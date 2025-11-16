VIDEO
CLIP: Bắt tạm giam đối tượng dụ cho tiền rồi hiếp dâm 2 bé gái cùng xóm

Tin - ảnh - clip: Tuệ An -

(NLĐO) - Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Phúc đã thừa nhận hành vi dụ dỗ cho tiền rồi hiếp dâm 2 bé gái hàng xóm

Ngày 16-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Phúc (SN 1984; cư trú xã Châu Phú, tỉnh An Giang) về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Bắt tạm giam Nguyễn Văn Phúc hiếp dâm 2 bé gái cùng xóm Tại An Giang - Ảnh 1.

Công an đang ghi lời khai bị can Nguyễn Văn Phúc

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 19 giờ ngày 4-11, sau khi đi nhậu về thì Phúc thấy bé gái sinh năm 2014, trú cùng địa phương, đang ngồi một mình xem ti vi trong nhà của Phúc.

Lúc này, do nảy sinh ý định quan hệ tình dục với bé nên Phúc dụ dỗ bé rằng sẽ cho tiền để hiếp dâm bé.

Thực hiện xong hành vi đồi bại, Phúc cho bé gái 200.000 đồng. Toàn bộ hành vi của Phúc được một cháu gái sống cùng nhà quay lại, sau đó trình báo công an.

Qua làm việc tại cơ quan công an, Phúc đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Mở rộng điều tra, Phúc còn khai nhận với thủ đoạn nêu trên, trước đó Phúc đã hiếp dâm một bé gái 13 tuổi cũng ở cùng xóm với Phúc.

    Thông báo