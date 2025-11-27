Cháy chung cư Hồng Kông: Giàn giáo tre vào tầm ngắm

Theo trang The Guardian, nguyên nhân chính xác của vụ cháy 7 tòa nhà chung cư ở Hồng Kông (Trung Quốc) hôm 26-11 vẫn chưa được xác định.

Tuy nhiên, giàn giáo tre và lớp lưới chắn dùng trong công trình bảo trì chung cư này có thể đã góp phần khiến lửa lan nhanh.

Hồng Kông là một trong những nơi cuối cùng trên thế giới vẫn sử dụng giàn giáo tre trong xây dựng. Ảnh: Wikicommons

Tre được ưa chuộng vì nhẹ và rẻ hơn so với vật liệu kim loại. Việc sử dụng tre trong xây dựng cũng được xem như một loại hình nghệ thuật, khi các tháp tre từng xuất hiện trong tranh vẽ thời xưa.

Giàn giáo tre có nguồn gốc từ Trung Quốc đại lục, nơi tre từ thời cổ đại đã là nền tảng của kiến trúc, thậm chí được cho là từng được dùng làm giàn giáo và công cụ khi xây Vạn Lý Trường Thành.

Dù vậy, hầu hết công trường xây dựng ở Trung Quốc giờ đây đều dùng giàn giáo kim loại làm tiêu chuẩn.

Riêng Hồng Kông (Trung Quốc) là một trong những nơi cuối cùng trên thế giới vẫn sử dụng tre trong xây dựng.

Các mạng lưới giàn giáo đan chằng chịt bằng những cây tre được buộc lại bằng dây rút và bao quanh những tòa nhà chọc trời là hình ảnh quen thuộc khắp Hồng Kông. Trong nhiều thập kỷ, tre đã là vật liệu giàn giáo được ưa chuộng vì rẻ, dồi dào và linh hoạt.

Các đội cứu hộ khống chế đám cháy trong vụ cháy 7 tòa nhà chung cư ở quận Tai Po. Ảnh:CNN

Tuy nhiên, hồi tháng 3-2025, chính quyền Hồng Kông cho biết sẽ bắt đầu loại bỏ dần việc sử dụng tre để chuyển sang thép chống cháy vì lo ngại an toàn. Cụ thể, 50% công trình xây dựng công cộng sẽ phải dùng khung kim loại.

Ngoài khả năng chống cháy, kim loại còn bền hơn tre trong điều kiện thời tiết ẩm ướt ở đó.

Theo số liệu chính thức, các tai nạn lao động liên quan đến giàn giáo tre đã khiến 23 người thiệt mạng kể từ năm 2018.

Tuy nhiên, nghiệp đoàn công nhân giàn giáo tre ở địa phương đã lên tiếng phản đối việc loại bỏ tre. Sự khác biệt tự nhiên về kích thước và hình dáng của các cây tre đòi hỏi kỹ năng của những "bậc thầy giàn giáo tre" để buộc chúng thành một giàn giáo chắc chắn và họ lo ngại sinh kế của mình sẽ bị đe dọa nếu Hồng Kông chuyển hoàn toàn sang khung thép.

Hiện vẫn còn khoảng 2.500 thợ giàn giáo tre đăng ký hành nghề, theo số liệu chính thức. Số lượng thợ giàn giáo kim loại gấp khoảng 3 lần con số đó.

Ít nhất 44 người thiệt mạng hôm 26-11 trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nhất ở Hồng Kông trong nhiều thập kỷ. Ngọn lửa bùng lên dữ dội tại khu chung cư Wang Fuk Court ở Tai Po. Khu phức hợp gồm 8 tòa nhà cao 31 tầng, với khoảng 2.000 căn hộ. Khu này là nơi sinh sống của khoảng 4.800 người.



