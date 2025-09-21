Ngày 21-9, Công an phường Phú Diễn (TP Hà Nội) đang phối hợp xác minh, làm rõ vụ việc một chiếc xe ô tô hiệu Mercedes lùi làm đổ trụ bơm xăng.



Xe Mercedes lùi trúng cột bơm xăng, lửa bùng cháy cả người và xe. Ảnh: Gif

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ 5 phút ngày 20-9, tại cửa hàng xăng dầu Mai Dịch 1 (phường Phú Diễn, Hà Nội), xe ô tô hiệu Mercedes, mang BKS của Hà Nội, bất ngờ lùi nhanh, tông vào trụ bơm xăng. Cú tông mạnh khiến trụ bơm đổ xuống, đè vào một nhân viên bán xăng cùng 2 xe máy (chưa rõ biển kiểm soát) đang chờ đổ xăng.

Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, bén vào 2 xe máy, cùng nam nhân viên. Ngay sau đó, nam nhân viên cây xăng bị trụ bơm đè vào đã vùng vẫy thoát ra ngoài. Các nhân viên tại cửa hàng đã lập tức sử dụng bình chữa cháy tại chỗ để khống chế ngọn lửa.

Thời điểm chiếc xe Mercedes lùi, tông đổ trụ bơm xăng. Video: Camera giám sát

Được biết, nhân viên bị đè trúng gặp nạn đã kịp thời chạy thoát và không bị thương.

Hiện, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân, xử lý vụ việc