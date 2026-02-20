Ngày 20-2, UBND phường Vị Thanh (TP Cần Thơ) cho biết đã khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong truy xét, bắt nhanh đối tượng cướp giật tài sản trên địa bàn.

Đối tượng trùm áo khoác màu đen thực hiện hành vi cướp giật tài sản. Ảnh chụp từ camera an ninh

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 18-2 (nhằm mùng 2 Tết), bà N.T.H. (SN 1976) điều khiển xe tay ga chở bà L.T.H.M. (SN 1991) lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo đi từ hướng Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp về hướng Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang (thuộc khu vực 13, phường Vị Thanh) thì bất ngờ bị một đối tượng áp sát, giật tài sản.

Cú giật mạnh khiến 2 nạn nhân đi xe máy ngã sang phần đường chiều ngược lại. Cùng lúc, chiếc xe tải do ông N.V. L. đang lưu thông hướng ngược lại, đã va chạm với 2 nạn nhân.

Hậu quả, bà H. tử vong tại chỗ; còn bà M. bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu. Đối tượng cướp giật ngay sau đó đã tăng ga bỏ trốn.

Đối tượng gây ra vụ cướp giật là Bùi Vĩnh An

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Vị Thanh đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường, truy vết nóng để bắt giữ đối tượng.

Sau vài giờ, công an đã khống chế và bắt giữ đối tượng cùng phương tiện. Bước đầu xác định đối tượng gây ra vụ cướp giật là Bùi Vĩnh An (SN 1997; ngụ tỉnh An Giang).

Ghi nhận thành tích xuất sắc của các lực lượng tham gia truy xét, bắt nhanh đối tượng chỉ sau vài giờ gây án, Chủ tịch UBND phường Vị Thanh đã khen thưởng cho 2 tập thể (gồm Công an phường Vị Thanh và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Cần Thơ) cùng 11 cá nhân.

Lãnh đạo phường Vị Thanh trao khen thưởng cho tập thể và các cá nhân

Tại buổi khen thưởng, ông Trần Thanh Liêm, Bí thư Đảng ủy phường Vị Thanh, đã ghi nhận, đánh giá cao thành tích các lực lượng tham gia truy xét, bắt nhanh đối tượng cướp giật tài sản.

Theo ông Liêm, đây là thành tích xuất sắc của các lực lượng đã làm tốt công tác ứng trực, xử lý tình huống kịp thời, nhanh chóng tổ chức điều tra, làm rõ vụ việc và bắt nhanh đối tượng gây án trong thời điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.