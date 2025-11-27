Cháy chung cư Hồng Kông: Thảm họa quá lớn, gấp rút điều tra hình sự

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Cháy chung cư Hồng Kông: Thảm họa quá lớn, gấp rút điều tra hình sự

Xuân Mai

(NLĐO) – Ba người đàn ông, tuổi từ 52 đến 68, đã bị bắt giữ vì tình nghi ngộ sát liên quan đến vụ cháy chung cư Hồng Kông – Trung Quốc.

Cả 3 người này đều làm cho một công ty xây dựng. Trong đó, một người là cố vấn kỹ thuật và hai người là giám đốc. 

Lực lượng chức năng đã thành lập một cuộc điều tra chung với Sở Cứu hỏa, theo hướng hình sự.

Hồng Kông bắt người liên quan vụ cháy chung cư - Ảnh 1.

Một vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi các tòa nhà dân cư tại khu nhà Wang Fuk ở Tai Po. Ảnh: HKFP

Ít nhất 44 người đã thiệt mạng, 279 người mất tích và hàng chục người bị thương sau vụ hỏa hoạn thiêu rụi 7 tòa nhà chung cư ở quận Tai Po (Đại Phố), Hồng Kông hôm 26-11. 

Trong số những người nhập viện, 45 người vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Hồng Kông bắt người liên quan vụ cháy chung cư - Ảnh 2.

Vụ hỏa hoạn thiêu rụi 7 tòa nhà chung cư ở quận Tai Po (Đại Phố), Hồng Kông hôm 26-11. Ảnh: HKFP

Tính đến sáng 27-11, đám cháy tại khu chung cư Wang Fuk Court đã được kiểm soát nhưng vẫn tiếp tục âm ỉ trong khi 900 người phải tìm nơi trú ẩn gần đó. 

Khu chung cư này là nơi sinh sống của khoảng 4.000 người và có khoảng 2.000 căn hộ.

Hồng Kông bắt người liên quan vụ cháy chung cư - Ảnh 3.

Đặc khu trưởng Hồng Kông John Lee đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp. Ảnh: GovHK

Theo HKFP, lửa cháy lan rộng do lưới xây dựng và giàn giáo tre bao quanh mỗi tòa nhà. Khu nhà này đang trong tiến trình cải tạo. Tính đến tháng 3 năm nay, cả lưới xây dựng và giàn giáo tre đều đã được loại bỏ tại Hồng Kông vì lý do an toàn.

Nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được xác định nhưng giám đốc an ninh Chris Tang cho biết bạt chống thấm, lưới bảo vệ và tấm nhựa đã cháy "dữ dội hơn nhiều" so với các vật liệu đạt chuẩn, khiến ngọn lửa lan nhanh hơn quanh các tòa nhà 31 tầng. 

Cháy chung cư Hồng Kông: Thảm họa quá lớn, gấp rút điều tra hình sự (Clip: Thanh Long)

Cảnh sát cho biết thêm công ty thi công Prestige Construction & Engineering Co Limited còn dùng tấm xốp cách nhiệt để bịt kín các cửa sổ trong quá trình sửa chữa, càng làm tình hình tồi tệ hơn.

Hồng Kông bắt người liên quan vụ cháy chung cư - Ảnh 4.

Sở Cứu hỏa đã kiểm soát được vụ cháy. Ảnh: HKFP

Gọi vụ cháy là một "thảm họa lớn", Đặc khu trưởng Hồng Kông John Lee cho biết ông vô cùng đau buồn: "Ưu tiên hàng đầu là dập tắt đám cháy và giải cứu những người dân bị mắc kẹt. Thứ hai là hỗ trợ những người bị thương. Thứ ba là hỗ trợ và phục hồi. Sau đó, chúng tôi sẽ mở một cuộc điều tra kỹ lưỡng".

Trong khi đó, giám đốc cấp cao của Lực lượng Cảnh sát Hồng Kông Eileen Chung cho biết cảnh sát đang điều tra công ty thực hiện công tác bảo trì tòa nhà. 

Bà cho hay có lý do để tin rằng những người phụ trách công ty đã cẩu thả nghiêm trọng, dẫn đến tai nạn này và khiến đám cháy lan rộng không kiểm soát, gây ra thương vong lớn. Bà Chung cho biết cảnh sát đã bắt giữ 3 người đàn ông ở Tai Po, Ngau Tau Kok và San Po Kong vào khoảng 2 giờ sáng 27-11.

Vụ cháy tại chung cư ở quận Tai Po đã trở thành vụ cháy chết người nhất trong hơn 60 năm qua tại Hồng Kông. Trước đó, một vụ hỏa hoạn vào ngày 2-8-1962, tại khu Sham Shui Po của Cửu Long, cũng đã khiến 44 người thiệt mạng.

Khói lửa bao trùm 8 tòa nhà, thương vong tăng nhanh (Clip: Xuân Huy - Thanh Long)

Tin liên quan

Cháy 8 tòa nhà ở Hồng Kông - Trung Quốc: Câu chuyện về lính cứu hỏa tử nạn

Cháy 8 tòa nhà ở Hồng Kông - Trung Quốc: Câu chuyện về lính cứu hỏa tử nạn

(NLĐO) - Một lính cứu hỏa 37 tuổi ở Hồng Kông – Trung Quốc tử nạn khi tham gia dập lửa tại khu dân cư Wang Fuk Court ngày 26-11, trên mặt bị bỏng nặng.

Cháy 8 tòa nhà ở Hồng Kông: Thương vong nặng nề, còn hàng trăm người mất tích

(NLĐO) - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân vụ cháy tại đặc khu Hồng Kông - Trung Quốc.

Cháy lớn ở Hồng Kông - Trung Quốc: Khói lửa bao trùm 8 tòa nhà, thương vong tăng nhanh

(NLĐO) – Nhiều người mắc kẹt bên trong 8 toà nhà dân cư bị khói lửa bao trùm ở quận Tai Po thuộc đặc khu Hồng Kông – Trung Quốc.

điều tra Hồng Kông an toàn lao động cháy chung cư vật liệu dễ cháy
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo