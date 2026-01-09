Giải phóng mặt bằng đường cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành: Không thể thay đổi giá đất

Chiều 9-1, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương ở khu vực Bình Dương về triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với dự án thành phần 1 đường cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành.

Ảnh hưởng trên 1.600 cá nhân, tổ chức

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương, dự án được UBND tỉnh Bình Dương (cũ) phê duyệt ngày 23-8-2024. Chiều dài tuyến phải giải phóng mặt bằng là 45,7 km. Diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 327 ha; ảnh hưởng 1.613 hộ gia đình, cá nhân, tổ chức; có 145/252 trường hợp đủ điều kiện bố trí tái định cư.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh chủ trì cuộc họp liên quan công tác giải phóng mặt bằng

Dự án đi qua địa bàn 4 huyện, thành phố trước đây của tỉnh Bình Dương, gồm: TP Tân Uyên (nay thuộc các phường: Tân Khánh, Tân Hiệp, Vĩnh Tân, Bình Dương); huyện Bắc Tân Uyên (nay thuộc các phường: Vĩnh Tân, Bình Cơ); huyện Phú Giáo (nay thuộc các xã: Phước Hòa, An Long) và huyện Bàu Bàng (nay thuộc phường Chánh Phú Hòa và xã Bàu Bàng).

Tổng mức đầu tư hơn 8.283 tỉ đồng. Đến nay, đã phê duyệt phương án bồi thường với số tiền khoảng 4.655 tỉ đồng/1.196 trường hợp, còn lại 417 trường hợp.

Đồng thời chi trả bồi thường cho 907 trường hợp, với số tiền 3.738 tỉ đồng, đạt 80% so với tổng số tiền đã phê duyệt, còn lại 289 trường hợp, với số tiền 917 tỉ đồng đang thực hiện chi trả. Bàn giao mặt bằng của 513 trường hợp/172 ha (đạt 53% so với diện tích dự kiến thu hồi đất).

Ông Võ Ngọc Sang, Phó Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Bình Dương báo cáo tiến độ dự án

Ông Võ Ngọc Sang, Phó Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Bình Dương, cho hay để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM chỉ đạo các Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực tập trung củng cố, hoàn thành công tác lập hồ sơ thu hồi đất, đo đạc kiểm đếm và hoàn chỉnh hồ sơ trình phê duyệt phương án bồi thường đối với các trường hợp đủ điều kiện để nâng cao tỉ lệ giải ngân kế hoạch vốn năm 2025.

Các địa phương có dự án đi qua tiếp tục chỉ đạo công tác phối hợp các Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực, Hội đồng bồi thường tăng cường công tác lập hồ sơ thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường; quá trình giải quyết cần kết hợp các bước, thủ tục để đảm bảo tiến độ giải ngân...

Đánh giá cán bộ qua công tác giải phóng mặt bằng

Trong số 10 địa phương có dự án đi qua, phường Vĩnh Tân có số hộ và tổ chức bị ảnh hưởng nhiều nhất (gồm 484 hộ, tổ chức và 42 hồ sơ mộ).

Ông Nguyễn Kiến Phúc, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tân cho biết công tác đo đạc, ban hành thông báo thu hồi đất đạt 100%, kiểm đếm tài sản trên đất đoạn qua khu vực Bắc Tân Uyên đạt 100%; đoạn qua khu vực Tân Uyên còn 11 hộ chưa thực hiện kiểm đếm.

Ông Nguyễn Kiến Phúc, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tân nêu ý kiến tại cuộc họp

Hiện UBND phường đang hoàn thiện phương án bồi thường trình phê duyệt đối với 32 trường hợp đã thông qua hội đồng bồi thường ngày 30-12-2025 với số tiền dự kiến 171 tỉ đồng, nâng tổng số trường hợp hoàn thiện Phương án bồi thường lên thành 315 trường hợp, còn lại 156 trường hợp chưa phê duyệt.

Chi trả tiền bồi thường cho 211/338 trường hợp đã phê duyệt, với số tiền 1.715 tỉ đồng, còn 127/338 trường hợp đã phê duyệt, với số tiền 520 tỉ đồng chưa chi. Qua đó, tỉ lệ bàn giao mặt bằng còn thấp, mới bàn giao cho chủ đầu tư 59 hộ/116.105,9m2, đạt 14% cho tổng dự án.

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho rằng công tác giải phóng mặt bằng chậm do nhiều lý do, các địa phương cần làm rõ là do con người hay yếu tố khách quan. "Sắp tới, thành phố sẽ có cơ chế thưởng nếu địa phương nào làm tốt, đưa công tác giải phóng mặt bằng là một trong những yếu tố để đánh giá công tác cán bộ"- ông Dinh nói.

Đồng thời đề nghị các địa phương đánh giá lại nguyên nhân khiến công tác giải phóng mặt bằng chậm, một số chính sách khác có thể linh động, tuy nhiên giá đất không thể thay đổi.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM cũng yêu cầu đơn vị thi công phát huy tinh thần trách nhiệm, có mặt bằng chỗ nào phải khẩn trương làm ngay chỗ đó, không được chậm trễ, phải để người dân thấy được sự vào cuộc quyết liệt của đơn vị thi công để phối hợp bàn giao mặt bằng nhanh hơn.