Gỡ vướng cao tốc TP HCM – Thủ Dầu Một - Chơn Thành, Vành đai 4

Văn phòng UBND TP HCM vừa phát đi thông báo kết luận cuộc họp của Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Minh Thạnh về công tác giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm khu vực Bình Dương trước đây.

Đẩy nhanh thu hồi đất

Tại cuộc họp, UBND phường Bình Cơ kiến nghị liên quan đến 32 hộ dân có diện tích đất bị thu hồi để thực hiện dự án thành phần I - giải phóng mặt bằng đường cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, đoạn qua tỉnh Bình Dương - mà diện tích đất còn lại sau thu hồi không có đường đi, đường gom.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Minh Thạnh khảo sát công tác giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 4 (ẢNH: THANH THẢO).

Ông Bùi Minh Thạnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng, UBND phường Bình Cơ rà soát, đề xuất UBND TP HCM xem xét giải quyết các nội dung vượt thẩm quyền.

UBND TP HCM cũng chỉ đạo cụ thể các đơn vị, địa phương giải quyết vướng mắc về thuê đơn vị tư vấn, nguồn kinh phí thuê tư vấn để thực hiện xác định giá đất, thuê tư vấn xác định giá đất bồi thường dự án đi qua nhiều địa phương. Cạnh đó là giải quyết vướng mắc về thiếu nhân sự có chuyên môn tham gia hội đồng thẩm định giá đất, về bồi thường nhà, công trình.

Về dự án thành phần I - giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 (đoạn từ cầu Thủ Biên – sông Sài Gòn), đến nay tiến độ thực hiện trình thẩm định bản vẽ khu vực Bến Cát vẫn còn nhiều hạn chế, rất chậm và không theo đúng yêu cầu, tiến độ đề ra.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Bến Cát nghiêm túc nhìn nhận và xác định trách nhiệm. Song song đó, huy động tối đa mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ.

Đồng thời, đề nghị Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất khu vực Bình Dương phối hợp với UBND các xã, phương liên quan hoàn chỉnh các thủ tục thu hồi diện tích đất Công ty cao su Phước Hòa đã bàn giao (thuộc dự án thành phần I - giải phóng mặt bằng cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành).

Ổn định cuộc sống người dân

Về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố chủ trì, rà soát tổng thể các phương án, chủ trương của ba địa phương trước khi sắp xếp. Trên cơ sở đó, trung tâm đề xuất phương án tối ưu, tham mưu UBND TP HCM ban hành chính sách thống nhất, tháo gỡ điểm nghẽn, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân. Việc này phải hoàn thành, báo cáo UBND TP HCM trước ngày 10-11.

Lãnh đạo UBND TP HCM cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án các công trình giao thông Bình Dương rà soát, chuyển kinh phí đầy đủ và kịp thời cho UBND các xã, phường để chi trả sớm cho người dân. UBND xã Phước Hòa được giao sớm triển khai các thủ tục liên quan để phục vụ bố trí tái định cư khu vực Phú Giáo cho các dự án.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM, khu vực Bình Dương (cũ), tổng số vốn bồi thường năm 2025 cho 90 dự án là 25.285 tỉ đồng. Đến nay, tổng số tiền đã giải ngân là 9.959 tỉ đồng (đạt 39%).