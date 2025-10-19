Giá vàng hôm nay 19-10: Lao dốc cuối tuần, vẫn được dự báo bất ngờ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá vàng hôm nay 19-10: Lao dốc cuối tuần, vẫn được dự báo bất ngờ

Thái Phương thực hiện. Đồ họa: Ngọc Trinh

(NLĐO) – Giá vàng rớt mạnh trong phiên cuối tuần khi nhà đầu tư ồ ạt chốt lời nhưng cả giới phân tích lẫn chuyên gia đều dự báo giá sẽ tăng trở lại.

Sáng chủ nhật, 19-10, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 149,5 triệu đồng/lượng mua vào và 151 triệu đồng/lượng bán ra, tăng tới 8,2 triệu đồng mỗi lượng so với cuối tuần trước. Đây là mức tăng khó tin của giá vàng miếng trong một tuần. 

Dù vậy, giá vàng miếng vẫn thấp hơn 2 triệu đồng so với mức đỉnh trong tuần tại 153 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng tăng sốc 10,7 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước, lên mức 148 - 150,3 triệu đồng/lượng (mua-bán).

Riêng vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu nhảy vọt lên kỷ lục mới sát 160 triệu đồng khi được mua vào 156,5 triệu đồng và bán ra 159,5 triệu đồng, tăng 18,1 triệu đồng so với cuối tuần trước.

Trên thị trường tự do, dù đã có ngày rớt thẳng đứng từ mốc đỉnh 177 triệu đồng/lượng xuống còn khoảng 166 triệu đồng/lượng (chiều bán ra), giá vàng miếng SJC tại các cửa hàng vàng nhỏ vẫn đang ở mốc cao không tưởng.

Giá vàng trong nước biến động dữ dội tuần qua do ảnh hưởng từ giá thế giới. 

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay chốt tuần giao dịch ở mức 4.252 USD/ounce, tăng rất mạnh khoảng 234 USD/ounce (tương đương 7,4 triệu đồng) so với cuối tuần trước.

Giá vàng hôm nay 19 - 10: Dự báo tăng trở lại sau khi Lao dốc cuối tuần - Ảnh 2.

Giá vàng hôm nay được dự báo tăng tiếp

Dù vậy, nếu so với mốc đỉnh lịch sử 4.380 USD/ounce thiết lập trong tuần qua, giá kim loại quý đã mất gần 130 USD trước áp lực chốt lời mạnh mẽ từ nhà đầu tư.

Tuy nhiên, kết quả khảo sát của Kitco về xu hướng tuần tới cho thấy cả giới phân tích lẫn nhà đầu tư vẫn tin tưởng giá vàng sẽ tăng trở lại.

Cụ thể, trong số 15 chuyên gia phân tích Phố Walls tham gia khảo sát, có 60% tin rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng; 27% dự đoán giá sẽ giảm; và 13% cho rằng giá đi ngang.

Tương tự, tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street, có 265 nhà đầu tư tham gia trả lời và nhiều người lạc quan với xu hướng tăng trở lại của giá vàng với 68%; chỉ 18% dự báo giá vàng giảm và 14% còn lại nêu quan điểm giá vàng đi ngang.

Giá vàng hôm nay 19-10: Lao dốc cuối tuần, vẫn được dự báo bất ngờ - Ảnh 1.

Trả lời Kitco, ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Asset Strategies International, nhận định dù giá vàng bị bán tháo trong phiên cuối tuần nhưng xu hướng tăng vẫn rõ ràng. Đồng USD suy yếu, lãi suất Mỹ được dự đoán sẽ giảm, tình hình chính phủ Mỹ vẫn tạm thời đóng cửa… đều là những yếu tố hỗ trợ giá vàng tăng cao.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 135 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 19-10: Lao dốc cuối tuần, vẫn được dự báo bất ngờ - Ảnh 2.

 

Tin liên quan

Giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do giảm tới 11 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do giảm tới 11 triệu đồng mỗi lượng

(NLĐO) - Giá vàng miếng SJC ở các doanh nghiệp lớn và ngân hàng thấp hơn thị trường tự do khoảng 15 triệu đồng/lượng

Sáng 18-10, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn giảm rất mạnh

(NLĐO) – Mỗi lượng vàng miếng SJC, vàng nhẫn sáng nay rớt 2 triệu đồng theo đà lao dốc của giá vàng thế giới.

Giá vàng hôm nay, 18-10: Vàng thế giới lao dốc hàng trăm USD

(NLĐO) – Giá vàng thế giới hôm nay, 18-10, giảm sâu chưa từng thấy khi các nhà đầu tư ồ ạt bán chốt lời sau chuỗi ngày tăng nóng.

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng giá vàng miếng SJC
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo