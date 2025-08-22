CLIP: Hiện trường vụ người đàn ông chém vợ rồi đốt nhà, làm cháy lan sang chợ ở Cà Mau

Tối 22-8, theo ghi nhận của phóng viên, nhiều tiểu thương đã không cầm được nước mắt khi chứng kiến tài sản của gia đình bị thiêu rụi sau vụ cháy chợ Thanh Tùng ở xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau.

Bà Nguyễn Thị Ái, tiểu thương kinh doanh tại chợ Thanh Tùng, cho hay vụ cháy đã thiêu rụi nhiều hàng hóa và 11 kiot của gia đình.

"Tôi chỉ biết bất lực nhìn số hàng vừa nhập về hôm qua, chưa kịp bán đã cháy rụi. Nghe tin người đàn ông chuẩn bị đốt nhà sau khi chém vợ, chồng tôi chạy tới thì thấy ngọn lửa đã bốc lên, vội lấy bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng không thành" – bà Ái rầu rĩ.

Bà Nguyễn Thị Ái với đôi mắt đỏ hoe khi nói về số tài sản bị thiệt hại do vụ cháy

Liên quan vụ việc trên, ông Mai Việt Triều, Chủ tịch UBND xã Thanh Tùng, cho biết vụ cháy rất may không gây thiệt hại về người nhưng đã làm thiệt hại 56 kiot.

56 kiot của tiểu thương bị thiệt hại sau vụ cháy

"Nghi phạm đốt nhà mình dẫn đến cháy lan sang chợ là ông Ng.V.P., đang điều trị tại cơ sở y tế với sự giám sát của cơ quan chức năng. Ông P. đã ngoài 60 tuổi và sống như vợ chồng với một phụ nữ, cả 2 không đăng ký kết hôn. Người đàn ông này làm nghề chạy đò thuê, còn người phụ nữ kia thì buôn bán tại chợ" – ông Triều cho hay.

Như Người Lao Động đã thông tin, trưa 22-8, ông P. đã chém người phụ nữ sống chung như vợ chồng với mình sau khi cự cãi. Người phụ nữ này đã được hàng xóm đưa đến cơ sở y tế cấp cứu. Sau đó, ông P. lấy bình gas rồi châm lửa đốt nhà, dẫn đến cháy lan sang các kiot của chợ bên cạnh.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng tại chỗ của 4 xã với hàng chục người được huy động đến hiện trường chữa cháy.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Phạm Thành Ngại cùng Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo chữa cháy. Đến khoảng 13 giờ 20, đám cháy đã được khống chế.

Lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau đã thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các tiểu thương bị thiệt hại do vụ cháy.