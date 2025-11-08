HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Tạm giữ đối tượng hiếp dâm 2 bé gái cùng xóm

Tin - ảnh: Tuệ An

(NLĐO) – Cháu gái ở cùng nhà đã tố cáo công an sau khi dùng điện thoại quay lại việc Nguyễn Văn Phúc hiếp dâm bé gái hàng xóm

Ngày 8-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Phúc (SN 1984; cư trú xã Châu Phú, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Tạm giữ Nguyễn Văn Phúc hiếp dâm 2 bé gái ở An Giang - Ảnh 2.

Cán bộ công an đang ghi lời khai đối tượng Nguyễn Văn Phúc

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 19 giờ ngày 4-11, sau khi đi nhậu về thì Phúc thấy bé gái sinh năm 2014, trú cùng địa phương, đang ngồi một mình xem ti vi trong nhà của Phúc.

Lúc này, do nảy sinh ý định quan hệ tình dục với bé nên Phúc dụ dỗ bé rằng sẽ cho tiền để hiếp dâm bé.

Thực hiện xong hành vi đồi bại, Phúc cho bé gái 200.000 đồng. Toàn bộ hành vi của Phúc được một cháu gái sống cùng nhà quay lại, sau đó trình báo công an.

Qua làm việc tại cơ quan công an, Phúc đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Mở rộng điều tra, Phúc còn khai nhận trước đó đã hiếp dâm một bé gái 13 tuổi cũng ở cùng xóm với Phúc.

cơ quan Cảnh sát điều tra An Giang quan hệ tình dục tỉnh an giang hiếp dâm
