Thời sự Xã hội

Người dân đặc khu Cồn Cỏ tay xách, nách mang xuống hầm tránh bão số 10 Bualoi

Đ. Nghĩa- Q. Tám

(NLĐO) - Khoảng 300 người ở đặc khu Cồn Cỏ đã di chuyển xuống hầm để tránh bão số 10 Bualoi. Bão số 10 cách 90 km, Huế mưa to, gió giật mạnh, nước biển dâng

Trưa 28-9, trao đổi với Báo Người Lao Động, trung tá Lê Quốc Học, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị), cho biết lực lượng chức năng đã hoàn tất đưa khoảng 300 người dân, công nhân làm việc trên đảo và các lực lượng khác xuống hầm trú bão số 10 Bualoi.

Lực lượng chức năng đặc khu Cồn Cỏ đã dự trữ lương thực, thuốc men, nhu yếu phẩm cần thiết cho những người xuống hầm tránh bão số 10. Hiện trên đặc khu Cồn Cỏ bắt đầu mưa to, gió giật cấp 8, sóng biển dâng cao. 

Trước đó, các lực lượng trên đặc khu Cồn Cỏ đã hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, đưa tàu thuyền đến khu vực an toàn để tránh bão số 10.

Người dân Cồn Cỏ di tản xuống hầm tránh bão số 10 Bualoi an toàn - Ảnh 1.

Người dân Cồn Cỏ di tản xuống hầm tránh bão số 10 Bualoi an toàn - Ảnh 2.

Khoảng 300 người ở đặc khu Cồn Cỏ đã xuống hầm tránh bão số 10 Bualoi

Người dân Cồn Cỏ di tản xuống hầm tránh bão số 10 Bualoi an toàn - Ảnh 3.

Người dân Cồn Cỏ di tản xuống hầm tránh bão số 10 Bualoi an toàn - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng người dân xuống hầm tránh bão số 10

 Bão số 10 cách 90 km, Huế mưa to, gió giật mạnh, nước biển dâng

Lúc 13 giờ ngày 28-9, theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thuỷ văn quốc gia, vị trí tâm bão số 10 Bualoi ở khoảng 17.1 độ Vĩ Bắc; 108.3 độ Kinh Đông, cách TP Huế khoảng 90 km về phía Đông Đông Bắc, cách Bắc Quảng Trị khoảng 190km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất: Cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h.

Còi hú cảnh báo bão và hình ảnh mưa to, gió giật mạnh.

Đúng 12 giờ trưa nay, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế đã phát còi hú cảnh báo bão đến người dân địa phương. Cùng thời gian này, khu vực TP Huế và đặc biệt là vùng ven biển có mưa rất to kèm gió giật mạnh kéo dài cả giờ đồng hồ chưa dứt. Ở vùng bãi tắm biển Thuận An qua TDP Hải Thành, An Hải, Hoà Duân... nước biển dâng cao lên tận mặt đường do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi. Nhiều vùng ở TP Huế đã mất điện.

Trước đó, chính quyền địa phương đã di dời hơn 700 hộ với trên 2.000 nhân khẩu đến các trường học, nhà cao tầng nhằm đảm bảo an toàn.

Sóng biển dâng cao ở bãi tắm biển Thuận An do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi.

CLIP: Huế đang mưa to, gió giật mạnh, nước biển dâng vì bão số 10 Bualoi - Ảnh 1.

Trước đó, chính quyền, bộ đội biên phòng đã giúp dân di dời ghe thuyền, sơ tán đến nơi an toàn.

CLIP: Huế đang mưa to, gió giật mạnh, nước biển dâng vì bão số 10 Bualoi - Ảnh 2.

Mưa như trút do ảnh hưởng của bão số 10

CLIP: Huế đang mưa to, gió giật mạnh, nước biển dâng vì bão số 10 Bualoi - Ảnh 3.

Bộ đội, dân quân tự vệ đưa dân đi sơ tán.

CLIP: Huế đang mưa to, gió giật mạnh, nước biển dâng vì bão số 10 Bualoi - Ảnh 4.

Người dân đến tạm trú bão tại trường học.

Trước diễn biến của mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi, TP Huế đã ban hành lệnh vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Điền trên sông Bồ qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 200-500 m3/s.

Điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ. Thời gian tăng dần lưu lượng bắt đầu từ lúc 16 giờ 30 phút chiều nay. Đối với hồ chứa thủy điện Bình Điền lệnh ban hành lúc 13 giờ với lưu lượng qua tràn và tuabin tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 50-300 m3/s. Điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ. Thời gian tăng dần lưu lượng từ lúc 17 giờ cùng ngày.

