CLIP: Hàng trăm người chữa cháy tại ngôi chợ nổi tiếng ở Cà Mau

Sáng 22-9, ông Võ Văn Hành, Chủ tịch UBND xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng.

Hiện trường vụ cháy tại xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau vào lúc rạng sáng

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 3 giờ 40 phút cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội tại tiệm tạp hóa H.O. trong khuôn viên chợ Năm Căn rồi tiếp tục cháy lan sang hiệu buôn khác và một chi nhánh ngân hàng, tạo nên cột khói đen cao hàng chục mét.

Tiếp nhận thông tin, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện được huy động đến hiện trường để chữa cháy. Đến khoảng 5 giờ, đám cháy đã được dập tắt.

"Nguyên nhân và thiệt hại của vụ hỏa hoạn đang được ngành chức năng điều tra làm rõ" – ông Hành cho hay.

Xã Năm Căn nói chung và chợ Năm Căn nói riêng nổi tiếng với những loài đặc sản trứ danh, như: cua biển, bánh phồng tôm, mắm ba khía...