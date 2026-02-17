NÓI THẲNG: CSGT kiểm tra nồng độ cồn ngay từ Mùng 1 - không "nới tay vì Tết"!

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Nói thẳng

NÓI THẲNG: CSGT kiểm tra nồng độ cồn ngay từ Mùng 1 - không "nới tay vì Tết"!

HẢI MINH

(NLĐO) - Việc CSGT siết chặt kiểm tra nồng độ cồn, không "né" mấy ngày Tết, không "du di" vì Tết như các năm trước, là để bảo đảm an toàn của người đi đưởng

Cục Cảnh sát Giao thông (CSGT) - Bộ Công an thông báo sẽ kiểm tra nồng độ cồn ngay từ sáng hôm nay, mùng 1 Tết. Ngay lập tức, dư luận chia làm hai nửa, một bên ủng hộ vì an toàn, một bên băn khoăn vì "Tết mà cũng kiểm tra nồng độ cồn?".

Nhưng nếu nhìn thẳng vào thực tế tai nạn giao thông những năm qua, câu hỏi cần đặt ra không phải là "có nên kiểm tra nồng độ cồn ngày Tết không?", mà là vì sao đến giờ ta vẫn còn coi Tết như "vùng trũng" của kỷ cương?.

Tết thường là dịp vui hết mình. Nhưng Tết cũng là thời điểm việc tiêu thụ rượu bia đạt đỉnh. Khi đó, tai nạn giao thông cũng leo thang. Nhiều năm liền, cứ hết kỳ nghỉ Tết là thống kê lại dày lên những con số đau lòng về người chết, bị thương. Trong đó, rượu bia luôn nằm ở nhóm nguyên nhân hàng đầu.

Vậy thì, việc CSGT "không né" mấy ngày Tết, không "du di" vì Tết, thực chất là để bảo đảm sự an toàn của người đi đưởng. Pháp luật không có khái niệm "ngày thường" hay "ngày Tết". Một người say xỉn lái xe ngày thường cũng nguy hiểm như ngày Tết.

Thế nhưng, phản ứng của không ít người lại cho thấy tâm lý coi Tết là ngoại lệ. Uống ít hay nhiều thì cũng "Tết mà". Chạy xe chúc Tết thì "đầu năm, làm căng làm gì?!". Chính tâm lý ấy đã tạo ra một thứ "đặc quyền", cuối cùng, người uống rượu bia mà vẫn điều khiển xe và người đi đường phải trả giá.

NÓI THẲNG: Tết không phải vùng cấm của "đo nồng độ cồn" - Ảnh 1.

Lực lượng CSGT toàn quốc bắt đầu đo nồng độ cồn ngay mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: NLĐO

Không ai có quyền lấy niềm vui cá nhân đặt lên trên an toàn của người khác. Một ly rượu, ly bia đầu năm làm sao đáng giá bằng một vụ tai nạn, mà có khi liên quan mạng người? Nếu đã uống rượu bia thì hãy gọi taxi, đi nhờ, hoặc ở lại. Không có lý do gì biện minh cho việc cầm lái khi trong người có nồng độ cồn.

Nói như thế không có nghĩa là việc thực thi của lực lượng chức năng được quyền cứng nhắc hay tùy tiện. "Không có ngoại lệ" không đồng nghĩa với "không cần giải thích". Người dân có quyền được biết họ bị dừng xe vì lý do gì, quy trình ra sao, kết quả thế nào... Minh bạch và chuẩn mực trong từng thao tác là cách hiệu quả để biến chính sách đúng thành chính sách được ủng hộ.

Thực tế, một phần bức xúc của dư luận những ngày qua không đến từ chủ trương siết nồng độ cồn, mà đến từ nỗi lo về cách làm. Liệu có tình trạng dừng xe tràn lan? Liệu có chuyện "phạt cho đủ chỉ tiêu"? Liệu việc kiểm tra có công bằng, chuẩn xác? Những câu hỏi đó cần được giải thích rõ ràng.

Cũng cần nói rõ, lo sợ bị kiểm tra không phải là lý do để phản đối kiểm tra. Chỉ những người định vi phạm mới thấy khó chịu khi pháp luật được thực thi nghiêm túc. Một xã hội văn minh không thể dựa vào sự "dễ dãi có chọn lọc", càng không thể hy sinh kỷ cương chỉ để giữ cảm giác "vui vẻ bề ngoài" trong vài ngày Tết.

Có một nghịch lý, chúng ta sẵn sàng chi hàng chục triệu đồng cho mâm cỗ, cho quà Tết, cho tiệc tùng… nhưng lại tiếc vài chục ngàn đồng tiền taxi để về nhà an toàn. Nếu ttai nạn xảy ra, cái giá phải trả không phải là tiền mà là mạng người, là những cái Tết không trọn vẹn.

Vì vậy, việc đo nồng độ cồn từ Mùng 1 Tết cần được nhìn đúng bản chất, đó không phải là "làm khó", mà là bảo vệ người tham gia giao thông. Nhà nước có trách nhiệm can thiệp khi hành vi cá nhân đe dọa lợi ích chung, và lái xe sau khi uống rượu bia chính là mối đe dọa như vậy.

Điều xã hội cần lúc này không phải là mong mỏi lực lượng CSGT "nới tay vì Tết", mà là làm sao cho đúng, cho chuẩn, cho minh bạch.

Một cái Tết văn minh không phải là cái Tết uống rượu bia bao nhiêu cũng được, mà là cái Tết mọi người đều có thể đi và về an toàn. 

Khi hiểu được điều đó, việc kiểm tra nồng độ cồn từ sáng Mùng 1 Tết sẽ không còn gây tranh cãi, mà trở thành một chuẩn mực bình thường của một xã hội coi trọng sinh mạng hơn chén rượu.

Tin liên quan

Vi phạm nồng độ cồn, tài xế ngồi trong xe hút thuốc, thách thức CSGT

Vi phạm nồng độ cồn, tài xế ngồi trong xe hút thuốc, thách thức CSGT

(NLĐO) - Vi phạm nồng độ cồn, tài xế ngồi trong xe hút thuốc, lớn tiếng thách thức lực lượng CSGT làm nhiệm vụ.

Mùng 1 Tết, CSGT sẽ đo nồng độ cồn từ lúc 10 giờ

(NLĐO) - Lực lượng CSGT toàn quốc bắt đầu đo nồng độ cồn ngay mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026.

Ngày nghỉ Tết đầu tiên, 70 trường hợp ở Thanh Hóa vi phạm nồng độ cồn

(NLĐO)- Trong ngày đầu tiên kỳ nghỉ lễ, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã xả phạt 181 trường hợp, trong đó có 70 lỗi vi phạm nồng độ cồn

nồng độ cồn Bộ Công an uống rượu bia đo nồng độ cồn mùng 1 Tết
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo