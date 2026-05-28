Robot, đồ công nghệ Trung Quốc giá rẻ đổ bộ TPHCM, khách tham quan ùn ùn trải nghiệm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
AI 365

Robot, đồ công nghệ Trung Quốc giá rẻ đổ bộ TPHCM, khách tham quan ùn ùn trải nghiệm

Tin ảnh video: Lê Tỉnh

(NLĐO)- Nhiều thiết bị công nghệ giá rẻ đang được bày bán tại Triển lãm Quốc tế Điện tử và Thiết bị thông minh Việt Nam, thu hút nhiều người dân tham quan

Ngày 28-5, Triển lãm Quốc tế Điện tử và Thiết bị thông minh Việt Nam (IEAE 2026) do Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam (VEIA) cùng các đơn vị tổ chức chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TPHCM.

Triển lãm IEAE 2026 diễn ra đến ngày 30-5, quy mô trưng bày trên 10.000m2, quy tụ hơn 500 gian hàng của hơn 300 doanh nghiệp quốc tế và Việt Nam, đặc biệt đến từ các trung tâm sản xuất điện tử hàng đầu Trung Quốc như Thâm Quyến, Đông Quan, Ninh Ba, Trung Sơn, Phật Sơn.

Theo ghi nhận, tại khu trưng bày điện tử tiêu dùng, các sản phẩm phổ biến trên thị trường Việt Nam và khu vực được giới thiệu đa dạng, gồm tai nghe Bluetooth Hi-Fi, loa di động, thiết bị gaming, cáp sạc nhanh, pin dự phòng, củ sạc, phụ kiện điện thoại, thiết bị đeo thông minh và robot.

Trong khi đó, khu thiết bị điện gia dụng thu hút với các sản phẩm như bếp từ công suất lớn, nồi chiên không dầu, quạt tiết kiệm điện, máy sấy tóc ion âm, nồi điện đa năng, máy ép trái cây và ấm đun nước.

Các đồ điện tử trưng bày tại triển lãm

Robot và đồ công nghệ Trung Quốc giá rẻ Nổi bật tại Triển lãm TPHCM 2026 - Ảnh 1.

Người dân tìm hiểu về robot chó và robot hút bụi

Một trong những điểm nhấn tại triển lãm là gian hàng của Lê Hoàng Robotics với loạt robot hiện đại. Nổi bật là robot chó, thu hút hàng trăm khách tham quan nhờ khả năng di chuyển linh hoạt.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp này cũng giới thiệu mẫu robot tự hành quét dọn công nghiệp BEETLE thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp.

Thiết bị được thiết kế cho nhà máy, kho bãi với hệ thống điều hướng 3D LiDAR và camera RGB-D, giúp nhận diện vật cản và vận hành ổn định trong môi trường phức tạp.

Robot tích hợp AI để phát hiện điểm bẩn và thực hiện các chức năng quét, hút bụi, gom rác, giúp tối ưu hiệu quả làm sạch.

BEETLE sử dụng động cơ hút công suất cao, thùng rác 45 lít và pin hoạt động khoảng 5 giờ, đồng thời có khả năng tự quay về trạm sạc.

"Thiết kế nhỏ gọn giúp thiết bị di chuyển linh hoạt, làm sạch sát mép, đồng thời giúp tiết kiệm được nhân công. Sản phẩm xuất xứ từ Trung Quốc, có giá từ 200 - 300 triệu đồng"- đại diện gian hàng chia sẻ.

Ngoài ra, tại các gian hàng phụ kiện, nhiều sản phẩm như quạt mini, loa, tai nghe có xuất xứ từ Trung Quốc được bày bán với mức giá phổ biến từ 100.000 đến hơn 200.000 đồng mỗi sản phẩm.

Robot và đồ công nghệ Trung Quốc giá rẻ Nổi bật tại Triển lãm TPHCM 2026 - Ảnh 2.

Máy hát đĩa than vintage (gramophone), xuất xứ từ Trung Quốc, có các chức năng đa phương tiện như phát đĩa vinyl (LP), kết nối Bluetooth, nghe đài FM, phát nhạc qua cổng USB và jack AUX. Giá bán dao động từ 3 triệu đồng đến hơn 10 triệu đồng

Robot và đồ công nghệ Trung Quốc giá rẻ Nổi bật tại Triển lãm TPHCM 2026 - Ảnh 3.

Khách tham quan máy hát đĩa than

Robot và đồ công nghệ Trung Quốc giá rẻ Nổi bật tại Triển lãm TPHCM 2026 - Ảnh 4.

Các sản phẩm công nghệ giá rẻ xuất xứ Trung Quốc, giá từ 100.000 đồng

Robot và đồ công nghệ Trung Quốc giá rẻ Nổi bật tại Triển lãm TPHCM 2026 - Ảnh 5.

Đông đảo khách tham quan mua sắm

Robot và đồ công nghệ Trung Quốc giá rẻ Nổi bật tại Triển lãm TPHCM 2026 - Ảnh 6.

Khách hàng tìm hiểu về đồ gia dụng Trung Quốc

Tin liên quan

Robot giao hàng trả treo cụ ông... "18 tuổi" ngay trên đường

(NLĐO) - Cứ ngỡ trí tuệ nhân tạo sinh ra để phục vụ con người, nhưng đến khi xem màn "khẩu chiến" này, chúng ta mới nhận ra robot cũng biết đá xéo con người.

Robot “xuất gia” ở Hàn Quốc gây sốc cộng đồng mạng

(NLĐO) - Cộng đồng mạng Hàn Quốc xôn xao trước hình ảnh robot mặc áo cà sa, cúi đầu làm lễ và tuyên bố “hiến dâng hết mình” để trở thành nhà sư.

Robot hình người do công ty thuộc Vingroup phát triển gây bất ngờ khi tự đứng dậy, leo dốc

(NLĐO) - Robot hình người Motion 2 vẫn giữ được thăng bằng ngay cả khi bị tác động mạnh từ bên ngoài, cho thấy khả năng ổn định vượt trội.

thiết bị công nghệ sản phẩm công nghệ thiết bị thông minh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo