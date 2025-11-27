Cháy chung cư Hồng Kông: Vì sao thiệt hại nhân mạng khủng khiếp đến vậy?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Cháy chung cư Hồng Kông: Vì sao thiệt hại nhân mạng khủng khiếp đến vậy?

Xuân Mai - Hải Ngọc

(NLĐO) – Chuyên gia Mỹ cảnh báo rủi ro chung cư Hồng Kông - Trung Quốc sụp đổ sau vụ cháy làm ít nhất 44 người thiệt mạng.

Ông Dave Downey, cựu chỉ huy lực lượng Cứu hỏa và Cứu nạn tại Miami-Dade, bang Florida – Mỹ, cho biết cấu trúc của các tòa nhà bị ảnh hưởng trong vụ cháy chung cư cao tầng ở Hồng Kông là "một mối lo ngại rất lớn".

Bắt đầu từ chiều 26-11, đám cháy bùng lên dữ dội tại khu chung cư Wang Fuk Court ở Tai Po. Khu phức hợp gồm 8 tòa nhà, mỗi tòa cao 31 tầng, với khoảng 2.000 căn hộ, là nơi sinh sống của khoảng 4.800 người. 

Vụ hỏa hoạn kéo dài hơn 20 giờ, được xem là vụ hỏa hoạn gây chết người nhiều nhất ở Hồng Kông kể từ Thế chiến thứ 2. 

Đến 11 giờ ngày 27-11, đã có 44 người thiệt mạng, khoảng 279 người mất tích. Ngoài ra, ít nhất 66 người nhập viện, trong đó 17 người trong tình trạng nguy kịch và 24 người trong tình trạng nghiêm trọng.

Nhiều vấn đề đáng ngờ trước vụ cháy chung cư Hồng Kông - Ảnh 1.

Vụ cháy bắt đầu từ chiều 26-11... Ảnh: AP

Nhiều vấn đề đáng ngờ trước vụ cháy chung cư Hồng Kông - Ảnh 2.

...kéo dài suốt đêm đến sáng 27-11. Ảnh: AP

Nhiều vấn đề đáng ngờ trước vụ cháy chung cư Hồng Kông - Ảnh 3.

Vụ hỏa hoạn đã kéo dài hơn 20 giờ. Ảnh: HKFP

Câu hỏi đặt ra là tại sao vụ cháy gây thiệt hại về nhân mạng khủng khiếp đến vậy?

Vấn đề kỹ thuật xây dựng

Khu chung cư Wang Fuk Court đang được cải tạo và được bao bọc bằng giàn giáo tre và lưới chắn, một kỹ thuật xây dựng phổ biến ở Hồng Kông.

Theo Guardian, nguyên nhân chính xác của vụ cháy vẫn chưa được xác định nhưng giàn giáo tre và lớp lưới chắn dùng trong thi công có thể đã góp phần khiến lửa lan nhanh qua các căn hộ. 

Giàn giáo tre là loại vật liệu xây dựng truyền thống mà chính quyền Hồng Kông – Trung Quốc đang từng bước loại bỏ vì lý do an toàn.

Hồng Kông là một trong những nơi cuối cùng trên thế giới vẫn sử dụng tre trong xây dựng. Các mạng lưới giàn giáo đan chằng chịt bằng những cây tre được buộc lại bằng dây rút và bao quanh những tòa nhà chọc trời là hình ảnh quen thuộc khắp Hồng Kông.

Hồi tháng 3, chính quyền Hồng Kông cho biết sẽ loại bỏ dần việc sử dụng tre để chuyển sang thép chống cháy vì lo ngại an toàn.

Nhiều vấn đề đáng ngờ trước vụ cháy chung cư Hồng Kông - Ảnh 4.

Lực lượng cứu hỏa đưa người bị thương đi cấp cứu. Ảnh: HKFP

Nhiều vấn đề đáng ngờ trước vụ cháy chung cư Hồng Kông - Ảnh 5.

Hoạt động chữa cháy vẫn diễn ra sáng 27-11. Ảnh: HKFP

Sáng 27-11, 3 người đàn ông, tuổi từ 52 đến 68, đã bị bắt giữ vì tình nghi ngộ sát liên quan đến vụ cháy. Cả 3 người này đều làm cho một công ty xây dựng. Trong đó, một người là cố vấn kỹ thuật và hai người là giám đốc.

Nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được xác định nhưng giám đốc an ninh Chris Tang cho biết bạt chống thấm, lưới bảo vệ và tấm nhựa đã cháy "dữ dội hơn nhiều" so với các vật liệu đạt chuẩn, khiến ngọn lửa lan nhanh hơn quanh các tòa nhà 31 tầng.

Cảnh sát cho biết thêm công ty thi công Prestige Construction & Engineering Co Limited còn dùng tấm xốp cách nhiệt để bịt kín các cửa sổ trong quá trình sửa chữa, càng làm tình hình tồi tệ hơn.

