trương của ba địa phương trước khi sắp xếp. Trên cơ sở đó, trung tâm đề xuất phương án tối ưu, tham mưu UBND TP HCM ban hành chính sách thống nhất, tháo gỡ điểm nghẽn, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân. Việc này phải hoàn thành, báo cáo UBND TP HCM trước ngày 10-11.

Lãnh đạo UBND TP HCM cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án các công trình giao thông Bình Dương rà soát, chuyển kinh phí đầy đủ và kịp thời cho UBND các xã, phường để chi trả sớm cho người dân. UBND xã Phước Hòa được giao sớm triển khai các thủ tục liên quan để phục vụ bố trí tái định cư khu vực Phú Giáo cho các dự án.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM, khu vực Bình Dương (cũ), tổng số vốn bồi thường năm 2025 cho 90 dự án là 25.285 tỉ đồng. Đến nay, tổng số tiền đã giải ngân là 9.959 tỉ đồng (đạt 39%).

4 dự án với tổng vốn được giao 18.381 tỉ đồng

Dự án thành phần I - giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 TP HCM đoạn cầu Thủ Biên – sông Sài Gòn, với số vốn được bố trí trong năm 2025 là 7.307 tỉ đồng. Dự án thành phần I - giải phóng mặt bằng đường cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành là 8.000 tỉ đồng. Dự án giải phóng mặt bằng đường Thủ Biên - Đất Cuốc, với số vốn 997 tỉ đồng. Dự án thành phần 6 - Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường Vành đai 3, với số vốn 2.075 tỉ đồng.


Tin liên quan

Giải ngân vốn bồi thường năm 2025 ở TP HCM: Hầu hết đơn vị chưa đạt

Giải ngân vốn bồi thường năm 2025 ở TP HCM: Hầu hết đơn vị chưa đạt

(NLĐO) - Năm 2025 trên địa bàn TP HCM có 121 dự án được giao vốn bồi thường 25.150 tỉ đồng.

TP HCM giải ngân gần 20.000 tỉ đồng tiền bồi thường năm 2025

(NLĐO) - Đối với 157 dự án được giao vốn năm 2024, TP HCM đã giải ngân hơn 29.300 tỉ đồng, trong đó chi trả trên 20.000 tỉ đồng.

Lãnh đạo xã, phường khu vực Bình Dương cũ phải chịu trách nhiệm khi để dự án trọng điểm chậm tiến độ

(NLĐO) - Phó Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu lãnh đạo 36 xã, phường khu vực Bình Dương cũ phải trực tiếp chịu trách nhiệm nếu để dự án trọng điểm chậm tiến độ

giải phóng mặt bằng thu hồi đất vành đai 4
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo