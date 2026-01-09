Giải phóng mặt bằng đường cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành: Không thể thay đổi giá đất

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Đô thị

Giải phóng mặt bằng đường cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành: Không thể thay đổi giá đất

Thanh Thảo

(NLĐO) - Phó Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các địa phương đánh giá lại nguyên nhân khiến công tác giải phóng mặt bằng chậm

Chiều 9-1, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương ở khu vực Bình Dương về triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với dự án thành phần 1 đường cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành.

Ảnh hưởng trên 1.600 cá nhân, tổ chức

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương, dự án được UBND tỉnh Bình Dương (cũ) phê duyệt ngày 23-8-2024. Chiều dài tuyến phải giải phóng mặt bằng là 45,7 km. Diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 327 ha; ảnh hưởng 1.613 hộ gia đình, cá nhân, tổ chức; có 145/252 trường hợp đủ điều kiện bố trí tái định cư.

Giải phóng mặt bằng đường cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một – Chơn Thành: Không thể thay đổi giá đất - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh chủ trì cuộc họp liên quan công tác giải phóng mặt bằng

Dự án đi qua địa bàn 4 huyện, thành phố trước đây của tỉnh Bình Dương, gồm: TP Tân Uyên (nay thuộc các phường: Tân Khánh, Tân Hiệp, Vĩnh Tân, Bình Dương); huyện Bắc Tân Uyên (nay thuộc các phường: Vĩnh Tân, Bình Cơ); huyện Phú Giáo (nay thuộc các xã: Phước Hòa, An Long) và huyện Bàu Bàng (nay thuộc phường Chánh Phú Hòa và xã Bàu Bàng).

Tổng mức đầu tư hơn 8.283 tỉ đồng. Đến nay, đã phê duyệt phương án bồi thường với số tiền khoảng 4.655 tỉ đồng/1.196 trường hợp, còn lại 417 trường hợp.

Đồng thời chi trả bồi thường cho 907 trường hợp, với số tiền 3.738 tỉ đồng, đạt 80% so với tổng số tiền đã phê duyệt, còn lại 289 trường hợp, với số tiền 917 tỉ đồng đang thực hiện chi trả. Bàn giao mặt bằng của 513 trường hợp/172 ha (đạt 53% so với diện tích dự kiến thu hồi đất).

Giải phóng mặt bằng đường cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một – Chơn Thành: Không thể thay đổi giá đất - Ảnh 2.

Ông Võ Ngọc Sang, Phó Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông  Bình Dương báo cáo tiến độ dự án

Ông Võ Ngọc Sang, Phó Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Bình Dương, cho hay để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM chỉ đạo các Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực tập trung củng cố, hoàn thành công tác lập hồ sơ thu hồi đất, đo đạc kiểm đếm và hoàn chỉnh hồ sơ trình phê duyệt phương án bồi thường đối với các trường hợp đủ điều kiện để nâng cao tỉ lệ giải ngân kế hoạch vốn năm 2025.

Các địa phương có dự án đi qua tiếp tục chỉ đạo công tác phối hợp các Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực, Hội đồng bồi thường tăng cường công tác lập hồ sơ thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường; quá trình giải quyết cần kết hợp các bước, thủ tục để đảm bảo tiến độ giải ngân...

Đánh giá cán bộ qua công tác giải phóng mặt bằng

Trong số 10 địa phương có dự án đi qua, phường Vĩnh Tân có số hộ và tổ chức bị ảnh hưởng nhiều nhất (gồm 484 hộ, tổ chức và 42 hồ sơ mộ).

Ông Nguyễn Kiến Phúc, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tân cho biết công tác đo đạc, ban hành thông báo thu hồi đất đạt 100%, kiểm đếm tài sản trên đất đoạn qua khu vực Bắc Tân Uyên đạt 100%; đoạn qua khu vực Tân Uyên còn 11 hộ chưa thực hiện kiểm đếm.

Giải phóng mặt bằng đường cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một – Chơn Thành: Không thể thay đổi giá đất - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Kiến Phúc, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tân nêu ý kiến tại cuộc họp

Hiện UBND phường đang hoàn thiện phương án bồi thường trình phê duyệt đối với 32 trường hợp đã thông qua hội đồng bồi thường ngày 30-12-2025 với số tiền dự kiến 171 tỉ đồng, nâng tổng số trường hợp hoàn thiện Phương án bồi thường lên thành 315 trường hợp, còn lại 156 trường hợp chưa phê duyệt.

Chi trả tiền bồi thường cho 211/338 trường hợp đã phê duyệt, với số tiền 1.715 tỉ đồng, còn 127/338 trường hợp đã phê duyệt, với số tiền 520 tỉ đồng chưa chi. Qua đó, tỉ lệ bàn giao mặt bằng còn thấp, mới bàn giao cho chủ đầu tư 59 hộ/116.105,9m2, đạt 14% cho tổng dự án.

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho rằng công tác giải phóng mặt bằng chậm do nhiều lý do, các địa phương cần làm rõ là do con người hay yếu tố khách quan. "Sắp tới, thành phố sẽ có cơ chế thưởng nếu địa phương nào làm tốt, đưa công tác giải phóng mặt bằng là một trong những yếu tố để đánh giá công tác cán bộ"- ông Dinh nói.

Đồng thời đề nghị các địa phương đánh giá lại nguyên nhân khiến công tác giải phóng mặt bằng chậm, một số chính sách khác có thể linh động, tuy nhiên giá đất không thể thay đổi. 

Phó Chủ tịch UBND TPHCM cũng yêu cầu đơn vị thi công phát huy tinh thần trách nhiệm, có mặt bằng chỗ nào phải khẩn trương làm ngay chỗ đó, không được chậm trễ, phải để người dân thấy được sự vào cuộc quyết liệt của đơn vị thi công để phối hợp bàn giao mặt bằng nhanh hơn.

Tin liên quan

Gỡ vướng cao tốc TP HCM – Thủ Dầu Một - Chơn Thành, Vành đai 4

Gỡ vướng cao tốc TP HCM – Thủ Dầu Một - Chơn Thành, Vành đai 4

(NLĐO) - Lãnh đạo UBND TP HCM chỉ đạo hàng loạt nội dung quan trọng để thúc đẩy tiến độ giải phóng mặt bằng khu vực tỉnh Bình Dương trước đây.

Hướng tuyến đường cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đi như thế nào?

(NLĐO) - Đường cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành có điểm đầu tại đường Vành đai 3 - TP HCM; điểm cuối tại ranh giới hai tỉnh Bình Dương và Bình Phước

Thủ tướng dự lễ khởi công đường cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành

(NLĐO) - Đường cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương, có tổng chiều dài khoảng 52 km

tỉnh Bình Dương giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc công trình giao thông
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo