CLIP: Cháy chợ lúc nửa đêm ở TP HCM, nhiều sạp hàng bị thiêu rụi

CLIP: Cảnh sát tiếp cận dập lửa.

Khuya 21-9, Công an xã Xuân Thới Sơn (TP HCM) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ cháy chợ Xuân Thới Sơn.

Lửa bùng lên dữ dội.

Hơn 22 giờ cùng ngày, lửa bất ngờ bùng lên từ một sạp hàng ở chợ Xuân Thới Sơn (hay gọi chợ Đình) ở đường Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn cũ). Phát hiện cháy, người dân hô hoán cùng nhau dập lửa song những nỗ lực ban đầu bất thành.

Do trong chợ chứa nhiều vật liệu dễ cháy như vàng mã, nhựa... khiến lửa bùng lên dữ dội, bén sang các sạp hàng bên cạnh, cột khói bốc cao hàng chục mét.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP HCM điều động xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Hơn 30 phút sau, đám cháy cơ bản được khống chế.

Tại hiện trường, nhiều sạp hàng bị thiêu rụi hoàn toàn, mái tôn bị sập. Hiện nguyên nhân cháy và thiệt hại đang được lực lượng chức năng thống kê.

Cảnh sát chữa cháy đến hiện trường.