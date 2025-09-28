HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Xót xa rạp cưới ở Đà Nẵng bị gió quật te tua trong bão số 10 Bualoi

(NLĐO) – Tại TP Đà Nẵng, cơ quan chức năng ghi nhận một trường hợp mất tích trong lúc bơi qua sông, do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi.

Ngày 28-9, theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng, do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi, từ 19 giờ đêm qua (27-9) đến 7 giờ ngày 28-9, địa bàn TP Đà Nẵng có nhiều nơi mưa to đến rất to, như: phường Tam Kỳ 102 mm, xã Điện Bàn Tây 98,8 mm, xã Thăng An 98,2 mm, xã Phú Ninh 97,6 mm, phường Hòa Xuân 96 mm…

Xót xa rạp cưới ở Đà Nẵng bị gió quật te tua trong bão số 10- Ảnh 1.

Xót xa rạp cưới ở Đà Nẵng bị gió quật te tua trong bão số 10- Ảnh 2.

Mưa lớn do bão số 10 gây sạt lở tuyến đường Quốc lộ 14D qua địa phận xã La Dêê - TP Đà Nẵng

Dự báo, ngày và đêm 28-9, tại các xã, phường của TP Đà Nẵng có mưa to, mưa rất to và dông, trong cơn dông cần đề phòng có sét và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa phổ biến 70-180 mm, có nơi trên 250 mm. Từ ngày 29-9, mưa lớn tại thành phố Đà Nẵng có xu hướng giảm và kết thúc đợt mưa này.

Xót xa rạp cưới ở Đà Nẵng bị gió quật te tua trong bão số 10- Ảnh 3.

Xót xa rạp cưới ở Đà Nẵng bị gió quật te tua trong bão số 10- Ảnh 4.

Lực lượng chức năng xã Kham Đức và người dân tổ chức tìm kiếm người mất tích

Một người mất tích trong bão số 10 ở Đà Nẵng

Đến sáng 28-9, cơ quan chức năng TP Đà Nẵng ghi nhận đã có 1 người mất tích do bão số 10.

Trước đó, Công an xã Khâm Đức (TP Đà Nẵng) nhận được tin báo cho biết khoảng 16 giờ 30 phút ngày 27-9, trong lúc đi làm về, anh Lường Văn Khánh (SN 1998; trú thôn 3, xã Khâm Đức) bơi qua sông Nước Mỹ (đường Hồ Chí Minh) thuộc địa phận giáp ranh giữa thôn Lao Đu (xã Khâm Đức) và thôn 6 (xã Phước Hiệp) thì không may bị nước cuốn trôi.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Khâm Đức nhanh chóng xác minh, phối hợp với lực lượng an ninh trật tự cơ sở thôn tổ chức tìm kiếm, nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa tìm thấy.

Rạp cưới bị gió lùa, phải chuyển địa điểm tổ chức lễ cưới

Tại thôn An Hòa, xã Duy Xuyên, tiệc cưới của một cặp vợ chồng trẻ đã bị ảnh hưởng bởi mưa gió do bão số 10 gây ra.

Xót xa rạp cưới ở Đà Nẵng bị gió quật te tua trong bão số 10- Ảnh 5.

Xót xa rạp cưới ở Đà Nẵng bị gió quật te tua trong bão số 10- Ảnh 6.

Xót xa rạp cưới ở Đà Nẵng bị gió quật te tua trong bão số 10- Ảnh 7.

Xót xa rạp cưới ở Đà Nẵng bị gió quật te tua trong bão số 10- Ảnh 8.

Xót xa rạp cưới ở Đà Nẵng bị gió quật te tua trong bão số 10- Ảnh 9.

Rạp cưới bị gió quật te tua

Theo hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội Facebook, rạp cưới tại sân vận động thôn An Hòa đã bị gió quật te tua, các bàn tiệc đã được chuẩn bị sẵn nhưng không thể dọn tiệc để đón khách. Trước tình hình này, gia đình chú rể buộc phải thông báo chuyển địa điểm sang tổ chức ở một nơi khác.

Trong khi đó, nhiều xã vùng cao của TP Đà Nẵng đã ghi nhận tình trạng sạt lở đất làm hư hỏng các tuyến đường giao thông, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và tiềm ẩn các nguy cơ tai nạn.

Đà Nẵng: Mưa lớn từng cơn do ảnh hưởng bão số 10 Bualoi, gió rít nhẹ

Đà Nẵng: Mưa lớn từng cơn do ảnh hưởng bão số 10 Bualoi, gió rít nhẹ

(NLĐO) - Lượng mưa trong ngày 28-9 tại TP Đà Nẵng giảm hơn so với ngày trước đó, bão số 10 Bualoi gây gió nhẹ ở một số khu vực ven biển

Cả trăm người đội mưa bão, vào rừng tìm người đàn ông mất tích ở Đà Nẵng

(NLĐO) – Trong lúc đi tìm tổ ong, một người đàn ông 62 tuổi ở TP Đà Nẵng bị mất tích, xã huy động cả trăm người đội mưa bão tìm kiếm.

Bắt quả tang vụ chôn lấp chất thải trái phép cực lớn ở Đà Nẵng

(NLĐO) – Lực lượng công an đã bắt quả tang nhân viên Công ty CP môi trường Huy Hoàng đổ trộm chất thải chưa qua xử lý ra môi trường.

lực lượng chức năng cơ quan chức năng mất tích Thành phố Đà Nẵng bão số 10 đám cưới trong bão
