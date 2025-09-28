Trưa 28-9, trao đổi với Báo Người Lao Động, trung tá Lê Quốc Học, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị), cho biết lực lượng chức năng đã hoàn tất đưa khoảng 300 người dân, công nhân làm việc trên đảo và các lực lượng khác xuống hầm trú bão số 10 Bualoi. Lực lượng chức năng đặc khu Cồn Cỏ đã dự trữ lương thực, thuốc men, nhu yếu phẩm cần thiết cho những người xuống hầm tránh bão số 10. Hiện trên đặc khu Cồn Cỏ bắt đầu mưa to, gió giật cấp 8, sóng biển dâng cao. Trước đó, các lực lượng trên đặc khu Cồn Cỏ đã hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, đưa tàu thuyền đến khu vực an toàn để tránh bão số 10.

Lúc 13 giờ ngày 28-9, theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thuỷ văn quốc gia, vị trí tâm bão số 10 Bualoi ở khoảng 17.1 độ Vĩ Bắc; 108.3 độ Kinh Đông, cách TP Huế khoảng 90 km về phía Đông Đông Bắc, cách Bắc Quảng Trị khoảng 190km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất: Cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h.

Đúng 12 giờ trưa nay, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế đã phát còi hú cảnh báo bão đến người dân địa phương. Cùng thời gian này, khu vực TP Huế và đặc biệt là vùng ven biển có mưa rất to kèm gió giật mạnh kéo dài cả giờ đồng hồ chưa dứt. Ở vùng bãi tắm biển Thuận An qua TDP Hải Thành, An Hải, Hoà Duân... nước biển dâng cao lên tận mặt đường do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi. Nhiều vùng ở TP Huế đã mất điện.

Trước đó, chính quyền địa phương đã di dời hơn 700 hộ với trên 2.000 nhân khẩu đến các trường học, nhà cao tầng nhằm đảm bảo an toàn.

Trước diễn biến của mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi, TP Huế đã ban hành lệnh vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Điền trên sông Bồ qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 200-500 m3/s.

Điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ. Thời gian tăng dần lưu lượng bắt đầu từ lúc 16 giờ 30 phút chiều nay. Đối với hồ chứa thủy điện Bình Điền lệnh ban hành lúc 13 giờ với lưu lượng qua tràn và tuabin tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 50-300 m3/s. Điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ. Thời gian tăng dần lưu lượng từ lúc 17 giờ cùng ngày.