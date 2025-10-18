HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá vàng hôm nay, 18-10: Vàng thế giới lao dốc hàng trăm USD

Thy Thơ; Ảnh; Tấn Thạnh; đồ họa: Chi Phan

(NLĐO) – Giá vàng thế giới hôm nay, 18-10, giảm sâu chưa từng thấy khi các nhà đầu tư ồ ạt bán chốt lời sau chuỗi ngày tăng nóng.

Giá vàng hôm nay, 18-10: Vàng thế giới lao dốc hàng trăm USD - Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay "bốc hơi" hàng trăm USD

Đêm qua, giá vàng thế giới có thời điểm vọt lên mức kỷ lục 4.380 USD/ounce nhưng ngay sau đó đảo chiều giảm mạnh. Đến đầu ngày 18-10, giá vàng giao ngay giảm 128 USD/ounce, đóng cửa cuối tuần ở mức 4.252 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 cũng không nằm ngoài xu hướng, mất 97 USD, chốt phiên tại 4.206 USD/ounce.

Nguyên nhân chính của đợt giảm giá này được cho là áp lực chốt lời từ các nhà đầu tư sau khi vàng liên tục lập đỉnh trong nhiều ngày qua. Tuy nhiên, tâm lý e ngại rủi ro trên thị trường tài chính toàn cầu vẫn gia tăng, đặc biệt trong bối cảnh ngành ngân hàng Mỹ đối mặt với lo ngại về nợ xấu và chất lượng tín dụng.

Đồng USD trải qua tuần tồi tệ nhất trong hai tháng qua, với chỉ số USD Index giảm liên tục trong 4 ngày qua. Lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống dưới 4%.

Các nhà phân tích nhận định dù giá vàng thế giới giảm mạnh trong ngắn hạn do áp lực chốt lời, xu hướng dài hạn vẫn được hỗ trợ bởi tâm lý e ngại rủi ro và kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Tuy nhiên, nhà đầu tư cần thận trọng trước những biến động khó lường từ thị trường tài chính và các yếu tố địa chính trị, đặc biệt là căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc.

Giá vàng hôm nay, 18-10: Vàng thế giới lao dốc hàng trăm USD - Ảnh 2.


Tin liên quan

Ngân hàng Nhà nước lên tiếng về giá vàng tăng nóng từng ngày

Ngân hàng Nhà nước lên tiếng về giá vàng tăng nóng từng ngày

(NLĐO) – Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2 đề nghị cơ quan công an, cơ quan thuế ở TP HCM tăng cường thanh, kiểm tra thị trường vàng

Bên cạnh sàn vàng, Nhà nước cũng đang nghiên cứu đưa ETF vàng lên sàn giao dịch

(NLĐO)- UBCKNN đang xem xét nghiên cứu việc đưa sản phẩm phái sinh từ vàng, cụ thể là quỹ ETF vàng lên sàn giao dịch chứng khoán

Vì sao Vietcombank, Techcombank không tự sản xuất vàng miếng mà muốn đi thuê gia công?

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC chạm 153 triệu đồng, Vietcombank, Techcombank xin được thuê gia công sản xuất vàng miếng

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng thế giới giá vàng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo