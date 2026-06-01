Lần đầu ra mắt robot hình người, công ty của tỉ phú Phạm Nhật Vượng gây chú ý tại 2 sự kiện lớn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
AI 365

Lần đầu ra mắt robot hình người, công ty của tỉ phú Phạm Nhật Vượng gây chú ý tại 2 sự kiện lớn

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Dyno - robot hình người thông minh của Tập đoàn Vingroup đang được phát triển với định hướng trở thành trợ lý đa nhiệm trong môi trường sống hiện đại.

Ngày 1-6, VinDynamics, công ty công nghệ thuộc Tập đoàn Vingroup, chính thức giới thiệu robot hình người đầu tiên mang tên Dyno tại 2 sự kiện công nghệ và robotics hàng đầu thế giới: Hội nghị Quốc tế về Robot và Tự động hóa (ICRA 2026) diễn ra từ ngày 1 đến 5-6 tại Vienna, Áo và Triển lãm Công nghệ Computex Taipei 2026 diễn ra từ ngày 2 đến 5-6 tại Đài Loan (Trung Quốc).

Dyno - robot hình người thông minh được phát triển với định hướng trở thành trợ lý đa nhiệm trong môi trường sống hiện đại.

Sở hữu nền tảng AI tiên tiến cùng hệ thống cảm biến nhận diện môi trường nhạy bén, Dyno được tối ưu cho các tác vụ an ninh, bảo vệ tại các khu đô thị, khuôn viên và các tổ hợp dịch vụ.

Vingroup đưa robot hình người ra thế giới, Dyno có gì đặc biệt? - Ảnh 1.

Robot hình người thông minh Dyno được phát triển với định hướng trở thành trợ lý đa nhiệm trong môi trường sống hiện đại

Mẫu robot còn được định hướng trở thành trợ lý gia đình với khả năng hỗ trợ thực hiện nhiều công việc thường nhật nhờ sải tay linh hoạt và khả năng thao tác khéo léo với vật thể.

Điểm nhấn đặc biệt tại ICRA 2026 và Computex 2026 là phần trình diễn ứng dụng thực tế của người máy Dyno trong vai trò hướng dẫn viên.

Công nghệ người máy này từng được đưa vào thử nghiệm trước đó tại Vinpearl Safari Phú Quốc, một trong những công viên chăm sóc động vật bán hoang dã lớn nhất Việt Nam.

Trong môi trường ngoài trời, Dyno thể hiện khả năng giao tiếp tự nhiên, thuyết minh bằng nhiều ngôn ngữ và phản hồi linh hoạt các câu hỏi từ du khách, mang lại trải nghiệm khác biệt cho khách hàng.

Điều này mở ra tiềm năng ứng dụng robot hình người trong các lĩnh vực du lịch, dịch vụ và chăm sóc khách hàng.

Vingroup đưa robot hình người ra thế giới, Dyno có gì đặc biệt? - Ảnh 2.

Robot hình người Dyno thử nghiệm thực tế tại Vinpearl Safari Phú Quốc

Cũng tại hai sự kiện, VinDynamics giới thiệu hệ sinh thái công nghệ robot toàn diện do đội ngũ kỹ sư Việt Nam nghiên cứu và phát triển.

Ngoài robot hình người hoàn chỉnh Dyno, công ty còn trưng bày hai cấu phần cốt lõi có giá trị cao gồm động cơ chuyên dụng và bàn tay robot với khả năng thao tác linh hoạt đạt chuẩn quốc tế, cũng như giới thiệu bộ dữ liệu huấn luyện AI chuyên biệt được tối ưu hóa cho các kịch bản ứng dụng thực tế.

Ông La Mạnh Hùng, Chủ tịch VinDynamics, chia sẻ: "Sự kiện giới thiệu Dyno tại ICRA 2026 và Computex 2026 không chỉ đánh dấu cột mốc quan trọng đối với VinDynamics mà còn thể hiện khát vọng của đội ngũ kỹ sư Việt Nam trong việc tham gia vào một trong những lĩnh vực công nghệ tiên tiến nhất hiện nay.

Với niềm tin robot hình người sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong đời sống, VinDynamics đang tập trung phát triển các công nghệ có khả năng ứng dụng thực tiễn, lấy con người làm trung tâm".

Ngoài VinDynamics, một số thương hiệu khác trong hệ sinh thái của tỉ phú Phạm Nhật Vượng tập trung vào nghiên cứu công nghệ cao như VinRobotics (Nghiên cứu, thiết kế, sản xuất và tích hợp người máy thông minh); VinMotion (nghiên cứu và ứng dụng công nghệ người máy đa năng) hay VinSpace (công nghệ hàng không vũ trụ).

Tin liên quan

Robot hình người do công ty thuộc Vingroup phát triển gây bất ngờ khi tự đứng dậy, leo dốc

Robot hình người do công ty thuộc Vingroup phát triển gây bất ngờ khi tự đứng dậy, leo dốc

(NLĐO) - Robot hình người Motion 2 vẫn giữ được thăng bằng ngay cả khi bị tác động mạnh từ bên ngoài, cho thấy khả năng ổn định vượt trội.

Công ty công nghệ thuộc Vingroup bắt tay tập đoàn của Đức phát triển “bộ não” robot hình người

(NLĐO) - VinDynamics và Schaeffler sẽ phối hợp phát triển, tối ưu hóa các cấu kiện cốt lõi phục vụ robot hình người, bao gồm khớp truyền động robot và động cơ.

Vingroup trình làng siêu ứng dụng V-App, kết nối từ nhà ở đến xe điện, du lịch, mua sắm

(NLĐO) - Chỉ cần thao tác trên V-App, người dùng có thể sử dụng dịch vụ trong toàn hệ sinh thái Vingroup, từ nhà ở (Vinhomes), di chuyển (VinFast, Xanh SM),...

tập đoàn vingroup ứng dụng công nghệ tự động hóa công nghệ cao Phạm Nhật Vượng chuẩn quốc tế robot hình người
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo