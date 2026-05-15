Chủ tịch HĐND TPHCM yêu cầu xử lý dứt điểm dự án treo gần 20 năm ở Thủ Dầu Một

Ngày 15-5, ông Võ Văn Minh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM - cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với phường Thủ Dầu Một về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và các khó khăn, vướng mắc trên địa bàn.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Tại buổi làm việc, lãnh đạo phường Thủ Dầu Một cho biết nhiều dự án khu dân cư chậm triển khai kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân. Trong đó, nổi bật là dự án Thủ Dầu Một Thế kỷ 21, sau này đổi tên thành Công viên Phú Cường.

Theo bà Nguyễn Thu Cúc, Bí thư Đảng ủy phường Thủ Dầu Một, dự án có diện tích gần 25 ha, triển khai từ năm 2006, do Công ty TNHH Xây dựng đầu tư kinh doanh địa ốc Tân Vũ Minh làm chủ đầu tư.

Dự án này ảnh hưởng 117 hộ dân, trong đó 87 hộ đã bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, nhiều năm qua, người dân vẫn chưa được bố trí tái định cư ổn định. Trước đây, địa phương từng hỗ trợ tiền thuê nhà tạm cư nhưng sau đó phải dừng do vướng quy định, khiến nhiều hộ dân liên tục kiến nghị, khiếu nại.

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Đại diện UBND phường Thủ Dầu Một kiến nghị TPHCM chỉ đạo các sở, ngành sớm rà soát, tham mưu phương án xử lý dứt điểm các dự án chậm triển khai; đồng thời đẩy nhanh việc bố trí nền tái định cư hoặc chi trả tiền tạm cư để bảo đảm quyền lợi cho người dân.

Theo Trung tâm Quỹ đất TPHCM, dự án trên được phê duyệt giai đoạn 2006-2007 và chia làm hai giai đoạn thực hiện. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, dự án liên tục điều chỉnh quy hoạch và đến năm 2016 bị UBND tỉnh Bình Dương thu hồi do chủ đầu tư không đủ năng lực thực hiện.

Hiện dự án vẫn còn nhiều vướng mắc liên quan quy hoạch, giải tỏa đền bù, tái định cư và xử lý các khoản chi phí đầu tư trước đây của chủ đầu tư cũ. Ngoài ra, dự án còn liên quan đến các giao dịch vay vốn ngân hàng đang được giải quyết theo thủ tục dân sự.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TPHCM, phát biểu tại buổi làm việc với phường Thủ Dầu Một. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Võ Văn Minh yêu cầu phải xử lý dứt điểm dự án này. Theo ông, dự án nằm ngay khu vực trung tâm Thủ Dầu Một nhưng kéo dài nhiều năm chưa xử lý xong, cần sớm tháo gỡ triệt để.

Lãnh đạo HĐND TPHCM đề nghị địa phương khẩn trương phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc rà soát, lập lại quy hoạch, xây dựng chủ trương đầu tư để triển khai dự án theo định hướng mới.

Ngoài ra, phường Thủ Dầu Một cũng kiến nghị nhiều vấn đề khác như thiếu kinh phí duy tu công viên, chăm sóc cây xanh, vệ sinh môi trường và sửa chữa các tuyến đường xuống cấp.

Liên quan dự án chỉnh trang đô thị và xây dựng khu lưu niệm cụ Nguyễn Sinh Sắc, đại diện Sở Y tế TPHCM cho biết hiện vẫn còn một số cơ sở chưa thể di dời do chưa bố trí được trụ sở mới.

Ông Võ Văn Minh yêu cầu các đơn vị liên quan xác định rõ lộ trình di dời, không để kéo dài làm ảnh hưởng tiến độ dự án chỉnh trang đô thị của địa phương.