CLIP: Bất ngờ kết quả kiểm tra nồng độ cồn ở Cà Mau mùng 1 Tết

Đúng 10 giờ ngày 17-2 (mùng 1 Tết), thực hiện kế hoạch của Cục CSGT - Bộ Công an, lực lượng CSGT Công an tỉnh Cà Mau đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm về nồng độ cồn nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong những ngày đầu xuân mới.

Thời điểm kiểm tra, CSGT Công an tỉnh Cà Mau không phát hiện người vi phạm nồng độ cồn

Theo đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Cà Mau, dịp Tết là thời điểm người dân tham gia giao thông đông đúc nên tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Do đó, việc tăng cường kiểm tra nồng độ còn nhằm phòng ngừa vi phạm, góp phần kéo giảm tai nạn.

Tuyến Quốc lộ 1 là một trong những tuyến đường chính của tỉnh Cà Mau, lưu lượng phương tiện qua lại khá đông. Lực lượng làm nhiệm vụ phải liên tục điều tiết giao thông, hướng dẫn người dân dừng xe kiểm tra nồng độ cồn theo quy định. Quá trình kiểm tra được thực hiện công khai, minh bạch.

Ngoài kiểm tra nồng độ cồn, lực lượng CSGT còn kết hợp xử lý các hành vi vi phạm khác như chạy xe quá tốc độ, đi không đúng làn đường, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm… nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong dịp Tết.

Qua ghi nhận, sau hơn 2 giờ lập chốt trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Vĩnh Lợi, lực lượng CSGT Công an tỉnh Cà Mau chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm quy định về nồng độ cồn.

Phần lớn người dân khi được yêu cầu kiểm tra đều vui vẻ chấp hành. Đa phần người dân đi lễ chùa đầu năm, đi chúc người thân, bạn bè…