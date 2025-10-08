Bắt tạm giam đối tượng 71 tuổi hiếp dâm bé gái 10 tuổi ở An Giang

Chiều 8-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Văn Lợi (SN 1954; cư trú phường Hà Tiên, tỉnh An Giang) về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Bị can Bùi Văn Lợi

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trưa 10-7, Lợi đang ở phòng trọ của em ruột tại xã Kiên Lương, tỉnh An Giang thì thấy bé gái Đ.H.N (SN 2015, nhà ở gần khu trọ) đi vào phòng trọ của Lợi để xin đồ ăn.

Lúc này, Lợi nảy sinh ý định xâm hại bé N. nên dụ dỗ bé đi vào phòng ngủ rồi thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó, Lợi đuổi bé N. về nhà.

Về tới nhà, bé N. đã kể lại việc bị Lợi xâm hại nên người nhà của bé N. đã trình báo sự việc đến Công an xã Kiên Lương.

Ngày 11-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lợi về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Tuy nhiên, Lợi đã bỏ trốn.

Lực lượng công an đã bắt giữ Lợi khi đối tượng này đang lẩn trốn tại khu vực phường Hà Tiên.