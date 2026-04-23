Ngày 23-4, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đã đi kiểm tra thực tế khu xử lý rác thải Tam Xuân 2 (xã Tam Xuân); khu xử lý rác thải Tam Nghĩa và Khu chôn lấp rác thải thuộc khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam (xã Núi Thành).

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, kiểm tra thực tế khu xử lý rác thải Tam Xuân 2

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng, các khu xử lý chất thải rắn khu vực phía Nam TP hiện đang đảm nhận xử lý khối lượng lớn rác thải sinh hoạt của nhiều địa phương, chủ yếu bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh.

Trong khi đó, nhiều khu xử lý đã dần quá tải, quỹ đất hạn chế, các dự án mới triển khai chậm tiến độ, gây áp lực lớn lên hệ thống xử lý rác.

Tại Khu xử lý rác thải Tam Xuân 2, công suất tiếp nhận khoảng 500 tấn/ngày, có thời điểm vượt công suất. Khối lượng còn lại dự kiến chỉ đủ tiếp nhận đến giai đoạn 2026–2027.

Hạ tầng giao thông vào khu xử lý còn hạn chế, chỉ có một tuyến đường duy nhất đi qua khu dân cư, dẫn đến tình trạng người dân phản ứng.

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, kiểm tra thực tế Khu chôn lấp rác thải thuộc khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam

Trong khi đó, bãi rác Tam Nghĩa đã hoạt động hơn 16 năm, hiện tiếp nhận 82–117 tấn/ngày, vượt công suất thiết kế và dự kiến đóng bãi vào năm 2027.

Ông Trần Nam Hưng cho biết hiện nay, rác thải trên địa bàn thành phố vẫn chủ yếu được xử lý bằng hình thức chôn lấp tại các khu vực như Khánh Sơn, Đại Hiệp, Tam Xuân 2 và Tam Nghĩa. Việc tiếp tục duy trì hoạt động các bãi rác này là yêu cầu tất yếu nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường chung.

"Chúng tôi rất cần sự đồng thuận, chia sẻ và cả sự hy sinh một phần lợi ích của người dân khu vực lân cận các bãi rác. Thành phố cam kết nỗ lực tối đa để hạn chế thấp nhất các tác động về mùi và nước thải, giữ gìn môi trường sạch đẹp cho toàn thành phố" - ông Hưng nhấn mạnh.

Theo ông Hưng, Đà Nẵng đang tháo gỡ các vướng mắc tại nhà máy xử lý rác phía Bắc Quảng Nam (xã Đại Lộc) của công ty Huy Hoàng Eco và nhà máy xử lý rác của công ty 579 ở Hội An. Dự kiến, trong tháng 5, hai nhà máy này sẽ đi vào hoạt động. Ông Hưng cũng giao tiến độ đến tháng 10-2026 phải đưa nhà máy xử lý rác thải Nam Quảng Nam vào vận hành.

Dù vẫn áp dụng hình thức chôn lấp, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cho biết quy trình xử lý tại các bãi rác đang được kiểm soát chặt chẽ. Rác thải được đổ theo từng lớp, mỗi lớp đều được phủ vôi và hóa chất; sau mỗi ngày phải phủ bạt hoặc lấp đất để hạn chế mùi hôi và nước rỉ rác, giảm thiểu ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Đáng chú ý, tại khu vực xã Tam Nghĩa (cũ), thành phố đã quy hoạch một nhà máy đốt rác quy mô lớn. UBND thành phố đã có chủ trương thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng độc lập để tạo quỹ đất sạch, sẵn sàng kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược.

Theo định hướng này, Đà Nẵng sẽ từng bước chuyển sang mô hình xử lý rác hiện đại, khép kín, hướng đến tiêu chuẩn môi trường cao hơn, giảm dần tỉ lệ chôn lấp và tiến tới phát triển kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực xử lý chất thải.