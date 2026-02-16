HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Vi phạm nồng độ cồn, tài xế ngồi trong xe hút thuốc, thách thức CSGT

Đức Ngọc

(NLĐO) - Vi phạm nồng độ cồn, tài xế ngồi trong xe hút thuốc, lớn tiếng thách thức lực lượng CSGT làm nhiệm vụ.

Ngày 16-2, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết Phòng CSGT Công an tỉnh này đã tiếp nhận hồ sơ và ra quyết định xử phạt 35 triệu đồng, tước Giấy phép lái xe 23 tháng, tạm giữ phương tiện đối với 1 trường hợp điều khiển ô tô vi phạm nồng độ cồn và có thái độ thách thức lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ.

Vi phạm nồng độ cồn, tài xế ngồi trong xe hút thuốc, thách thức CSGT - Ảnh 1.

Qua kiểm tra phát hiện ông L.V.L. có kết quả đo nồng độ cồn ở mức 0,466 mg/L khí thở. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 14-2, tổ tuần tra kiểm soát số 01 (Phòng CSGT Công an Nghệ An) làm nhiệm vụ tại khối Tây Hồ 1, phường Tây Hiếu tiến hành dừng xe ô tô bán tải BKS 37B-149.xx để kiểm tra.

Tuy nhiên, tài xế không chấp hành yêu cầu mở kính để kiểm tra nồng độ cồn, ngồi trong xe hút thuốc và có dấu hiệu tăng ga. Tổ công tác đã tuyên truyền, vận động, giải thích nhưng người này vẫn không hợp tác, tiếp tục có thái độ thách thức lực lượng làm nhiệm vụ.

Sau đó, tổ công tác báo cáo lãnh đạo Phòng CSGT, đồng thời phối hợp với lực lượng hình sự và Công an phường Tây Hiếu đến hỗ trợ. Khi đó, lái xe mới xuống xe làm việc.

Qua kiểm tra, tài xế được xác định là L.V.L. (SN 1979, trú tại thôn Tam Sơn, xã Trường Lâm, tỉnh Thanh Hóa). Kết quả đo nồng độ cồn ở mức 0,466 mg/L khí thở (mức cao nhất).

Quá trình lập biên bản, người này không ký xác nhận, yêu cầu lực lượng chức năng "cho xem chuyên đề" và đề nghị ghi một số nội dung không đúng vào biên bản. Tổ công tác đã mời người làm chứng và tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ Giấy phép lái xe, đồng thời lập biên bản niêm phong phương tiện để đưa về nơi tạm giữ theo quy định.

Theo quy định, hành vi điều khiển ô tô khi trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/L sẽ bị xử phạt từ 30-40 triệu đồng, tước Giấy phép lái xe từ 22–24 tháng và tạm giữ phương tiện đến 7 ngày.

Tin liên quan

Từ mùng 1 Tết, CSGT sẽ đo nồng độ cồn

Từ mùng 1 Tết, CSGT sẽ đo nồng độ cồn

(NLĐO) - Lực lượng CSGT toàn quốc bắt đầu đo nồng độ cồn ngay mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026.

Xử phạt người lên Facebook xúc phạm CSGT hy sinh khi làm nhiệm vụ

(NLĐO)- Sử dụng mạng xã hội Facebook đăng bình luận xúc phạm hình ảnh cán bộ CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên đã hy sinh, một thanh niên bị xử phạt

CSGT xử lý hàng chục xe khách vi phạm trên tuyến đường Đỗ Mười

(NLĐO) - Lực lượng CSGT Rạch Chiếc đang mạnh tay xử lý xe khách vi phạm trên tuyến đường Đỗ Mười, TPHCM

thách thức nồng độ cồn CSGT uống rượu bia vi phạm
