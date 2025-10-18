HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do giảm tới 11 triệu đồng mỗi lượng

Thái Phương

(NLĐO) - Giá vàng miếng SJC ở các doanh nghiệp lớn và ngân hàng thấp hơn thị trường tự do khoảng 15 triệu đồng/lượng

Tối 18-10, giá vàng miếng SJC được các cửa hàng vàng điều chỉnh giảm xuống chỉ còn 161 triệu đồng/lượng mua vào, 166 triệu đồng/lượng bán ra - giảm tới 11 triệu đồng/lượng so với mức đỉnh hôm qua. 

Đây là mức giảm sốc của giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do so với đà tăng nóng liên tục thời gian qua. Hôm qua 17-10, một số cửa hàng đã đẩy giá vàng miếng SJC lên tới 177 triệu đồng/lượng. 

Trong khi đó, giá vàng miếng SJC tại các công ty và ngân hàng thương mại cũng giảm nhưng với tốc độ chậm hơn. 

Đến cuối ngày 18-10, các công ty SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng miếng mua vào 149,5 triệu đồng/lượng, bán ra 151 triệu đồng/lượng - giảm khoảng 2 triệu đồng so với hôm qua.

Giá vàng miếng SJC ở các doanh nghiệp lớn thấp hơn thị trường tự do khoảng 15 triệu đồng/lượng – mức chênh lệch bất thường trong những ngày qua.

Cùng xu hướng đi xuống, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được các công ty giao dịch quanh 148 triệu đồng/lượng mua vào, 150,2 triệu đồng/lượng bán ra - giảm khoảng 1,2 triệu đồng so với hôm qua.

Giá vàng miếng SJC giảm sốc Tối 18 - 10 , thị trường tự do lao dốc - Ảnh 2.

Giá vàng miếng SJC lao dốc trên thị trường tự do

Giá vàng trong nước lao dốc, đặc biệt là trên thị trường tự do, theo đà đi xuống của giá vàng thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay đóng cửa tuần giao dịch ở mức 4.252 USD/ounce, giảm tổng cộng 128 USD/ounce (tương đương 4 triệu đồng). Nếu so với mức thấp nhất trong phiên cuối tuần là 4.195 USD/ounce, mỗi ounce vàng "bốc hơi" gần 6 triệu đồng.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 135 triệu đồng/lượng.

Nhiều người kỳ vọng giá vàng trong nước sẽ tiếp tục hạ nhiệt để thu hẹp khoảng cách với giá vàng thế giới. Trong khi đó, Ngân hàng Nhà nước đang nghiên cứu thí điểm mô hình sàn giao dịch vàng quốc gia theo các phương án như: cho phép đưa vàng vào giao dịch trên Sở Giao dịch hàng hóa; lập sàn giao dịch vàng trong Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam. 

Giá vàng miếng SJC giảm sốc Tối 18 - 10 , thị trường tự do lao dốc - Ảnh 3.

Giá vàng miếng SJC giảm sốc Tối 18 - 10 , thị trường tự do lao dốc - Ảnh 4.

Giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do giảm 11 triệu đồng, còn khoảng 166 triệu đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn nhiều so với giá tại các công ty lớn

Sáng 18-10, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn giảm rất mạnh

Sáng 18-10, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn giảm rất mạnh

(NLĐO) – Mỗi lượng vàng miếng SJC, vàng nhẫn sáng nay rớt 2 triệu đồng theo đà lao dốc của giá vàng thế giới.

Giá vàng hôm nay, 18-10: Vàng thế giới lao dốc hàng trăm USD

(NLĐO) – Giá vàng thế giới hôm nay, 18-10, giảm sâu chưa từng thấy khi các nhà đầu tư ồ ạt bán chốt lời sau chuỗi ngày tăng nóng.

Tối 17-10, giá vàng thế giới đang giảm rất nhanh

(NLĐO) – Giá vàng thế giới bất ngờ đảo chiều, đang giảm nhanh hàng chục USD/ounce, rớt khỏi mốc 4.300 USD/ounce.

