Robot, đồ công nghệ Trung Quốc giá rẻ đổ bộ TPHCM, khách tham quan ùn ùn trải nghiệm

Ngày 28-5, Triển lãm Quốc tế Điện tử và Thiết bị thông minh Việt Nam (IEAE 2026) do Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam (VEIA) cùng các đơn vị tổ chức chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TPHCM.

Triển lãm IEAE 2026 diễn ra đến ngày 30-5, quy mô trưng bày trên 10.000m2, quy tụ hơn 500 gian hàng của hơn 300 doanh nghiệp quốc tế và Việt Nam, đặc biệt đến từ các trung tâm sản xuất điện tử hàng đầu Trung Quốc như Thâm Quyến, Đông Quan, Ninh Ba, Trung Sơn, Phật Sơn.

Theo ghi nhận, tại khu trưng bày điện tử tiêu dùng, các sản phẩm phổ biến trên thị trường Việt Nam và khu vực được giới thiệu đa dạng, gồm tai nghe Bluetooth Hi-Fi, loa di động, thiết bị gaming, cáp sạc nhanh, pin dự phòng, củ sạc, phụ kiện điện thoại, thiết bị đeo thông minh và robot.

Trong khi đó, khu thiết bị điện gia dụng thu hút với các sản phẩm như bếp từ công suất lớn, nồi chiên không dầu, quạt tiết kiệm điện, máy sấy tóc ion âm, nồi điện đa năng, máy ép trái cây và ấm đun nước.

Các đồ điện tử trưng bày tại triển lãm

Người dân tìm hiểu về robot chó và robot hút bụi

Một trong những điểm nhấn tại triển lãm là gian hàng của Lê Hoàng Robotics với loạt robot hiện đại. Nổi bật là robot chó, thu hút hàng trăm khách tham quan nhờ khả năng di chuyển linh hoạt.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp này cũng giới thiệu mẫu robot tự hành quét dọn công nghiệp BEETLE thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp.

Thiết bị được thiết kế cho nhà máy, kho bãi với hệ thống điều hướng 3D LiDAR và camera RGB-D, giúp nhận diện vật cản và vận hành ổn định trong môi trường phức tạp.

Robot tích hợp AI để phát hiện điểm bẩn và thực hiện các chức năng quét, hút bụi, gom rác, giúp tối ưu hiệu quả làm sạch.

BEETLE sử dụng động cơ hút công suất cao, thùng rác 45 lít và pin hoạt động khoảng 5 giờ, đồng thời có khả năng tự quay về trạm sạc.

"Thiết kế nhỏ gọn giúp thiết bị di chuyển linh hoạt, làm sạch sát mép, đồng thời giúp tiết kiệm được nhân công. Sản phẩm xuất xứ từ Trung Quốc, có giá từ 200 - 300 triệu đồng"- đại diện gian hàng chia sẻ.

Ngoài ra, tại các gian hàng phụ kiện, nhiều sản phẩm như quạt mini, loa, tai nghe có xuất xứ từ Trung Quốc được bày bán với mức giá phổ biến từ 100.000 đến hơn 200.000 đồng mỗi sản phẩm.

Máy hát đĩa than vintage (gramophone), xuất xứ từ Trung Quốc, có các chức năng đa phương tiện như phát đĩa vinyl (LP), kết nối Bluetooth, nghe đài FM, phát nhạc qua cổng USB và jack AUX. Giá bán dao động từ 3 triệu đồng đến hơn 10 triệu đồng

Khách tham quan máy hát đĩa than

Các sản phẩm công nghệ giá rẻ xuất xứ Trung Quốc, giá từ 100.000 đồng

Đông đảo khách tham quan mua sắm