Cháy chung cư Hồng Kông: Số người chết tiếp tục tăng, 800 lính cứu hỏa dập từng tầng (Clip: Thanh Long)

Các tòa nhà biến thành "lò nướng"

Chính việc sử dụng vật liệu dễ cháy cao, lại còn bịt kín các lối thông gió quan trọng, đã biến khu nhà thành một cái bẫy chết người, thúc đẩy ngọn lửa lan rộng qua nhiều tòa nhà.

Ông Dave Downey nói với đài CNN rằng: "Đám cháy này cực kỳ dữ dội. Nó tấn công trực tiếp vào cấu trúc của tòa nhà. Dù đây là kết cấu bê-tông cốt thép, nó cũng chỉ chịu được một mức nhiệt nhất định, trong khi quá nhiều tác động đang diễn ra trong thời gian dài. Điều cần lo ngại hàng đầu lúc này là khả năng sụp đổ".

TIN LIÊN QUAN

Ông cho biết điều kiện bên trong các tòa nhà khi cháy "như một lò nướng" và nhiệt độ càng tăng khi lên các tầng cao hơn. Những cư dân bị mắc kẹt bên trong được yêu cầu đóng kín tất cả cửa ra vào, cửa sổ và bịt chúng bằng băng keo cùng khăn ướt. 

Theo ông Downey, việc di chuyển bên trong tòa nhà đều không an toàn vì sức nóng và khói. 

Chuông báo cháy không hoạt động?

Nhiều cư dân trong khu vực cho biết họ chỉ phát hiện cháy khi thấy khói mù mịt và nghe tiếng gõ cửa của bảo vệ, bởi chuông báo cháy đã không hoạt động dù tòa nhà được trang bị hệ thống báo cháy đầy đủ.

Cựu ủy viên quận Tai Po Herman Yiu Kwan-ho cho biết: "Cư dân đã ngửi thấy mùi khét nhưng chuông báo cháy vẫn không vang lên".

Một phụ nữ họ Cheung, 40 tuổi, kể rằng ban đầu bà không nghĩ phải sơ tán vì tưởng đám cháy xảy ra ở khu vực xa. Nhưng chỉ ít phút sau, ngọn lửa đã bao trùm nhiều tầng nhà. "Nhìn hệt như một dãy thuyền đang cháy, không ai dập được. Chúng tôi chỉ biết đứng nhìn lửa nuốt chửng từng tòa nhà" - bà nói.

Khói lửa bao trùm 8 tòa nhà, thương vong tăng nhanh (Clip: Xuân Huy - Thanh Long)

Mật độ dân cư cao, nhiều người lớn tuổi

Các chuyên gia e ngại rằng con số thương vong cuối cùng có thể vượt qua mốc hàng trăm người, do lửa cháy lan nhanh và mật độ dân cư lớn, đặc biệt là gần 40% cư dân là người cao tuổi.

Một phụ nữ họ Kam, khoảng 60 tuổi, sống tại Kwong Fuk Estate, cho hay nhiều người quen của bà trong Wang Fuk Court hiện mất liên lạc, trong đó có một phụ nữ hơn 70 tuổi. Bà Kam cho biết người này thường ngủ trưa vào thời điểm xảy ra cháy và con gái bà không thể gọi được.

Người dân trước đó nói với CNN rằng họ lo ngại số người chết sẽ tăng lên khi lực lượng cứu hỏa tiếp cận những người bị mắc kẹt ở các tầng trên cao của tòa nhà.

Phàn nàn chuyện công nhân hút thuốc lá

Theo SCMP, trước đó, một cư dân họ Ho sống tại tầng 21 tòa Wang Yan House cho biết một số công nhân xây dựng đã hút thuốc trong lúc làm việc trước khi ngọn lửa bùng phát.

Ông Chan Kwong-tak, 83 tuổi, cũng sống trong khu chung cư, kể ông đã nhiều lần phản ánh với ban quản lý về chất lượng thi công hạng mục tường ngoài và việc công nhân hút thuốc ngay tại công trường nhưng mọi kiến nghị đều bị phớt lờ.

Nhiều người nghi ngờ tàn thuốc có thể là nguyên nhân gây cháy.

Tin liên quan

Cháy chung cư Hồng Kông: Công trình bảo trì thành nguồn cơn thảm họa

Cháy chung cư Hồng Kông: Công trình bảo trì thành nguồn cơn thảm họa

(NLĐO) - Trong quá trình cứu hộ vụ cháy chung cư, cảnh sát và sở cứu hỏa đã phát hiện hai yếu tố bất thường.

Cháy 8 tòa nhà ở Hồng Kông - Trung Quốc: Câu chuyện về lính cứu hỏa tử nạn

(NLĐO) - Một lính cứu hỏa 37 tuổi ở Hồng Kông – Trung Quốc tử nạn khi tham gia dập lửa tại khu dân cư Wang Fuk Court ngày 26-11, trên mặt bị bỏng nặng.

Cháy 8 tòa nhà ở Hồng Kông: Thương vong nặng nề, còn hàng trăm người mất tích

(NLĐO) - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân vụ cháy tại đặc khu Hồng Kông - Trung Quốc.

Hồng Kông cháy chung cư vật liệu dễ cháy hút thuốc giàn giáo tre
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo