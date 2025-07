Tàu cao tốc Lightning cứu ngư dân trôi dạt trên biển An Giang

Khoảng 13 giờ 10 phút ngày 21-7, tàu Lightning 68 - 6 trên tuyến hành trình chở khách từ đảo Hòn Sơn về Rạch Giá (tỉnh An Giang) đã tình cờ cứu được một ngư dân bị trôi dạt 6 giờ liền trên biển.

Tàu cao tốc Lightning đang hành trình từ đảo Hòn Sơn vào Rạch Giá tình cờ phát hiện ngư dân đang trôi dạt trên biển (Ảnh do thủy thủ đoàn cung cấp)

Theo thông tin ban đầu, ngư dân tên L.V.S. (SN 1995, quê xã Tây Yên, tỉnh An Giang) cho biết anh đang đi trên một tàu cá của tỉnh An Giang đánh bắt ngoài khơi. Trong lúc kéo lưới vô tình bị rơi xuống biển.

Thuyển trưởng và thủy thủ đoàn nhanh chóng tiếp cận ngư dân gặp nạn

Sau nhiều phút cứu hộ nghẹt thở, ngư dân may mắn được đưa lên tàu chăm sóc và bàn giao cho gia đình (Ảnh do thủy thủ đoàn cung cấp)

Sau khoảng 6 giờ chống chọi với sóng to gió lớn mà không có bất cứ vật gì đeo bám, ngư dân này may mắn được các thủy thủ tàu Lightning 68-6 phát hiện, tổ chức cứu nạn thành công, bàn giao trực tiếp cho gia đình trước sự chứng kiến của Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang.