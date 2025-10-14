Chiếc xe máy "tố giác" thanh niên sát hại rồi hiếp dâm, cướp tài sản cô gái trẻ

Ngày 14-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra vụ việc chị Rơ Mah B. (SN 2002, trú xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai) bị hiếp dâm, sát hại.

Theo thông tin ban đầu, sáng 7-10, chị Rơ Mah B. điều khiển xe máy chở con đi học. Đến tối cùng ngày, không thấy người phụ nữ này về nhà nên gia đình tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy.

Đối tượng Nguyễn Như Tiến thừa nhận hành vi sát hại rồi hiếp dâm chị Rơ Mah B.

Tới khoảng 9 giờ sáng 10-10, người dân phát hiện thi thể chị Rơ Mah B. tử vong tại khu vực nương rẫy thuộc làng Mèo, xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai, trên thi thể có nhiều thương tích nên trình báo công an.

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lực lượng công an xác định nạn nhân có nhiều vết thương trên cơ thể, tử vong do suy tuần hoàn, suy hô hấp, trong người có dấu vết tinh dịch; kiểm tra trên người không phát hiện điện thoại và xe máy của nạn nhân.

Sau khi xác định nguyên nhân và thời gian nạn nhân tử vong, lực lượng công an đã rà soát các camera trong khu vực vào khoảng thời gian trên. Qua đó, phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy giống với xe máy của nạn nhân.

Lần theo các hướng di chuyển này, đến chiều 10-10, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Như Tiến (SN 2008) trú tổ 1, xã Ia Grai) khi đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở xã Ia Grai.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Như Tiến đã thừa nhận ra tay sát hại rồi hiếp dâm, cướp tài sản của nạn nhân rồi bỏ chạy.