Bắt khẩn cấp nghi phạm cầm dao xông vào phòng trọ cướp tài sản

Hải Đường

(NLĐO) - Nghi phạm bất ngờ xông vào phòng trọ rồi dùng dao khống chế nạn nhân để cướp tài sản, sau đó lẩn trốn

Ngày 16-2, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã tạm giữ nghi phạm Huỳnh Thanh Khiết (35 tuổi; ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Nạn nhân là bà T.C.H. (55 tuổi; quê Cà Mau; tạm trú xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh).

Bắt khẩn cấp nghi phạm cướp tài sản dùng dao tại Tây Ninh năm 2026 - Ảnh 1.

Đối tượng Huỳnh Thanh Khiết lúc bị bắt khẩn cấp

Theo điều tra ban đầu, khoảng 6 giờ ngày 15-2, bà H. ở một mình trong phòng trọ ở ấp Long Hậu 3, xã Cần Giuộc. Lúc này, một thanh niên mặc quần áo màu đen, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm đột ngột đẩy cửa xông vào bên trong phòng trọ.

Ngay sau đó, đối tượng lấy dao kề vào cổ bà H. rồi giật sợi dây đang đeo trên cổ nạn nhân. Sau đó, đối tượng nhanh chóng chạy ra xe đang đậu trước sân nhà trọ rồi trốn thoát. Bà H. cho biết mới mua sợi dây chuyền vàng hơn 18 triệu đồng để làm trang sức đón Tết.

Vào cuộc điều tra, lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh nhận dạng được biển số xe máy, hình dáng đối tượng và hướng lẩn trốn.

Đến ngày 16-2, Khiết bị lực lượng cảnh sát hình sự bắt khẩn cấp.

Tin liên quan

Khen thưởng cá nhân, tập thể công an phá nhanh vụ cướp ngân hàng

Khen thưởng cá nhân, tập thể công an phá nhanh vụ cướp ngân hàng

(NLĐO) - Chưa đầy 24 tiếng, lực lượng Công an TPHCM đã bắt kẻ sử dụng dao và một thiết bị giả "bom" để đe dọa, uy hiếp nhân viên ngân hàng.

Nghiện game mà thiếu tiền nạp tài khoản, thanh niên liều mạng đi cướp

(NLĐO) - Thấy người phụ nữ thường xuyên ở nhà một mình, thanh niên ở Gia Lai đã lên kế hoạch và dùng dao khống chế, cướp tài sản để lấy tiền chơi game.

Đang mua quần áo, bị nam thanh niên bịt mặt, đi xe máy không BKS vờ hỏi đường rồi cướp iPhone

(NLĐO)- Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng truy vết, bắt giữ khẩn cấp nam thanh niên vờ hỏi đường rồi cướp điện thoại iPhone của người đàn ông.

tỉnh Tây Ninh cảnh sát hình sự Cướp tài sản bắt khẩn cấp phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lực lượng cảnh sát
