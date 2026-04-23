VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Thời sự
image

CLIP: Kỳ lạ giếng nước phun cao hàng chục mét ở Gia Lai

Hoàng Thanh -

(NLĐO) - Sau khi khoan sâu khoảng 150 m xuống lòng đất, giếng nước bất ngờ phun thành cột nước và khí cao hàng chục mét.

Ngày 23-4, giếng nước tại rẫy cà phê nhà ông Lê Danh Lăng (xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai) vẫn đang phun nước và bọt khí mạnh cao hàng chục mét khỏi mặt đất.

Theo ông Lăng, từ ngày 18-4, gia đình ông thuê người khoan giếng tại thôn Hưng Tiến (xã Chư Prông) để lấy nước tưới cho cà phê. Khi khoan tới độ sâu khoảng 150 m thì bất ngờ xuất hiện cột khí và nước phun mạnh lên mặt đất. Dòng nước phun ra với áp suất lớn, tạo thành cột cao gần 15 m.

Có mặt tại hiện trường, phóng viên ghi nhận cột nước phun cao từ lòng đất lên với áp suất rất mạnh. Nếu để tay gần cột khí thì nước phun lên khiến tay đau rát. Khi lấy bao tải để gần thì bao tải dễ dàng bị cột nước phun thẳng lên không trung.

Sau khi giếng khoan có hiện tượng trên, gia đình ông Lăng đã dừng việc khoan giếng. 

Trước hiện tượng bất thường này, gia đình cũng từ bỏ ý định tiếp tục khoan giếng và chuyển sang lấy nước từ suối về sản xuất nông nghiệp.

"Để đảm bảo an toàn, tôi đang thuê thợ đổ bê tông quanh miệng giếng và lắp van khóa nhằm kiểm soát áp lực khí theo cách làm của các hộ dân trong khu vực" - ông Lăng cho biết.

Giếng nước phun cao hàng chục mét ở Gia Lai: Hiện tượng lạ thu hút sự chú ý - Ảnh 3.

Trước đó vào năm 2024, tại xã Ia Kly và Ia Phìn, huyện Chư Prông cũ (nay là xã Chư Prông) cũng xảy ra hiện tượng người dân khoan giếng đã xuất hiện cột nước và khí phun cao gần 15m.

Sau đó, người dân đã thả trụ bê tông xuống lòng giếng, rồi đổ bê tông bịt kín và lắp van trên bề mặt nhằm ngăn dòng khí tiếp tục phun lên. Đến nay, những giếng khoan tại các địa phương trên đã không còn xảy ra hiện tượng phun trào.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo