Thời sự

Chiếc xe máy "tố giác" thanh niên sát hại rồi hiếp dâm, cướp tài sản cô gái trẻ

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Phát hiện thanh niên điều khiển xe máy nạn nhân, cơ quan công an đã khoanh vùng và bắt giữ nghi phạm sát hại rồi hiếp dâm cô gái ở Gia Lai.

Ngày 14-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra vụ việc chị Rơ Mah B. (SN 2002, trú xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai) bị hiếp dâm, sát hại.

Theo thông tin ban đầu, sáng 7-10, chị Rơ Mah B. điều khiển xe máy chở con đi học. Đến tối cùng ngày, không thấy người phụ nữ này về nhà nên gia đình tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy.

- Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Như Tiến thừa nhận hành vi sát hại rồi hiếp dâm chị Rơ Mah B.

Tới khoảng 9 giờ sáng 10-10, người dân phát hiện thi thể chị Rơ Mah B. tử vong tại khu vực nương rẫy thuộc làng Mèo, xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai, trên thi thể có nhiều thương tích nên trình báo công an.

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lực lượng công an xác định nạn nhân có nhiều vết thương trên cơ thể, tử vong do suy tuần hoàn, suy hô hấp, trong người có dấu vết tinh dịch; kiểm tra trên người không phát hiện điện thoại và xe máy của nạn nhân.

Sau khi xác định nguyên nhân và thời gian nạn nhân tử vong, lực lượng công an đã rà soát các camera trong khu vực vào khoảng thời gian trên. Qua đó, phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy giống với xe máy của nạn nhân.

Lần theo các hướng di chuyển này, đến chiều 10-10, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Như Tiến (SN 2008) trú tổ 1, xã Ia Grai) khi đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở xã Ia Grai.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Như Tiến đã thừa nhận ra tay sát hại rồi hiếp dâm, cướp tài sản của nạn nhân rồi bỏ chạy.

Tin liên quan

Sát hại nữ chủ quán cà phê ở Tây Ninh rồi vào bệnh viện nhảy lầu tự tử

Sát hại nữ chủ quán cà phê ở Tây Ninh rồi vào bệnh viện nhảy lầu tự tử

(NLĐO) - K. nhắn tin cho nhân viên quán cà phê ở Tây Ninh thừa nhận đã giết chủ quán do mâu thuẫn, hứa sẽ ra đầu thú song sau đó nhảy lầu bệnh viện tự tử

Giám đốc Công an Đồng Nai thông tin vụ 3 người trong gia đình bị sát hại

(NLĐO)-Đúng 17 giờ 25 phút chiều 6-10, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức họp báo thông tin kết quả điều tra vụ sát hại 3 người ở xã Đak Nhau gây phẫn nộ dư luận

Bộ Công an biểu dương thành tích bắt giữ đối tượng sát hại 3 người trong 1 gia đình ở Đồng Nai

(NLĐO)- Lãnh đạo Bộ Công an biểu dương thành tích bắt giữ đối tượng liên quan vụ sát hại 3 người 1 trong gia đình ở Đồng Nai

