Cháy chung cư ở Hồng Kông: Số người thiệt mạng lên 55 người, 3 tòa nhà còn cháy

Theo South China Morning Post cập nhật trưa 27-11, số người thiệt mạng vì đám cháy tại khu dân cư Wang Fuk Court ở đặc khu Hồng Kông - Trung Quốc đã tăng lên 55 người, tức tăng thêm 11 người so với con số được đưa ra vào sáng cùng ngày.

Trong số đó, có khoảng 51 người đã tử vong tại hiện trường. Bốn người còn lại tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng.

Lính cứu hỏa đã dập tắt được đám cháy ở 4 tòa nhà trong ngày 27-11, 3 tòa nhà còn lại vẫn còn cháy nhưng ngọn lửa đã được khống chế - Ảnh: AP

Theo Cơ quan Quản lý bệnh viện Hồng Kông, tính đến 14 giờ 30 phút ngày 27-11 (giờ địa phương), đã có 76 người được đưa vào viện, trong đó có 15 người trong tình trạng nguy kịch. 28 trường hợp nghiêm trọng, 18 trường hợp ổn định, 11 trường hợp đã được xuất viện.

Trong khi đó, Sở Cứu hỏa Hồng Kông cho hay họ đã xử lý được 279 trong tổng số 341 cuộc gọi cầu cứu, tức có 62 người vẫn chưa tiếp cận được.

Hy vọng vẫn còn: Khoảng 11 giờ ngày 27-11, một người đàn ông lớn tuổi đã được giải cứu khỏi tầng 31 của tòa nhà On Tai House.

Đội cứu hộ đưa thi thể một nạn nhân ra khỏi hiện trường - Ảnh: AP

Từ đầu ngày 27-11, lửa tại 4 tòa nhà đã được dập tắt và trong 4 tòa nhà này không còn trường hợp nào phải tìm kiếm sự giúp đỡ nữa. Ba tòa nhà còn lại vẫn cháy nhưng ngọn lửa đã được kiểm soát, theo đội cứu hỏa.

Công tác chữa cháy vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Nhiệt độ tại hiện trường cực cao, buộc đội cứu hỏa phải dập lửa từng tầng một.

Đại diện cơ quan cứu hỏa cho biết có nguy cơ giàn giáo tre tại các tòa nhà bị đổ sập, sau khi đã xuất hiện một số điểm sập cục bộ, gây nguy hiểm cho công tác ứng cứu.

Bốn máy bay không người lái đã được triển khai để theo dõi tình hình. Khoảng 11 vòi rồng và 26 đội cứu hộ đã được điều động. 304 xe cứu hỏa và xe cứu hộ đã được triển khai, với 1.250 lính cứu hỏa được huy động.