Robot “xuất gia” ở Hàn Quốc gây sốc cộng đồng mạng

Robot có tên Gabi, cao khoảng 1,2 mét, vừa tham gia nghi lễ tấn phong đặc biệt tại chùa Jogye Temple ở Seoul hôm 6-5.

Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, Gabi mặc áo choàng nâu, cúi chào các vị sư chủ trì buổi lễ trước khi được đeo chuỗi tràng hạt lên cổ.

Khi một vị sư nói: "Sư phụ robot, hãy chắp tay đáp lại: Vâng, tôi sẽ hiến dâng", robot lập tức đáp bằng giọng máy: "Vâng, tôi sẽ hiến dâng".

Khoảnh khắc robot làm lễ xuất gia khiến nhiều người vừa thích thú vừa bất ngờ, bởi nghi thức được tổ chức trang trọng không khác gì dành cho tăng ni thực thụ.

Sự kiện diễn ra trước thềm lễ kỷ niệm ngày sinh Đức Phật vào ngày 24-5, thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng quốc tế với nhiều bình luận như "tương lai đã tới" hay "AI giờ cũng tìm đến cửa Phật".

Điểm thú vị trong buổi lễ là việc Gabi được truyền thụ 5 giới luật được tinh chỉnh dành riêng cho một "robot tu sĩ". Bên cạnh những giới luật truyền thống như tôn trọng sự sống, Gabi còn phải tuân thủ các quy tắc mang tính kỹ thuật gồm: không làm hư hỏng các robot và đồ vật khác, đi theo con người và không cãi lời, không hành xử gian dối, tiết kiệm năng lượng, không sạc pin quá mức.

Các giới luật này được phát triển với sự hỗ trợ của các mô hình ngôn ngữ lớn như Gemini và ChatGPT.