VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
AI 365
image

Robot “xuất gia” ở Hàn Quốc gây sốc cộng đồng mạng

Thanh Long -

(NLĐO) - Cộng đồng mạng Hàn Quốc xôn xao trước hình ảnh robot mặc áo cà sa, cúi đầu làm lễ và tuyên bố “hiến dâng hết mình” để trở thành nhà sư.

Video liên quan

Robot chạy marathon: Đường đua thành sân khấu hài

AI 365 21/04/2026

Robot “nổi loạn” ở nhà hàng lẩu Haidilao, 3 nhân viên mới khống chế nổi

AI 365 20/03/2026

“Đã mắt” cảnh robot múa võ trong Gala Tết Nguyên đán 2026 tại Trung Quốc

AI 365 17/02/2026
Vì sao hãng robot Mỹ chọn TPHCM làm trung tâm sản xuất chó máy?

Vì sao hãng robot Mỹ chọn TPHCM làm trung tâm sản xuất chó máy?

AI 365 07/01/2026

Robot có tên Gabi, cao khoảng 1,2 mét, vừa tham gia nghi lễ tấn phong đặc biệt tại chùa Jogye Temple ở Seoul hôm 6-5.

Robot “xuất gia” ở Hàn Quốc gây sốc cộng đồng mạng - Ảnh 1.

Robot tu sĩ Gabi chuẩn bị làm lễ tấn phong tại chùa Jogye Temple ở Seoul. Ảnh: news.nate.com

Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, Gabi mặc áo choàng nâu, cúi chào các vị sư chủ trì buổi lễ trước khi được đeo chuỗi tràng hạt lên cổ.

Khi một vị sư nói: "Sư phụ robot, hãy chắp tay đáp lại: Vâng, tôi sẽ hiến dâng", robot lập tức đáp bằng giọng máy: "Vâng, tôi sẽ hiến dâng".

Robot “xuất gia” ở Hàn Quốc gây sốc cộng đồng mạng - Ảnh 2.
Robot “xuất gia” ở Hàn Quốc gây sốc cộng đồng mạng - Ảnh 3.

“Robot xuất gia” khiến nhiều người thích thú. Ảnh: news.nate.com

Khoảnh khắc robot làm lễ xuất gia khiến nhiều người vừa thích thú vừa bất ngờ, bởi nghi thức được tổ chức trang trọng không khác gì dành cho tăng ni thực thụ.

Sự kiện diễn ra trước thềm lễ kỷ niệm ngày sinh Đức Phật vào ngày 24-5, thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng quốc tế với nhiều bình luận như "tương lai đã tới" hay "AI giờ cũng tìm đến cửa Phật".

Điểm thú vị trong buổi lễ là việc Gabi được truyền thụ 5 giới luật được tinh chỉnh dành riêng cho một "robot tu sĩ". Bên cạnh những giới luật truyền thống như tôn trọng sự sống, Gabi còn phải tuân thủ các quy tắc mang tính kỹ thuật gồm: không làm hư hỏng các robot và đồ vật khác, đi theo con người và không cãi lời, không hành xử gian dối, tiết kiệm năng lượng, không sạc pin quá mức.

Các giới luật này được phát triển với sự hỗ trợ của các mô hình ngôn ngữ lớn như Gemini và ChatGPT.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo