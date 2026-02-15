Nhóm 8 thanh niên đuổi chém, cướp tài sản của người đàn ông trên đường về quê

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Nhóm 8 thanh niên đuổi chém, cướp tài sản của người đàn ông trên đường về quê

Thanh Thảo

(NLĐO) - Trên đường về quê ăn Tết cùng gia đình, nạn nhân bị 8 tên cướp rượt đuổi cướp tài sản, chém bị thương nặng.

Ngày 15-2, cơ quan chức năng TPHCM đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm thanh niên tấn công người đàn ông đang trên đường về quê.

Nạn nhân là anh Đ.Đ.T. (SN 2004, ngụ tỉnh Đồng Nai).

- Ảnh 1.

Camera ghi lại vụ việc

Theo đó, vào lúc 2 giờ 30 phút ngày 14-2-2026, Công an xã Phú Giáo nhận được tin báo về vụ cướp tài sản xảy ra tại tổ 4, ấp Tam Lập, xã Phú Giáo.

Lúc này, anh T. trên đường về quê ăn Tết cùng gia đình, khi đi đến gần cầu Tam Lập thì gặp 8 thanh niên chặn lại xin tiền. Anh T. bỏ chạy thì bị nhóm này cầm hung khí đuổi theo.

TIN LIÊN QUAN

Khi đến một tiệm vá vỏ xe, bọn chúng lao vào chém anh T. và cướp tài sản.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng công an đến hiện trường, đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Nhận định những đối tượng này rất manh động, thủ đoạn rất tàn nhẫn nên Công an xã Phú Giáo báo cáo nhanh Ban Giám đốc Công an TPHCM, đồng thời tổ chức truy xét và kiên quyết bắt giữ số đối tượng này.

Đến 15 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã bắt được cả 8 đối tượng, thu giữ hung khí, phương tiện gây án.

Tin liên quan

Bệnh nhân tâm thần cướp ngân hàng ở Lào Cai có thoát án hình sự hay không?

Bệnh nhân tâm thần cướp ngân hàng ở Lào Cai có thoát án hình sự hay không?

Ở tỉnh Lào Cai vừa qua xảy ra vụ cướp ngân hàng chóng vánh mà thủ phạm được xác định là đang mắc bệnh tâm thần, được gia đình xin về điều trị

Nghi phạm khống chế người phụ nữ nơi vắng vẻ có tiền án 10 năm tù tội hiếp dâm, cướp tài sản

(NLĐO) - Sau khi khống chế đưa người phụ nữ vào cánh đồng vắng người, Truyền đã bóp cổ, dùng mũ bảo hiểm đánh đập nạn nhân nhiều lần.

Hai đối tượng dùng vũ lực cướp túi xách của cụ bà

(NLĐO) - Khi đến đoạn đường vắng người, 2 đối tượng đã chặn xe, dùng vũ lực để cướp túi xách của cụ bà đi xe đạp điện

nam thanh niên tỉnh đồng nai cướp công an xã
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo