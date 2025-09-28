VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Video
image

VIDEO: Bão số 10 Bualoi diễn biến phức tạp, nhiều nơi hứng mưa to, sóng lớn

Nhóm phóng viên -

28/09/2025 14:07

(NLĐO) - Từ sáng đến trưa 28-9, do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi, nhiều địa phương miền Trung có mưa lớn, lốc xoáy; đã có những thiệt hại ban đầu.

Video liên quan

CLIP: Ngư dân bám phao giữa sóng dữ trong vụ tàu cá TP HCM gặp nạn do bão số 10 Bualoi

CLIP: Ngư dân bám phao giữa sóng dữ trong vụ tàu cá TP HCM gặp nạn do bão số 10 Bualoi

Xã hội 28/09/2025
VIDEO: Bão số 10 Bualoi sắp vào, bờ biển Thanh Hóa trước nỗi lo sóng lớn

VIDEO: Bão số 10 Bualoi sắp vào, bờ biển Thanh Hóa trước nỗi lo sóng lớn

Thời sự 28/09/2025
CLIP: Giải cứu 6 người mắc kẹt trong ô tô giữa mưa bão

CLIP: Giải cứu 6 người mắc kẹt trong ô tô giữa mưa bão

Thời sự 28/09/2025
Đà Nẵng: Mưa lớn từng cơn do ảnh hưởng bão số 10 Bualoi, gió rít nhẹ

Đà Nẵng: Mưa lớn từng cơn do ảnh hưởng bão số 10 Bualoi, gió rít nhẹ

Thời sự 28/09/2025

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo