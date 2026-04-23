Thời sự Đô thị

CLIP: Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đi kiểm tra các khu xử lý, chôn lấp rác thải

Trần Thường

(NLĐO) – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết địa phương này đang từng bước chuyển sang mô hình xử lý rác hiện đại, giảm dần tỉ lệ chôn lấp.

Ngày 23-4, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đã đi kiểm tra thực tế khu xử lý rác thải Tam Xuân 2 (xã Tam Xuân); khu xử lý rác thải Tam Nghĩa và Khu chôn lấp rác thải thuộc khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam (xã Núi Thành).

Lãnh đạo Đà Nẵng: Cần sự chia sẻ, hy sinh lợi ích của người dân gần khu xử lý rác - Ảnh 1.

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, kiểm tra thực tế khu xử lý rác thải Tam Xuân 2

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng, các khu xử lý chất thải rắn khu vực phía Nam TP hiện đang đảm nhận xử lý khối lượng lớn rác thải sinh hoạt của nhiều địa phương, chủ yếu bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh.

Trong khi đó, nhiều khu xử lý đã dần quá tải, quỹ đất hạn chế, các dự án mới triển khai chậm tiến độ, gây áp lực lớn lên hệ thống xử lý rác.

Tại Khu xử lý rác thải Tam Xuân 2, công suất tiếp nhận khoảng 500 tấn/ngày, có thời điểm vượt công suất. Khối lượng còn lại dự kiến chỉ đủ tiếp nhận đến giai đoạn 2026–2027. 

Hạ tầng giao thông vào khu xử lý còn hạn chế, chỉ có một tuyến đường duy nhất đi qua khu dân cư, dẫn đến tình trạng người dân phản ứng.

Lãnh đạo Đà Nẵng: Cần sự chia sẻ, hy sinh lợi ích của người dân gần khu xử lý rác - Ảnh 2.

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, kiểm tra thực tế Khu chôn lấp rác thải thuộc khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam

Trong khi đó, bãi rác Tam Nghĩa đã hoạt động hơn 16 năm, hiện tiếp nhận 82–117 tấn/ngày, vượt công suất thiết kế và dự kiến đóng bãi vào năm 2027.

Ông Trần Nam Hưng cho biết hiện nay, rác thải trên địa bàn thành phố vẫn chủ yếu được xử lý bằng hình thức chôn lấp tại các khu vực như Khánh Sơn, Đại Hiệp, Tam Xuân 2 và Tam Nghĩa. Việc tiếp tục duy trì hoạt động các bãi rác này là yêu cầu tất yếu nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường chung.

"Chúng tôi rất cần sự đồng thuận, chia sẻ và cả sự hy sinh một phần lợi ích của người dân khu vực lân cận các bãi rác. Thành phố cam kết nỗ lực tối đa để hạn chế thấp nhất các tác động về mùi và nước thải, giữ gìn môi trường sạch đẹp cho toàn thành phố" - ông Hưng nhấn mạnh.

Lãnh đạo Đà Nẵng: Cần sự chia sẻ, hy sinh lợi ích của người dân gần khu xử lý rác - Ảnh 3.

Thi công Khu chôn lấp rác thải thuộc khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam

Theo ông Hưng, Đà Nẵng đang tháo gỡ các vướng mắc tại nhà máy xử lý rác phía Bắc Quảng Nam (xã Đại Lộc) của công ty Huy Hoàng Eco và nhà máy xử lý rác của công ty 579 ở Hội An. Dự kiến, trong tháng 5, hai nhà máy này sẽ đi vào hoạt động. Ông Hưng cũng giao tiến độ đến tháng 10-2026 phải đưa nhà máy xử lý rác thải Nam Quảng Nam vào vận hành.

Clip: Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, nói về định hướng của TP Đà Nẵng về việc chuyển sang mô hình xử lý rác thải hiện đại

Dù vẫn áp dụng hình thức chôn lấp, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cho biết quy trình xử lý tại các bãi rác đang được kiểm soát chặt chẽ. Rác thải được đổ theo từng lớp, mỗi lớp đều được phủ vôi và hóa chất; sau mỗi ngày phải phủ bạt hoặc lấp đất để hạn chế mùi hôi và nước rỉ rác, giảm thiểu ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Đáng chú ý, tại khu vực xã Tam Nghĩa (cũ), thành phố đã quy hoạch một nhà máy đốt rác quy mô lớn. UBND thành phố đã có chủ trương thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng độc lập để tạo quỹ đất sạch, sẵn sàng kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược.

Theo định hướng này, Đà Nẵng sẽ từng bước chuyển sang mô hình xử lý rác hiện đại, khép kín, hướng đến tiêu chuẩn môi trường cao hơn, giảm dần tỉ lệ chôn lấp và tiến tới phát triển kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực xử lý chất thải.

Tin liên quan

Đà Nẵng chấp thuận THACO nghiên cứu dự án đường sắt đô thị “khủng” 265.000 tỉ

Đà Nẵng chấp thuận THACO nghiên cứu dự án đường sắt đô thị “khủng” 265.000 tỉ

(NLĐO) - Tập đoàn THACO được Đà Nẵng giao nghiên cứu đầu tư dự án tuyến đường sắt đô thị nối sân bay Đà Nẵng với sân bay Chu Lai

7 trận động đất liên tiếp xảy ra ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi

(NLĐO) – Trong 2 ngày đã có 7 trận động đất khu vực miền núi Quảng Ngãi, Đà Nẵng.

Đà Nẵng chốt phương án xử lý mỏ đất 11 triệu m³ chồng lấn khu thương mại tự do

(NLĐO) - Chủ tịch Đà Nẵng giao Phó Chủ tịch Trần Nam Hưng xử lý dứt điểm việc mỏ đất nằm chồng lấn lên khu thương mại tự do

xử lý chất thải vệ sinh môi trường phó chủ tịch Thành phố Đà Nẵng Đà Nẵng Trần Nam Hưng
